Testujemy długo oczekiwany procesor AMD Ryzen 7 5700G! Procesory AMD Cezanne w końcu lądują w segmencie desktop. Po posusze związanej z produkcją Renoir tylko na potrzeby OEM, teraz każdy może mieć dostęp do nowych wersji APU.

AMD Ryzen 7 5700G to topowy model APU Cezanne przeznaczony dla komputerów desktop

Został wyposażony w 8 rdzeni i 16 wątków Zen 3 oraz zintegrowaną grafikę Radeon Vega 8

Sugerowana cena tego modelu to 359 dolarów amerykańskich (sprzedaż w polskich sklepach startuje 5 sierpnia)

4,7/5

Jestem wielkim miłośnikiem APU AMD i przez ostatnie lata użytkowałem w domowym komputerze modele Ryzen 5 2400G (Raven Ridge), następnie Ryzen 5 3400G (Picasso), a obecnie Ryzen 5 PRO 4650G (Renoir). Jak doskonale pamiętacie, tylko dwie pierwsze serie były normalnie dostępne w sklepach, bowiem desktopowe modele Renoir produkowano wyłącznie na potrzeby rynku OEM (do gotowych zestawów komputerowych). Nie przeszkodziło to jednak kilku sklepom sprzedawać od czasu do czasu same procesory i tak zresztą stałem się posiadaczem mego Renoir w wersji PRO.

Przypomnijmy, że modele PRO charakteryzują się dodatkowymi zabezpieczeniami (między innymi warstwy pamięci), ale nie ma możliwości ich podkręcania (nie działa również Precision Boost Overdrive). Na szczęście ograniczenia te nie dotyczą taktowania pamięci RAM, a modele z zintegrowaną grafiką od Renoira wzwyż mają najlepsze kontrolery pamięci ze wszystkich procesorów AMD.

AMD Ryzen 7 5700G wygląda przez okienko w pudełku

Ze swojej perspektywy rzekłbym, że ostatnim prawdziwie rewolucyjnym APU był model Raven Ridge. Picasso jest niczym innym jak tylko lekkim odświeżeniem z równie lekką zmianą procesu technologicznego. Dopiero Renoir przyniósł powiew świeżości z przejściem na 7 nm, zwiększoną liczbą rdzeni w modelach Ryzen 5 i wprowadzeniu mocnych modeli Ryzen 7 (poprzednie serie G kończyły się na modelach Ryzen 5). Niestety równocześnie zmniejszono ilość rdzeni GPU - i tak z Vegi 8 i 11 w modelach Raven Ridge i Picasso zrobiła się Vega 7 i 8 w modelach Renoir i Cezanne (budżetowe modele mają ich jeszcze mniej).

AMD Ryzen 7 5700G - późna premiera modeli desktop... ale dobre i to

Dziś debiutuje kolejna generacja APU AMD, czyli Cezanne (AMD Ryzen 5xxx), która na szczęście nie została skierowana wyłącznie na rynek OEM. Czy jest sobie na co ostrzyć zęby? Na starcie wiemy na pewno, że dostaniemy mocniejsze rdzenie CPU i jeszcze bardziej wyśrubowaną Vegę. Kontroler RAM ma być co najmniej tak samo dobry jak w Renoir. Pora powiedzieć "sprawdzam"! Niestety ze względu na słabą dostępność modeli Renoir nie mamy możliwości porównać modeli Ryzen 7 - na razie (dopóki nie dostaniemy Ryzen 5 5600G) musicie zadowolić się walką Ryzen 5 Renoir kontra Ryzen 7 Cezanne.

Model Rdzenie/wątki Taktowanie/Boost Pamięć L2 + L3 Grafika Taktowanie iGPU TDP Ryzen 7 5700G 8/16 3,8/4,6 GHz 8x 512 KB + 16 MB Vega 8 2000 MHz 65 W Ryzen 7 5700GE 8/16 3,2/4,6 GHz 8x 512 KB + 16 MB Vega 8 2000 MHz 35 W Ryzen 5 5600G 6/12 3,9/4,4 GHz 6x 512 KB + 16 MB Vega 7 1900 MHz 65 W Ryzen 5 5600GE 6/12 3,3/4,4 GHz 6x 512 KB + 16 MB Vega 7 1900 MHz 35 W Ryzen 3 5300G 4/8 4,0/4,2 GHz 4x 512 KB + 8 MB Vega 6 1700 MHz 65 W Ryzen 3 5300GE 4/8 3,6/4,2 GHz 4x 512 KB + 8 MB Vega 6 1700 MHz 35 W

Startowe ceny w dolarach amerykańskich modelu Ryzen 5 5600G to 259 USD, a Ryzen 7 5700H to 359 USD. Biorąc pod uwagę, że Ryzen 5 3400G startował w cenie 149 USD to... srogo.

Desktopowe modele procesorów Ryzen z zintegrowaną grafiką - porównanie specyfikacji

Model AMD Ryzen 5 3400G AMD Ryzen 5 4600G AMD Ryzen 7 4700G AMD Ryzen 7 5700G Generacja Picasso

(Zen+ / 12 nm) Renoir

(Zen2 / 7 nm) Renoir

(Zen2 / 7 nm) Cezanne

(Zen3 / 7 nm) Rdzenie/wątki 4/8 6/12 8/16 8/16 Taktowanie/Boost 3,7/4,2 GHz 3,7/4,2 GHz 3,6/4,4 GHz 3,8/4,6 GHz Pamięć L2 2 MB 3 MB 4 MB 4 MB Pamięć L3 4 MB 8 MB 8 MB 16 MB Kontroler pamięci DDR4-2933 DDR4-3200 DDR4-3200 DDR4-3200 Układ graficzny Vega 11 Vega 7 Vega 8 Vega 8 Taktowanie grafiki do 1400 MHz do 1900 MHz do 2100 MHz do 2000 MHz TDP 65 W

(cTDP 45-65 W) 65 W

(cTDP 45-65 W) 65 W

(cTDP 45-65 W) 65 W

(cTDP 45-65 W) Dostępność BOX OEM OEM BOX

Wraz z Cezanne dostajemy trochę upragnionych nowości, czyli rdzenie Zen3 razem z dwukrotnie większą pamięcią L3 (w stosunku do Picasso różnica jest czterokrotna), ale równocześnie straszy stareńką Vegą 8 i to z taktowaniem 100 MHz niższym niż w Renoir. Tutaj większych różnic być nie może. Jak wspominaliśmy wcześniej, modelu Ryzen 7 4700G i nie mamy i raczej mieć nie będziemy - gdy tylko dotrze do nas Ryzen 5 5600G uzupełnimy wyniki testów.

Patrząc na samą liczbę bloków GPU, można dojść do wniosku, że iGPU w Picasso może być wydajniejsze niż Renoir/Cezanne. Po przejściu z 3400G na 4650G stwierdziłem, że nie jest jednak tak źle - rzekłbym, że Vega 11 w Picasso jest mniej więcej tak samo wydajna jak Vega 7 w Ryzen 5 4600G (która pracuje ze znacznie wyższym taktowaniem). Przy takiej samej pamięci RAM Vega 7 w Renoir jest czasem wolniejsza, a czasem szybsza od Vegi 11 w Picasso, więc należy docenić wysiłek inżynierów AMD w śrubowanie tego przecież już leciwego układu graficznego.

No i kontroler RAM - o ile w 2400G i 3400G granica możliwości kontrolera kończyła się zwykle przy 3200 MHz (przynajmniej na płytach B450 i B550), to Renoir/Cezanne zrywa kuboty z nóg - można cisnąć pamięci w trybie synchronicznym ponad 4200 MHz i to bez katowania SoC jakimiś ekstremalnymi napięciami. A wiadomo - im szybszy RAM, tym szybsze działanie zintegrowanej grafiki.

W czym Renoir/Cezanne są lepsze od Vermeer? W przypadku procesorów AMD Ryzen 5xxx bez zintegrowanej grafiki, możliwości kontrolera kończą się gdzieś na 3800 MHz (oczywiście mówimy o trybie synchronicznym). Po srogim OC możemy sięgnąć 3900-4000 MHz, ale niewiele płyt głównych to umożliwia. Jak osiągnąć 4000 MHz synchronicznie na Ryzen 7 5700G? Włączyć profil DOCP/XMP. Efekt możecie zobaczyć powyżej.

Potem możemy swobodnie lecieć dalej. Jak wysoko? Firma EVGA pochwaliła się swoją płytą X570 Dark, na której osiągnięto na pamięciach 4866 MHz w trybie synchronicznym. CL14!

Dobra, a co z możliwościami OC? Wiemy, że pamięci możemy kręcić grubo ponad 4000 MHz, ale rdzenie CPU i zintegrowana grafika? Nie od dziś wiadomo, że same rdzenie Ryzenów 5xxx nie podkręcają się jakoś super rewelacyjnie i lepsze efekty osiągniemy śrubując taktowanie i CL pamięci RAM. Moim skromnym zdaniem najlepiej i najprościej sięgnąć po prostu do PBO - na płycie ASUS TUF Gaming B550M Plus można ustawić o 200 MHz wyższe taktowanie CPU i 200 MHz wyższe taktowanie iGPU (2200 MHz), ale warto to zrobić dopiero po uzyskaniu najlepszych możliwych w waszych platformach osiągów RAM. Oczywiście cooler dołączany do procesora tu się zbytnio nie nadaje, warto sięgnąć choćby po najprostszy i niedrogi wieżowy cooler (np. SPC Fera 3) - to w zupełności wystarczy.

W przypadku standardowych ustawień z pamięciami 4000 MHz i coolerze dołączonym do procesora, rdzenie rozgrzewały się nawet do 84 stopni (renderowanie filmu w DaVinci Resolve, pełne obciążenie CPU). Po założeniu SPC Fera 3 temperatury spadły o 15 stopni.

AMD Ryzen 7 5700G - jaka najlepsza pamięć RAM do APU?

Odpowiedź brzmi: jak najszybsza. Oczywiście nie należy przesadzać i rzucać się na drogie pamięci 5000 MHz+, rozsądnym optimum wydaje się RAM 3200 MHz, ale jeśli chcemy wycisnąć z tego układu jak najwięcej warto sięgnąć nieco wyżej. Jeśli zastanawiacie się jaki wpływ na zintegrowaną grafikę AMD ma tryb dwukanałowy i wyższe taktowanie to zerknijcie do naszego artykułu o zintegrowanych grafikach i pamięci RAM.

Znając możliwości kontrolera RAM (po osiągach Renoir) sięgnęliśmy po zestaw G.Skill Trident Z Neo 2 x 8 GB taktowany 4000 MHz z CL 18-20-20. Wystarczy włączyć profile pamięci w UEFI BIOS by wszysko bezproblemowo śmigało w trybie synchronicznym.

Dodatkową zaletą tego zestawu jest zasilanie 1.35V, a wiele z podobnych wymaga już zasilania 1.4V, a więc w przypadku OC trzeba już katować RAM konktretnymi napięciami. Tutaj mamy jeszcze sporą przestrzeń do OC, a to co z pewnością warto śrubować w przypadki APU to właśnie taktowanie RAM. Równocześnie nie można zapominać o czasach dostępu.

AMD Cezanne z standardowym coolerem Wraith Stealth oraz pamięciami G.Skill Trident Z Neo 4000 MHz

AMD Ryzen 7 5700G - testy wydajnościowe

W testach wykorzystaliśmy następującą platformę testową:

płyta główna: ASUS TUF Gaming B550M Plus (Wi-Fi)

pamięci RAM: G.Skill Trident Z Neo 2 x 8 GB 4000 MHz (CL18, 1.35V)

SSD: Kingston KC2500 2 TB

Chłodzenie procesora: Wraith Stealth (testy standardowe) oraz SilentiumPC Fera 3 HE1224 (testy po podkręceniu za pomocą PBO)

Do pełnej zgodności z nowym procesorem trzeba załadować BIOS z obsługą AGESA V2 PI 1.2.0.3 Patch B. Procesor może się uruchomić nawet ze starszymi wersjami BIOS, ale może nie działać z pełną wydajnością.

Na pierwszy ogień leci oczywiście nieśmiertelny 3D Mark, gdzie porównaliśmy możliwości zintegrowanych grafik w procesorach desktop (zaznaczonych boldem) oraz w laptopach.

3D Mark - Time Spy (DirectX 12)

[punkty] wynik ogólny

MSI Prestige 14 Evo

Core i7-1185G7, Intel Iris Xe (96 EU) 1862 PBO + 200 MHz – AMD Ryzen 7 5700G

Vega 8 + RAM 4000 CL18 1828 HP Spectre x360 14

Core i7 1165G7, Intel Iris Xe (80 EU) 1771 AMD Ryzen 7 5700G

Vega 8 + RAM 4000 CL18 1754 AMD Ryzen 5 4600G

Vega 7 + RAM 4000 CL18 1537 AMD Ryzen 5 4600G

Vega 7 + RAM 3600 CL16 1474 AMD Ryzen 5 3400G

Vega 11 + RAM 3000 CL14 1402 ASUS ZenBook UM325S

AMD Ryzen 7 5800U (Vega 8) 1332 Acer Swift 3

Ryzen 7 4700U, Radeon (Vega 7) 1180 Huawei MateBook X Pro – 2020

Core i7-10510U, GeForce MX250 2GB 977 Asus ZenBook UX433FN

Core i7-8565U, GeForce MX150 937 Lenovo Yoga C940

Core i7-1065G7, Intel Iris Plus 908 Intel Core i5-11500

UHD 750 + RAM 3466 CL15 768 Intel Core i5-10500

UHD 630 + RAM 3600 CL16 434

3D Mark - Fire Strike (DirectX 11)

[punkty] wynik ogólny

MSI Prestige 14 Evo

Core i7-1185G7, Intel Iris Xe (96 EU) 5324 HP Spectre x360 14

Core i7 1165G7, Intel Iris Xe (80 EU) 4890 PBO + 200 MHz – AMD Ryzen 7 5700G

Vega 8 + RAM 4000 CL18 4510 AMD Ryzen 7 5700G

Vega 8 + RAM 4000 CL18 4395 AMD Ryzen 5 4600G

Vega 7 + RAM 4000 CL18 3991 AMD Ryzen 5 4600G

Vega 7 + RAM 3600 CL16 3868 AMD Ryzen 5 3400G

Vega 11 + RAM 3000 CL14 3549 ASUS ZenBook UM325S

AMD Ryzen 7 5800U (Vega 8) 3398 Acer Swift 3

Ryzen 7 4700U, iGPU Radeon (Vega 7) 3060 Huawei MateBook X Pro – 2020

Core i7-10510U, GeForce MX250 2GB 2704 Lenovo Yoga C940

Intel Core i7-1065G7, Intel Iris Plus 2698 Intel Core i5-11500

UHD 750 + RAM 3466 CL15 2304 Intel Core i5-10500

UHD 630 + RAM 3600 CL16 1389

3D Mark - Night Ride (DirectX 12)

[punkty] wynik ogólny

PBO + 200 MHz – AMD Ryzen 7 5700G

Vega 8 + RAM 4000 CL18 20313 AMD Ryzen 7 5700G

Vega 8 + RAM 4000 CL18 18994 AMD Ryzen 5 4600G

Vega 7 + RAM 4000 CL18 16343 AMD Ryzen 5 4600G

Vega 7 + RAM 3600 CL16 16126 MSI Prestige 14 Evo

Core i7-1185G7, Intel Iris Xe (96 EU) 15842 HP Spectre x360 14

Intel Core i7 1165G7, Intel Iris Xe (80 EU) 15184 AMD Ryzen 5 3400G

Vega 11 + RAM 3000 CL14 13097 Huawei MateBook X Pro – 2020

Intel Core i7-10510U, GeForce MX250 2GB 11980 Intel Core i5-11500

UHD 750 + RAM 3466 CL15 11230 Intel Core i5-10500

UHD 630 + RAM 3600 CL16 6859

Nie ma wątpliwości - układy graficzne Intel Iris Xe w laptopowych procesorach Tiger Lake są świetne. Niestety zostały one tak okrojone w desktopowych modelach Rocket Lake, że spuśćmy kurtynę ciszy na ich wyniki. Dodatkowo dochodzą do tego problemy ze sterownikami (mowa również o wydajnych modelach Xe) i wiele gier ma spore problemy z działaniem. Intel ma tu wciąż zaległą pracę domową do odrobienia.

Zanim przejdziemy do wydajności w grach, oczywiście testy samego procesora - przepraszamy za brak 5800X, ale ze względu na przejście z Cinebencha R20 na R23 wciąż budujemy bazę wyników.

Cinebench R23 – renderowanie za pomocą wszystkich rdzeni

[punkty] więcej = lepiej

AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 21652 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 18486 Intel Core i9-11900K (8C/16T) 15265 PBO + 200MHz - AMD Ryzen 7 5700G 14674 AMD Ryzen 7 5700G (8C/16T) 13887 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 12614 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 11206 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 11159 AMD Ryzen 5 4600G (6C/12T) 9195

Cinebench R23 – renderowanie za pomocą jednego rdzenia

[punkty] więcej = lepiej

Intel Core i9-11900K (8C/16T) 1674 AMD Ryzen 9 5900X (12C/24T) 1630 Intel Core i5-11600K (6C/12T) 1560 AMD Ryzen 5 5600X (6C/12T) 1529 PBO + 200MHz - AMD Ryzen 7 5700G 1522 AMD Ryzen 7 5700G (8C/16T) 1506 AMD Ryzen 9 3900XT (12C/24T) 1367 AMD Ryzen 7 3700X (8C/16T) 1306 AMD Ryzen 5 4600G (6C/12T) 1252

Wzrost w stosunku do poprzedniej generacji jest konkretny - model 3700X zostaje w tyle, a w teście jednego rdzenia nawet 3900XT. Topowy Rocket Lake odjeżdza w teście jednego rdzenia, ale w przypadku testu wielordzeniowego wcale nie znajduje się daleko!

APU przestały być procesorami z niższego segmentu średniego i oferują teraz konkretną moc. Zwracamy uwagę, że model 5700G jest jednostką 65-watową. Dla zainteresowanych podajemy również wyniki dla Cinebench R20 (ustawienia standardowe, bez PBO).

Dobra, pora sprawdzić na co stać zintegrowanego Radeona Vega 8 we wsparciem rdzeni Zen 3 oraz pamieci 4000 MHz.

Shadow Of The Tomb Raider – 1920 x 1080

[kl./s.] najniższe

PBO + 200 MHz Ryzen 7 5700G 50

44 Ryzen 7 5700G

Vega 8 + RAM 4000 CL18 49

43 Ryzen 5 4600G

Vega 7 + RAM 4000 CL18 44

38 Ryzen 5 4600G

Vega 7 + RAM 3600 CL16 41

37 Ryzen 5 3400G

Vega 11 + RAM 3000 CL14 38

34 Core i5-11500

UHD 750 + RAM 3466 CL15 15

13 Core i5-10500

UHD 630 + RAM 3600 CL16 10

8 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Shadow Of The Tomb Raider – 1280 x 720

[kl./s.] najniższe

PBO + 200 MHz Ryzen 7 5700G 80

68 Ryzen 7 5700G

Vega 8 + RAM 4000 CL18 78

67 Ryzen 5 4600G

Vega 7 + RAM 4000 CL18 70

60 Ryzen 5 4600G

Vega 7 + RAM 3600 CL16 66

58 Ryzen 5 3400G

Vega 11 + RAM 3000 CL14 60

53 Core i5-11500

UHD 750 + RAM 3466 CL15 26

21 Core i5-10500

UHD 630 + RAM 3600 CL16 16

13 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

AC: Valhalla – 1920 x 1080

[kl./s.] niskie

PBO + 200 MHz Ryzen 7 5700G 34

27 Ryzen 7 5700G

Vega 8 + RAM 4000 CL18 33

27 Ryzen 5 4600G

Vega 7 + RAM 4000 CL18 30

24 Ryzen 5 4600G

Vega 7 + RAM 3600 CL16 28

23 Ryzen 5 3400G

Vega 11 + RAM 3000 CL14 26

22 Core i5-11500

UHD 750 + RAM 3466 CL15 12

10 Core i5-10500

UHD 630 + RAM 3600 CL16 8

6 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

AC: Valhalla – 1280 x 720

[kl./s.] niskie

PBO + 200 MHz Ryzen 7 5700G 54

44 Ryzen 7 5700G

Vega 8 + RAM 4000 CL18 53

43 Ryzen 5 4600G

Vega 7 + RAM 4000 CL18 47

38 Ryzen 5 4600G

Vega 7 + RAM 3600 CL16 44

35 Ryzen 5 3400G

Vega 11 + RAM 3000 CL14 41

31 Core i5-11500

UHD 750 + RAM 3466 CL15 18

14 Core i5-10500

UHD 630 + RAM 3600 CL16 11

9 średnie klatki na sekundę

minimalne klatki na sekundę

Wszystko ładnie (chociaż Valhalla w Full HD daje się już solidnie APU we znaki), ale gdyby na wykresach znalazł się również Ryzen 5 4700G (który ma równie dobry kontroler RAM), to 5700G nie byłby już takim kozakiem. Przypominamy, że sięgnięcie do takich taktowań pamięci w przypadku Ryzen 5 3400G i Vegi 11 jest w domowych warunkach praktycznie niemożliwe.

AMD Ryzen 7 5700G i Fidelity FX Super Resolution (FSR)

Jeśli chcesz wiedzieć więcej o konkurencie NVIDIA DLSS, koniecznie zajrzyj do recenzji, gdzie przetestowaliśmy Fidelity FX Super Resolution przy użyciu różnych konfiguracji.

Godfall - 1920 x 1080, niskie

[średnie kl./s.] FSR wyłączony

Ryzen 7 5700G – RAM 4000 MHz CL18 31 Ryzen 5 4600G – RAM 3600 MHz CL16 28

Godfall - 1920 x 1080, niskie

[średnie kl./s.] FSR ultra jakość

Ryzen 7 5700G – RAM 4000 MHz CL18 37 Ryzen 5 4600G – RAM 3600 MHz CL16 33

Godfall - 1920 x 1080, niskie

[średnie kl./s.] FSR jakość

Ryzen 7 5700G – RAM 4000 MHz CL18 40 Ryzen 5 4600G – RAM 3600 MHz CL16 36

Godfall - 1920 x 1080, niskie

[średnie kl./s.] FSR zbalansowany

Ryzen 7 5700G – RAM 4000 MHz CL18 43 Ryzen 5 4600G – RAM 3600 MHz CL16 39

Godfall - 1920 x 1080, niskie

[średnie kl./s.] FSR wydajność

Ryzen 7 5700G – RAM 4000 MHz CL18 46 Ryzen 5 4600G – RAM 3600 MHz CL16 41

Jest nieźle, ale jest i jedna uwaga. O ile jakość FSR przy wysokich rozdzielczościach jak 4K jest akceptowalna, to używając tej technologii w rozdzielczości Full HD możemy oczekiwać dużego pogorszenia jakości obrazu. Tryby zbalansowany i wydajność bardzo mocno rozmywają obraz. Czekamy na bardziej dopracowany FSR 2.0 i większą dostępność w grach (niedługo o tę funkcjonalność ma wzbogacić się choćby Resident Evil Village).

Zintegrowane grafiki - Intel zrobił coś lepiej?

Panie, co pan za herezje opowiadasz? Wbrew pozorom nie chcę tu pisać o tym, że topowe modele Intel Iris Xe stosowane w laptopach mogą być szybsze. Już wyjaśniam - jest coś co moim zdaniem Intel w przypadku zintegrowanych grafik robi lepiej, a konkretnie chodzi o zarządzanie pamięcią RAM dla iGPU. O ile w przypadku APU AMD musimy przeznaczyć część RAM na pamięć dedykowaną iGPU (od Renoir może być to nawet 16 GB - ale to zależy od płyty głównej), a reszta jest pamięcią współdzieloną, to w przypadku iGPU Intela mamy do dyspozycji wyłącznie pamięć współdzieloną (shared), czyli układ graficzny pobiera jej tylko tyle ile jej aktualnie potrzeba.

Ale o co chodzi z tym podziałem? Jeśli coś się nie mieści w pamięci dedykowanej to zostaje przeniesione do pamięci współdzielonej. W przypadku zintegrowanej grafiki nie ma to najmniejszego znaczenia dla wydajności, bo jest to TA SAMA pamięć. Rozwiązanie AMD miało sens w czasach gdy oprogramowanie sprawdzało wielkość pamięci dedykowanej i w razie zbyt małej ilości po prostu się nie uruchamiało. Teraz taka sytuacja praktycznie nie występuje. Pamięć dedykowana dla iGPU z podstawowej pamięci RAM wydaje się więc obecnie anachronizmem, który niepotrzebnie rezerwuje zasoby i zmniejsza dostępną pamięć RAM (jeśli mamy 32 GB RAM i 16 GB przeznaczymy na iGPU to pozostanie nam tylko 16 GB pamięci). Oczywiście to nie musi być problem, bo można zostawić dedykowaną ilość pamięci dla iGPU na domyślnym poziomie 512 MB (lub nawet zmniejszyć do 64 MB, ale taka ilość powoduje już problemy), ale... może nie ma sensu w ogóle jej rezerwować?

AMD Ryzen 7 5700G - czy warto kupić?

To świetny procesor (mocne rdzenie Zen 3 i bajeczny kontroler RAM), ale jeśli oczekiwaliście dużego wzrostu wydajności zintegrowanej grafiki, to czeka was duże rozczarowanie. Szkoda, wielka szkoda, że AMD nie zdecydowała się na instalację w tym procesorze nowej grafiki RDNA, albo chociaż Vegi 11. Wyżyłowana Vega 8 daje radę i to wciąż najwydajniejszy iGPU w segmencie desktop, ale... szału nie ma. Oczywiście można się posiłkować takimi nowinkami jak FSR. A tak z ciekawości - co z Smart Access Memory / Resize BAR? Procesor obsługuje tę technologię, ale tylko w połączeniu z zewnętrznymi kartami graficznymi RDNA2.

Zarówno Intel jak i AMD popełniły ten sam błąd przez zmniejszenie liczby jednostek wykonawczych iGPU w modelach desktop. Zoptymalizowana Vega 8 ze wsparciem lepszego kontrolera i szybszej pamięci RAM zostawia Vegę 11 w Picasso daleko w tyle, ale pozostaje wielki niedosyt.

Ok, mogę narzekać na rzeczy, które wedle mnie mogłyby być zrobione lepiej, ale jedno jest pewne - i tak kupię APU Cezanne i to właśnie w wersji AMD Ryzen 5700G. Dla moich potrzeb jest idealny, a u konkurencji nic wydajniejszego nie znajdę.

Jeśli wciąż czekasz na unormowanie cen kart graficznych, to Ryzen 7 5700G jest dobrym pomysłem na przeczekanie i późniejsze połączenie z zewnętrzną kartą graficzną. Jasne - ma o połowę mniej pamięci L3 niż analogiczne modele Vermeer, ale za to umożliwia wykorzystanie znacznie wyżej taktowanej pamięci RAM. Dodatkowo wyłączenie iGPU pozwoli APU na odzyskanie nieco rezerwy energetyczno-cieplnej poświęcanej na zintegrowaną grafiką i lekką poprawę osiągów rdzeni CPU przy wykorzystaniu zewnętrznej grafiki.

Cena - od premiery modeli serii 5xxx nie ma co liczyć na wyjątkowe hity cenowe. 5700G startuje w cenie 359 dolarów amerykańskich. Przypomnijmy, że 5800X startował w cenie 449 USD (obecnie w polskich sklepach poniżej 1900 złotych), a dla porównania 5600X kosztuje jakieś 1300 złotych. Stawiamy więc, że 5700G powinien zostać wyceniony na jakieś 1500-1600 złotych. Sporo... ale przy takich możliwościach jak najbardziej do przełnięcia.

Procesory AMD z zintegrowaną grafiką - co dalej?



Patrzycie na NIEOFICJALNĄ roadmapę desktopowych procesorów AMD

Dalej robi się ciekawie. AMD w końcu postanowiła posłać Vegę na zasłużoną emeryturę. Kolejne modele G, czyli Rembrand (6-nm, Zen 3+) mają już mieć grafikę RDNA2 (do 12 rdzeni graficznych) i dodatkowo korzystać z DDR5. Co jeszcze ciekawsze, nawet następcy Vermeer (czyli modeli 5xxx bez zintegrowanej grafiki) mają być wyposażone w iGPU (Raphael - Zen 4). Jeśli wierzyć wyciekom, to modele Raphael pojawią się jednak dopiero po modelach Warhol, które mają być oparte na Zen 3+ i wciąż nie posiadać zintegrowanej grafiki. Poczekamy, zobaczymy, a na razie miłośnikom iGPU AMD w desktopach pozostaje szlifowanie osiągów leciwej Vegi... ale przynajmniej, przy akompaniamencie świetnych rdzeni Zen 3.

Opinia o AMD Ryzen 7 5700G Plusy monolityczna budowa, 8 rdzeni i 16 wątków (Zen 3)

dwukrotnie większa pamięć L3 od modeli Renoir

wciąż przyzwoita i najwydajniejsza w segmencie desktop zintegrowana grafika Vega 8

doskonały kontroler RAM (lepszy od modeli Vermeer)

wsparcie FSR i wielu innych technologii AMD

cooler Wraith Stealth w zestawie Minusy układ graficzny jest już przestarzały i wypada szybko zastąpić go RDNA2 - co jest w planach

brak kontrolera PCIe 4.0 (żeby skorzystać z SSD PCIe 4.0 trzeba kupić drogą płytę X570)

100 MHz niższe taktowanie iGPU w stosunku do analogicznego modelu Renoir

dwa razy mniejsza pamięć L3 od analogicznych modeli Vermeer

dość wysoka cena

AMD Ryzen 7 5700G - ocena 94% 4.7/5