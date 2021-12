Myśleliście, że AMD porzuciło procesory Ryzen Threadripper? Nic bardziej mylnego! Producent przygotowuje się do wydania nowej generacji układów, które mogą okazać się hitem w profesjonalnych stacjach roboczych.

Jak pewnie pamiętacie, pierwsze przecieki o procesorach Ryzen Threadripper Pro 5000 pojawiły się już jakiś czas temu, ale producent raczej nie był chętny do wprowadzania jednostek na rynek (w końcu w stacjach roboczych nadal rządzą modele Ryzen Threadripper 3000 i Ryzen Threadripper Pro 3000). Wracamy jednak do tematu, bo ostatnio pojawiły się tutaj nowe przecieki o układach i rzeczywiście jest na co czekać.

Wyciekła specyfikacja procesorów Ryzen Threadripper Pro 5000

No właśnie, wygląda na to, że tym razem AMD zrezygnuje z konsumenckich modeli Ryzen Threadripper (o ile Threadrippery można nazwać konsumenckimi procesorami) i wyda tylko serię Ryzen Threadripper Pro typowo pod stacje robocze. Cóż, segment HEDT powoli zostaje wchłonięty przez mainstreamową platformę.

W planach producenta jest pięć modeli: 12-rdzeniowy Ryzen Threadripper Pro 5945WX, 16-rdzeniowy Ryzen Threadripper Pro 5955WX, 24-rdzeniowy Ryzen Threadripper Pro 5965WX, 32-rdzeniowy Ryzen Threadripper Pro 5975WX i 64-rdzeniowy Ryzen Threadripper Pro 5995WX. Układy korzystają z nowej mikroarchitektury - Zen 3. Podobnie jak poprzednia seria, oferują 8-kanałowy kontroler pamięci DDR4-3200 i kontroler ze 128 liniami PCI-Express 4.0.

Model Rdzenie/wątki Taktowanie/Boost Kontroler pamięci Pamięć L2 Pamięć L3 TDP AMD Ryzen Threadripper Pro 5000 (Zen 3) Ryzen Threadripper Pro 5995WX 64/128 2,7/4,55 GHz DDR4-3200 64x 512 KB 256 MB 280 W Ryzen Threadripper Pro 5975WX 32/64 3,6/4,55 GHz DDR4-3200 32x 512 KB 128 MB 280 W Ryzen Threadripper Pro 5965WX 24/48 3,8/4,55 GHz DDR4-3200 24x 512 KB 128 MB 280 W Ryzen Threadripper Pro 5955WX 16/32 4,0/4,55 GHz DDR4-3200 16x 512 KB 64 MB 280 W Ryzen Threadripper Pro 5945WX 12/24 4,1/4,55 GHz DDR4-3200 12x 512 KB 64 MB 280 W AMD Ryzen Threadripper Pro 3000 (Zen 2) Ryzen Threadripper Pro 3995WX 64/128 2,7/4,2 GHz DDR4-3200 64x 512 KB 256 MB 280 W Ryzen Threadripper Pro 3975WX 32/64 3,5/4,2 GHz DDR4-3200 32x 512 KB 128 MB 280 W Ryzen Threadripper Pro 3955WX 16/32 3,9/4,3 GHz DDR4-3200 16x 512 KB 64 MB 280 W Ryzen Threadripper Pro 3945WX 12/24 4,9/4,3 GHz DDR4-3200 12x 512 KB 64 MB 280 W

Wszystkie modele cechują się współczynnikiem TDP na poziomie 280 W (z możliwością konfiguracji w zakresie 170 – 260 W). Co ważne, jednostki będą kompatybilne z platformą sWRX8, więc osoby planujące modernizację sprzętu z modeli Ryzen Threadripper Pro 3000 będą miały ułatwione zadanie (obejdzie się bez wymiany płyty głównej).

Kiedy premiera procesorów AMD Ryzen Threadripper Pro 5000?

Według informacji serwisu VideoCardz, premiera procesorów Ryzen Threadripper Pro 5000 została zaplanowana dopiero na 8 marca 2022 roku (szykuje się ciekawy pomysł na prezent na Dzień Kobiet :-)). Można jednak podejrzewać, że nowe jednostki zostaną zapowiedziane już w przyszłym miesiącu na konferencji AMD przed targami CES 2022.

Źródło: Igor’sLAB, VideoCardz