Konferencja AMD to jedno z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń na targach CES 2022. Producent oczywiście nas nie zawiódł i zaserwował sporo ciekawostek – doczekaliśmy się prezentacji nowych procesorów i kart graficznych, a przy okazji poznaliśmy plany na nadchodzące miesiące.

AMD wprowadza procesory Ryzen 6000 - to nowe układy dla kompaktowych i gamingowych laptopów. Jednostki łączą ulepszone rdzenie Zen 3+ i nowy układ graficzny RDNA 2, co ma przełożyć się na poprawę wydajności i dłuższy czas pracy na baterii.

Podczas konferencji AMD zaprezentowało też nowe karty graficzne Radeon RX 6000M i RX 6000S - układy rozszerzają ofertę producenta, a w tym roku możemy spodziewać się ponad 20 różnych laptopów z kartami.

AMD przygotowuje też kartę graficzną Radeon RX 6500 XT - to nowy, niedrogi model do komputerów do grania, który nada się do grania w rozdzielczości 1080p

AMD zapowiedziało procesory Ryzen z technologią 3D V-Cache oraz nową platformę AM5. Premiera sprzętu spodziewana jest w kolejnych miesiącach 2022 roku.

Nowości AMD nie powinny być dla Was zaskoczeniem, bo sporo informacji o premierach wyciekło jeszcze przed oficjalnym ogłoszeniem. Teraz możemy podsumować wiadomości z konferencji AMD 2022 Product Premiere (a przy okazji potwierdzić lub zaprzeczyć niektórym plotkom).

Premiera procesorów AMD Ryzen 6000 – nowe modele do laptopów

Procesory Ryzen 6000 (generacja Rembrandt) zastępują ubiegłoroczne modele Ryzen 5000 (generacja Cezanne) – układy początkowo znajdą zastosowanie w laptopach dla graczy oraz kompaktowych modelach do domu lub pracy (jeszcze nie wiadomo czy trafią one też do komputerów stacjonarnych).

Zmiany? Tych jest naprawdę sporo! Jednostki łączą ulepszone rdzenie Zen 3+ oraz całkowicie nowy układ graficzny z generacji RDNA 2, a przy okazji wprowadzają nowe rozwiązania dla mobilnej platformy – m.in. obsługę pamięci DDR5/LPDDR5, kontroler PCI-Express 4.0 i USB4, a także obsługę HDMI 2.1 i DisplayPort 2. Producent zastosował też mikroprocesor Microsoft Pluton odpowiedzialny za bezpieczeństwo.

Warto również zwrócić uwagę na niższy proces litograficzny (TSMC N6) i rozwiązania usprawniające zasilanie procesora. Wszystko to sprawia, że procesory Ryzen 6000 mają cechować się wyższą efektywnością energetyczną – producent chwali się, że nowe laptopy będą mogły pracować do 24 godzin na jednym ładowaniu baterii.

Producent podzielił ofertę na dwa segmenty – znajdziemy tutaj jednostki dla gamingowych laptopów i mobilnych stacji roboczych (Ryzen 6000H/HS/HX) oraz energooszczędne układy dla kompaktowych laptopów i ultrabooków (Ryzen 6000U).

Laptopy z procesorami AMD Ryzen 6000 mają pojawić się u wszystkich głównych producentów - według zapowiedzi AMD, w 2022 roku doczekamy się ponad 200 różnych konstrukcji z nowymi jednostkami.

Testy procesorów Ryzen 6000 – wzrost wydajności jest naprawdę spory

Na jaką wydajność możemy liczyć? Okazuje się, że nowe jednostki oferują spory wzrost wydajności względem poprzedników – producent porównał tutaj dwa topowe modele dla ultrabooków (Ryzen 7 6800U i Ryzen 7 5800U).

Ryzen 7 6800U ma oferować znacznie lepsze osiągi w procesorowych zastosowaniach (na przykładzie enkodowania wideo i renderowania 3D), a przy tym cechować się dużo lepszą wydajnością zintegrowanej grafiki w grach.

Żeby wykazać potencjał nowej grafiki, producent porównał inżynieryjnego laptopa z procesorem AMD Ryzen 7 6800U (ze zintegrowaną grafiką) do konkurencyjnych konfiguracji – kompaktowego modelu z procesorem Intel Core i7-1165G7 (ze zintegrowaną grafiką Intel Iris Xe) oraz wydajniejszego modelu Intel Core i7-11370H i kartą graficzną Nvidia GeForce MX450.

Różnica w wydajności jest naprawdę imponująca – Ryzen 7 6800U bez problemu pokonuje Core i7-1165G7, a często okazuje dużo się lepszy od konfiguracji Core i7-11370H + GeForce MX450.

To jednak nie koniec rewelacji! Zintegrowana grafika obsługuje technologię AMD FidelityFX Super Resolution, która pozwala poprawić płynność animacji – w zależności od tytułu i ustawień, wzrost wydajności wynosić nawet 56%.

AMD poszerza ofertę mobilnych kart graficznych Radeon RX 6000

Oprócz nowych procesorów, AMD wprowadza też odświeżone karty graficzne do laptopów – modele Radeon RX 6800S, Radeon RX 6700S i Radeon RX 6600S (można powiedzieć, że to następcy modeli Radeon RX 6800M, Radeon RX 6700M i Radeon RX 6600M).

Karty Radeon RX 6000S nadal bazują na architekturze RDNA 2, ale zostały wykonane w nowej litografii (TSMC N6). W praktyce możemy oczekiwać lepszej wydajności i efektywności energetycznej, co pozwoli na konstruowanie cieńszych konstrukcji.

Przy okazji producent zaprezentował ulepszone modele z serii Radeon RX 6800M: Radeon RX 6850M, Radeon RX 6650M XT, Radeon RX 6650M, a także Radeon RX 6500M i Radeon RX 6300M. Dwie ostatnie karty to nowość (znajdą one zastosowanie w budżetowych laptopach).

Producent chwali się, że w 2022 roku na rynku ma pojawić się ponad 20 różnych laptopów z kartami Radeon RX 6000.

Radeon RX 6500 XT – nowa karta graficzna dla tanich komputerów do gier

Podczas konferencji zaprezentowano też kartę graficzną Radeon RX 6500 XT, czyli nowy model dla tanich komputerów do gier.

Karta wykorzystuje układ graficzny Navi 24 z 16 blokami obliczeniowymi (i 16 MB pamięci Infinity Cache) oraz 8 GB pamięci GDDR6 64-bit.

Specyfikacja ma pozwalać na komfortową rozgrywkę w rozdzielczości 1080p – powinniśmy otrzymać wyraźnie lepszą propozycję względem modelu Radeon RX 570 czy konkurencyjnego GeForce GTX 1650. Rzecz jasna karta wspiera technologię FidelityFX Super Resolution, więc w obsługiwanych tytułach może wpłynąć na dodatkowy wzrost płynności animacji.

Premiera nowego Radeona została zaplanowana na 19 stycznia (i wtedy też powinn on trafić do sprzedaży). Sugerowana cena karty to 199 dolarów, ale raczej nie powinniśmy do niej przywiązywać większej uwagi, bo sklepy i tak sprzedają sprzęt po zawyżonych stawkach.

Nowe procesory dla komputerów – Ryzen z 3D V-Cache i platforma AM5

Oprócz mobilnych nowości, AMD uchyliło rąbka tajemnicy na temat planowanych procesorów dla komputerów stacjonarnych. I jest na co czekać!

Na wiosnę planowana jest premiera modelu Ryzen 7 5800X3D, a więc pierwszego procesora wyposażonego w technologię 3D V-Cache. Jednostka oferuje 8 rdzeni/16 wątków i 32 + 64 MB pamięci podręcznej L3. Układ ma współpracować z płytami głównymi AM4 z serii 400 i 500 (a więc podobnie jak zwykłe modele Ryzen 5000).

Producent chwali się, że zastosowanie dodatkowej pamięci podręcznej ma przełożyć się na poprawę wydajności – podobno doczekamy się nowego króla wydajności w grach.

Według wstępnych testów, Ryzen 7 5800X3D ma być o około 15% wydajniejszy od modelu Ryzen 9 5900X i oferować podobne lub trochę lepsze osiągi do topowego modelu konkurencji – Core i9-12900K. Problem w tym, że nie wiadomo ile będzie kosztować jednostka (a to w głównej mierze od ceny będzie zależeć jej sukces).

Na koniec tzw. wisienka na torcie - AMD potwierdziło, że drugiej połowie 2022 roku ma zadebiutować całkowicie nowa platforma AM5 (LGA 1718).

Konstrukcja będzie obsługiwać procesory Ryzen 7000 bazujące na architekturze Zen 4 (wykonane w 5-nanometrowej litografii) - doczekamy się tutaj wsparcia dla pamięci DDR5 RAM i magistrali PCI-Express 5.0. Co ważne, producent planuje zachować kompatybilność chłodzeń z platformy AM4.

Podczas konferencji zaprezentowano rozgrywkę na inżynieryjnej wersji procesora Ryzen 7000. Dokładne wyniki wydajności jeszcze nie zostały ujawnione, ale podobno wszystkie rdzenie procesora pracowały z taktowaniem ponaf 5 GHz (!). Szykuje się zatem prawdziwa petarda.

Źródło: AMD