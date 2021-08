AMD wprowadza do sprzedaży długo wyczekiwane procesory Ryzen 5000G – nową generację układów ze zintegrowaną grafiką, które korzystają z architektury Zen 3. Jak wypadają nowe modele i ile trzeba za nie zapłacić?

Procesory Ryzen 5000G początkowo były dostępne tylko dla gotowych zestawów komputerowych, ale dwa wydajniejsze modele – Ryzen 7 5700G i Ryzen 5 5600G pojawiły się też w sprzedaży detalicznej. Nowe jednostki są dostępne w naszym rankingu procesorów.

Sklepowa premiera procesorów Ryzen 5000G

Procesory Ryzen 5000G (Cezanne) mają wiele wspólnego ze zwykłymi modelami Ryzen 5000/5000X (Vermeer). Jednostki bazują na architekturze Zen 3 i są produkowane w 7-nanometrowej litografii, ale dodatkowo zintegrowano w nich układ graficzny z generacji Vega.

Model Rdzenie/wątki Taktowanie/Boost Kontroler pamięci Pamięć L3 Grafika TDP OC Cena Ryzen 9 5950X 16/32 3,4/4,9 GHz DDR4-3200 64 MB - 105 W TAK $799 Ryzen 9 5900X 12/24 3,7/4,8 GHz DDR4-3200 64 MB - 105 W TAK $549 Ryzen 9 5900 12/24 3,0/4,7 GHz DDR4-3200 64 MB - 65 W TAK OEM Ryzen 7 5800X 8/16 3,8/4,7 GHz DDR4-3200 32 MB - 105 W TAK $449 Ryzen 7 5800 8/16 3,4/4,6 GHz DDR4-3200 32 MB - 65 W TAK OEM Ryzen 7 5700G 8/16 3,8/4,6 GHz DDR4-3200 16 MB Vega 8 65 W TAK $359 Ryzen 5 5600X 6/12 3,7/4,6 GHz DDR4-3200 32 MB - 65 W TAK $299 Ryzen 5 5600G 6/12 3,9/4,4 GHz DDR4-3200 16 MB Vega 7 65 W TAK $259 Ryzen 3 5300G 4/8 4,0/4,2 GHz DDR4-3200 8 MB Vega 6 65 W TAK OEM

W sprzedaży pojawiły się dwa wydajniejsze modele: 8-rdzeniowy/16-wątkowy Ryzen 7 5700G i 6-rdzeniowy/12-wątkowy Ryzen 5 5600G. AMD jak na razie nie planuje wprowadzenia do sprzedaży najsłabszego układu – 4-rdzeniowego/8-wątkowego Ryzen 3 5300G.

Ranking procesorów – modele Ryzen 7 5700G i Ryzen 5 5600G

Kilka dni temu mieliśmy okazję przetestować model Ryzen 7 5700G, a więc topowego przedstawiciela generacji Cezanne. Nowy układ pojawił się w naszym rankingu procesorów – jak wypada?



Kliknij, aby przejść do porównania AMD Ryzen 7 5700G vs Intel Core i7-11700K

W testach procesorowych, model AMD oferuje podobną wydajność do 8-rdzeniowej/16-wątkowej jednostki Intel Core i7-11700K. Warto jednak zaznaczyć, że dysponuje on dużo lepszą zintegrowaną grafiką (to dobra opcja na przeczekanie kryzysu na rynku kart graficznych) i cechuje się niższym współczynnikiem TDP. Z drugiej strony Ryzen nie oferuje wsparcia dla magistrali PCI-Express 4.0.

Ceny procesorów AMD Ryzen 5000G

Co prawda nowe procesory zostały zaprezentowane już jakiś czas temu, ale dopiero dzisiaj debiutują na sklepowych półkach. Ile trzeba za nie zapłacić? Niestety niemało – 6-rdzeniowy Ryzen 5 5600G to koszt około 1350 złotych, a 8-rdzeniowy kosztuje blisko 1800 złotych. Cóż, sprzedawcy wyczuli okazję do narzucenia większej marży, więc początkowo sprzęt będzie dostępny po zawyżonych stawkach.

Źródło: inf. własna