Nowy rok przyniesie premierę nowych procesorów AMD Ryzen. Wygląda jednak na to, że niektórzy producenci już teraz mają dostęp do układów i testują ich potencjał – jeden z takich modeli odkryto w bazie benchmarka BAPCo CrossMark.

Tajemnicy procesor AMD przyłapany w benchmarku BAPCo CrossMark

W bazie benchmarka BAPCo CrossMark pojawiły się wpisy z tajemniczym procesorem oznaczonym jako AMD 100-000000560-40_Y – to próbka inżynieryjna nowego modelu, która została wyposażona w 8 rdzeni i 16 wątków taktowanych zegarem 4,0 GHz. Procesor zainstalowano na płycie głównej ASUS M3402RA i wyposażono w 16 GB pamięci o zegarze 4800 MHz (działającej w trybie dwukanałowym).



Tajemniczy procesor AMD wprowadzi obsługę nowych pamięci DDR5 RAM

Wiele na to wskazuje, że mamy do czynienia z nową wersją laptopa ASUS Vivobook Pro 14 z mobilnym procesorem AMD Ryzen 6000 (generacja Rembrandt) i nowymi pamięciami DDR5 RAM. Taki scenariusz potwierdzałoby m.in. oznaczenie płyty głównej i rozdzielczość ekranu w testowanym urządzeniu – 2560 x 1600 px (takimi ekranami dysponują obecne wersje laptopów Vivobook Pro 14 z panelem OLED).

Wydajność procesora nie wygląda zbyt imponująco – układ osiąga 1436 punktów ogólnych, co można porównać do 8-rdzeniowego/16-wątkowego modelu AMD Ryzen 7 5800H z poprzedniej generacji Cezanne lub konkurencyjnego Intel Core i7-10870H (Comet Lake). To jednak wyraźnie mniej niż Core i7-11800H (Tiger Lake). Warto jednak zaznaczyć, że benchmark CrossMark raczej faworyzuje jednostki Intela, a na dodatek mamy do czynienia z próbką inżynieryjną chipu (ta może oferować słabszą specyfikację).

Kiedy premiera procesorów AMD Ryzen 6000?

Producent jeszcze nie potwierdził planów wydania procesorów AMD Rembrandt, ale w sieci już pojawiają się przecieki na temat układów. Nowa generacja Ryzenów ma bazować na rdzeniach Zen 3+ (6 nm) i oferować kontroler pamięci DDR5/LPDDR5 oraz zintegrowaną grafikę na bazie architektury RDNA 2.

W kuluarach mówi się, że procesory Ryzen 6000 Rembrandt zostaną zaprezentowane na początku stycznia na konferencji AMD 2022 Product Premiere (wtedy też powinniśmy poznać pierwsze modele laptopów z mobilnymi jednostkami).

Nie wiemy jak Wy, ale my już nie możemy się doczekać prezentacji sprzętu.

Źródło: Tom’s Hardware, BAPCo CrossMark, VideoCardz