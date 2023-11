Nowsze procesory są lepsze? W teorii mogłoby się wydawać, że mamy do czynienia z podobną specyfikacją. Inaczej wygląda sytuacja, gdy zagłębimy się w szczegóły i przeanalizujemy jakość zastosowanego jądra krzemowego.

Za nami premiera procesorów Intel Core 14. generacji, które pod względem specyfikacji przypominają poprzednie modele Intel Core 13. generacji (np. Core i9-14900K oferuje tyle samo rdzeni co Core i9-13900K, ale pracuje z nieco wyższym taktowaniem). Jak to wygląda jeśli chodzi o dopracowanie procesorów?

Sprawdzili ponad 400 nowych procesorów Intela

Xaver Amberger opublikował ciekawy artykuł poświęcony selekcji procesorów Intel Core 13. i 14. generacji. Analizę przeprowadzono na podstawie ponad 1000 procesorów (460 nowych i 659 starszych), więc można mówić o całkiem sporej próbie testowej.

Do testów wykorzystano płytę główną ASUS ROG Maximus Z790 Hero, która podaje współczynnik SP – autorską punktację jakości danego jądra krzemowego, która jest obliczana na podstawie krzywej napięcia/częstotliwości zaprogramowanej wcześniej w fabryce firmy Intel (jeśli procesor wymaga niższego napięcia zasilającego dla danej częstotliwości można mówić o lepszej jakości zastosowanego jądra krzemowego i wyższej punktacji SP).

Łącznie przeanalizowano 460 nowych procesorów:

Intel Core i9-14900K – 154

Intel Core i9-14900KF – 70

Intel Core i7-14700K – 83

Intel Core i7-14700KF – 69

Intel Core i5-14600K – 42

Intel Core i5-14600KF – 42

Wnioski wyglądają bardzo interesująco.

Najlepsze jądra zwykle trafiają do modeli Intel Core i9, przy czym większa szansa na znalezienie lepszego egzemplarza jest w modelach Intel Core i9-14900K (mediana SP 99) niż w Intel Core i9-14900KF (mediana SP 97).

Gorsze jądra trafiają do modeli Intel Core i7. W tym przypadku jednak większa szansa na znalezienie lepszego jądra jest w modelach Intel Core i7-14700KF (mediana SP 78) niż w Intel Core i7-14700K (mediana SP 72).

Najgorsze jądra trafiają do modeli Intel Core i5. Według analizy, w modelach Intel Core i5-14600K i Intel Core i5-14600KF jakość jąder krzemowych jest zbliżona (w obydwóch przypadkach mediana SP wynosi 68).

Nowsze procesory są lepsze?

Ciekawie wygląda porównanie starych procesorów Intel Core i9-13900K/KF i Core i9-13900KS do nowych Core i9-14900K/KF. We wszystkich modelach producent zastosował to same jądro krzemowe z taką samą ilością rdzeni. Przynajmniej w teorii.

W praktyce nowsze procesory Core i9-14900K/KF częściej wykorzystują lepsze jądro, które wymaga zastosowania niższego napięcia zasilającego.

Co ciekawe, nowsza rewizja starszych modeli Core i9-13900K/KF lub Core i9-13900KS nie zawsze musi przekładać się na lepszą jakość krzemowego jądra (wg analizy, nowsze rewizje procesorów częściej korzystają z nieco gorszego jądra).

Źródło: Igor’s Lab

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.