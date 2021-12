W tym miesiącu mija pół roku od wprowadzenia AMD FidelityFX Super Resolution, czyli jednej z kluczowych technologii jakie pojawiły się w grach. To dobra okazja na weryfikację obietnic producenta – sprawdzamy co się zmieniło i jakie są perspektywy na przyszłość.

AMD FidelityFX Super Resolution (FSR) to otwarta technologia przestrzennego skalowania obrazu, która pozwala na zwiększenie płynności działania gier. Jeżeli jesteście zainteresowani szczegółami, to odsyłamy do premierowego artykułu, gdzie sprawdziliśmy działanie FSR w grze Godfall.

Już podczas premiery wskazywaliśmy, że kluczem jest szybkie upowszechnienie technologii oraz wsparcie w większej ilości gier. Co z tego wyszło?

AMD FidelityFX Super Resolution po pół roku od premiery

Okazuje się, że jest naprawdę nieźle. FSR otrzymało oficjalne wsparcie od ponad 80 deweloperów i wydawców gier (na pewno duże znaczenie odegrało tutaj przejście na otwartą licencję).

Dzięki temu technologia dziś jest dostępna już w 47 grach i oficjalnie zapowiedziano 24 kolejne nadchodzące tytuły, które ją wykorzystają (a to pewnie nie jest ostanie słowo deweloperów). Wszystko to sprawia, że FidelityFX Super Resolution jest najszybciej upowszechniającą się technologią programową do gier w historii AMD.

Lista gier z zapowiedzianą i aktywną już obsługą FSR przekroczyła właśnie 70 i są wśród nich m.in.:

DEATHLOOP

Horizon Zero Dawn Complete Edition

F1 2021

Far Cry 6

Resident Evil Village

Farming Simulator 22

Ghostrunner

Hellblade: Senua's Sacrifice

Lego Builder's Journey

World War Z: Aftermath

Warhammer: Vermintide 2

Arcadegeddon

Baldur’s Gate 3

Grounded

Funkcja była projektowana z myślą o szerokiej dostępności i dlatego też jest kompatybilna z szeroką gamą sprzętu – wśród nich są układy graficzne AMD Radeon (także zintegrowanych w procesorach), ale też karty graficzne konkurencji (oficjalna lista kompatybilności obejmuje modele GeForce RTX 3000, RTX 2000, GTX 1600 i GTX 1000, ale w praktyce technologię można odpalić na dużo większym zakresie sprzętu).

Już podczas premiery wskazywaliśmy, że FSR przyda się posiadaczom słabszego sprzętu i graczom, którym zależy przede wszystkim na jak największej ilości klatek na sekundę. W zależności od tytułu i ustawień, różnica w wydajności może być naprawdę znacząca (szczególnie właśnie w trybie Performance).

WIdać zatem, że nowa technologia nabiera rozpędu i rzeczywiście cieszy się coraz większym zainteresowaniem ze strony deweloperów (a to już świadczy o jej sukcesie). Odbiór i ocena technologii w sporym stopniu zależy jednak od tego w jakiej rozdzielczości będziecie grać oraz jakiej jakości obraz oferuje Wasz monitor/telewizor.

Co nas czeka w 2022 roku jeżeli chodzi o FidelityFX Super Resolution? Co prawda AMD jeszcze nie chce ujawniać szczegółów, ale programiści tak naprawdę dopiero zaczynają przygodę z technologią i obiecują sporo nowości. Wśród nich na pewno kolejne tytuły z obsługą FSR.

A jakie Wy macie zdanie o AMD FidelityFX Super Resolution? Korzystaliście już z tej technologii w jakiejś grze?

Źródło: AMD