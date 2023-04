Serwis Moore's Law is Dead ujawnił nowe informacje o procesorach AMD Ryzen 8000 z generacji Zen 5. W planach są całkowicie nowe konstrukcje, które mogą mocno zamieszać na rynku laptopów.

AMD coraz mocniej atakuje na rynku laptopów dla graczy. Tegoroczna generacja procesorów - Ryzen 7000 to spora rewolucja, która może pokrzyżować szyku konkurencyjnym modelom Intel Core 13. generacji. Producent nie zamierza jednak na tym poprzestawać i przygotowuje całkowicie nowe jednostki.

AMD Ryzen 8000 – nadchodzą mocarne procesory do laptopów

Jutuber Moore's Law is Dead ujawnił pierwsze, nieoficjalne szczegóły dotyczące modeli Ryzen 8000, które trafią do laptopów w 2024 roku (jakiś czas temu wprowadzono nowy system oznaczeń procesorów dla laptopów wg którego w 2024 roku zostaną wdrożone modele Ryzen 8000). W planach jest kilka nowych konstrukcji, które podobno mają mocniej powalczyć z konkurencyjnymi jednostkami Intela (producent mógł tutaj przeznaczyć większe środku na projektowanie, co teoretycznie powinno się przełożyć na lepsze możliwości sprzętu).

Na początku 2024 roku planowane jest odświeżenie modeli Ryzen 7040HS Phoenix jako „nowa” generacja Hawk Point. Układy też zaoferują maksymalnie 8 rdzenie Zen 4, ale producent ma tutaj zastosować zintegrowany układ graficzny na bazie nowszej architektury RDNA 3.5 (najpewniej jest to usprawniona architektura RDNA 3).

Dużo ciekawiej zapowiadają się modele Strix Point, które w późniejszym terminie mają zastąpić układy Ryzen 7040HS Phoenix. Jednostki będą korzystać z hybrydowej architektury, która połączy 4 rdzenie/8 wątków wydajniejszego typu Zen 5 i 8 rdzeni/16 wątków słabszego typu Zen 5c oraz zintegrowaną grafikę z 16 blokami CU na bazie architektury RDNA 3.5. Premiera takich procesorów planowana jest jednak dopiero w trzecim lub czwartym kwartale 2024 roku.

Wyjątkowo dobrze (aż niewiarygodnie) wyglądają informacje odnośnie wydajności jednostek. Według przecieków, procesory Strix Point ma być o około 35% wydajniejsze od poprzednich modeli Phoenix. Z kolei zintegrowana grafika ma oferować podobne osiągi do laptopowej karty Nvidia GeForce RTX 3050. Wzrost wydajności jest ogromny, ale osobiście podchodzimy do tematu z ograniczonym zaufaniem (nie jest tajemnicą, że MLID czasami myli się w swoich przeciekach).

W topowym segmencie wydajnościowym mają pojawić się modele Fire Range, które zastąpią obecne modele Ryzen 7045HX Dragon Range. Producent zastosuje tutaj maksymalnie 16 rdzeni/32 wątki na bazie nowej architektury Zen 5. Najnowsze plany zakładają też wykorzystanie zintegrowanej grafiki ze starszej generacji RDNA 2 (chociaż wcześniej podobno planowano nowszą grafikę RDNA 3.5). Układy pojawią się dopiero w drugiej połowie 2024 roku.

AMD szykuje procesory z mocarną grafiką

Najciekawszą przyszłoroczną nowością mogą jednak być modele Strix Halo (niektóre źródła posługują się tutaj nazwą kodową Sarlak). To całkowicie konstrukcje, które trafią do laptopów do grania (nie będzie tutaj konieczności stosowania dodatkowej karty graficznej).

Producent połączy tutaj chiplet procesora maksymalnie z 16 rdzeni/32 wątki na bazie architektury Zen 5, a także dodatkowy chiplet z mocną zintegrowaną grafiką - ten ma oferować nawet 40 bloków CU na bazie architektury RDNA 3.5 i 256-bitowy interfejs pamięci. Współczynnik TDP takich układów ma wynosić od 20 W do nawet 120 W.

Nowa „integra” ma oferować potężną wydajność. Topowa wersja z 40 blokami CU podobno będzie konkurować z kartą graficzną Nvidia GeForce RTX 4070 (w słabszej wersji TGP 95 W). Gorsze wersje też będą dobrze wypadać – konfiguracja z 32 CU ma wypadać podobnie do karty Nvidia GeForce RTX 4060 (w słabszej wersji TGP 65 W), a konfiguracja z 28 i 20 CU podobnie do karty Nvidia GeForce RTX 4050.

Jeśli liczyliście, że mocarne APU pojawią się w wersjach pod podstawkę AM5 dla komputerów PC, to niestety musimy was zmartwić. Specyfikacja procesorów Strix Halo wskazuje, że najpewniej będą układy lutowane na laminacie gamingowych laptopów. Premiera spodziewana jest jednak dopiero w czwartym kwartale 2024 roku.

Źródło: YouTube @ Moore's Law is Dead, Twitter @ Kepler