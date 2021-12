Intel Core i3-12100F, Core i5-12400F i Core i7-12700F

Jesteśmy po premierze pierwszych procesorów Intel Alder Lake (Core 12. gen), które zrobiły spore zamieszanie w wyższym segmencie wydajnościowym. Jeżeli czekacie na tańsze modele, to mamy dobre wieści.

Intel początkowo zaprezentował odblokowane wersje procesorów (w tym przetestowane przez nas modele Core i9-12900K i Core i5-12600K). Wiemy, że producent nie zamierza na tym poprzestawać i szykuje też słabsze i tańsze jednostki.

Nadchodzą tańsze procesory Intel Alder Lake

Serwis VideoCardz dotarł do specyfikacji kolejnych procesorów z 12. generacji: Core i3-12100F, Core i5-12400F, Core i7-12700F. Dopisek F wskazuje brak zintegrowanej grafiki (takie modele trzeba będzie połączyć z samodzielną kartą graficzną).

Model Rdzenie/wątki Taktowanie P-Core Taktowanie-E-Core Zintegrowana grafika Odblokowany mnożnik TDP Core i9-12900K 8/16 + 8/8 3,2 / 5,2 GHz 2,4 / 3,9 GHz UHD 770 TAK 125 W Core i9-12900KF 8/16 + 8/8 3,2 / 5,2 GHz 2,4 / 3,9 GHz - TAK 125 W Core i7-12700K 8/16 + 4/4 3,6 / 5,0 GHz 2,7 / 3,8 GHz UHD 770 TAK 125 W Core i7-12700KF 8/16 + 4/4 3,6 / 5,0 GHz 2,7 / 3,8 GHz - TAK 125 W Core i7-12700F* 8/16 + 4/4 2,1 / 4,9 GHz 1,6 / ??? GHz UHD 770 NIE 65 W Core i5-12600K 6/12 + 4/4 3,7 / 4,9 GHz 2,8 / 3,6 GHz - TAK 125 W Core i5-12600KF 6/12 + 4/4 3,7 / 4,9 GHz 2,8 / 3,6 GHz - TAK 125 W Core i5-12400F* 6/12 + 0/0 2,5 / 4,4 GHz - - NIE 65 W Core i3-12100F* 4/8 + 0/0 3,3 / 4,3 GHz - - NIE 65 W *specyfikacja nieoficjalna

Warto zwrócić uwagę na specyfikację modeli Core i3-12100F i Core i5-12400F – w odróżnieniu od wydajniejszych konstrukcji, układy zostały wyposażone tylko w wydajniejsze rdzenie typu P-Core (nie znajdziemy tutaj rdzeni E-Core). Współczynnik TDP oszacowano na 65 W.

Core i7-12700F ma podobną specyfikację do modelu Core i7-12700K. Procesor oferuje 8 rdzeni/16 wątków typu P-Core i 4 rdzenie/4 wątki typu E-Core, a różnica sprowadza się do niższego taktowania i zablokowanego mnożnika (nie będzie można go podkręcić). Jednostka ma cechować się też niższym współczynnikiem TDP.

Nowe chłodzenie dla procesorów Intel Alder Lake

To jednak nie koniec ciekawostek. Okazuje się, że słabsze wersje procesorów (modele o współczynniku TDP 65 W) zostaną wyposażone w nowe chłodzenie.

Cooler wykorzystuje aluminiowy radiator z promieniście rozłożonymi żeberkami i nieduży wentylator. Trzeba przyznać, że całość prezentuje się całkiem efektownie (szczególnie jak na standardowe chłodzenie typu BOX).

Kiedy premiera nowych procesorów Intel Alder Lake?

Kolejne, słabsze procesory Intel 12. generacji mogą być łakomym kąskiem dla osób, które składają słabsze i tańsze komputery (szczególnie w połączeniu z tańszymi płytami głównymi z chipsetem H670 czy B660).

Według nieoficjalnych przecieków, nowe konstrukcje mają zostać zaprezentowane na 4 stycznia 2022 (zaraz przed targami CES 2022). Czy okażą się podobnym hitem co wydajniejsze, odblokowane modele? Przekonamy się po testach.

Źródło: VideoCardz