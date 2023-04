Procesor AMD Ryzen 7 7800X3D to jeden z najciekawszych modeli typowo do grania, który na pewno spotka się z dużym zainteresowaniem klientów. Część osób może zastanawiać się nad połączeniem takiej jednostki z tanią płytą główną A620. Co z tego wyjdzie?

AMD Ryzen 7 7800X3D pojawił się w naszym premierowym teście – jednostkę sprawdziliśmy na platformie, która nie ograniczała potencjału sprzętu i pozwoliła rozwinąć jej skrzydła. Co jednak w przypadku, gdy zdecydujemy się na tani platformę?

AMD Ryzen 7 7800X3D na taniej płycie głównej A620

Koreański jutuber minteger porównał wydajność procesora AMD Ryzen 7 7800X3D na dwóch platformach. Lepsza konfiguracja obejmowała chłodzenie wodne Arctic Liquid Freezer II 420 i płytę główną MSI Pro X670-P WiFi, a gorsza chłodzenie powietrzne DeepCool AG400 i płytę główną Gigabyte A620M Gaming X. Ma to o tyle istotne znaczenie, że płyty główne A620 mają kusić niższymi cenami (tyle, że oficjalnie zapewniają wsparcie tylko dla procesorów o TDP do 65 W).

Co prawda gorsza platforma ograniczała potencjał procesora (ograniczono moc dostarczaną do procesora, przez co w trybie Boost pracował on z niższymi taktowaniami), ale realnie różnica nie była znacząca.



Porównanie wydajności procesora AMD Ryzen 7 7800X3D w benchmarku Cinebench R23 - po lewej platforma X670, po prawej A620

W benchmarku Cinebench R23 tańsza platforma zaoferowała gorsze osiągi o 4,5% w teście wielordzeniowym i nieco ponad 1% w teście jednordzeniowym.



Porównanie wydajności procesora AMD Ryzen 7 7800X3D w grach Shadow of the Tomb Raider , Forza Horizon 5, Cyberpunk 2077 i Total War: Three Kingdom - porównanie platformy X670 i A620

W grach różnica ta była jeszcze niższa, zwykle na poziomie kilku fps (chociaż w przypadku Total War: Three Kingdoms gorsza platforma zaoferowała lepsze osiągi).

Wygląda więc na to, że gorsza platforma nie ogranicza w znaczący sposób potencjału nowego procesora AMD. Warto jednak mieć na uwadze, że Gigabyte A620M Gaming X to jeden z lepiej wyposażonych modeli A620, który zapewne będzie też jedną z droższych propozycji. Zupełnie inaczej może to wyglądać na najtańszych konstrukcjach ze słabszą, niechłodzoną sekcją zasilania.

Źródło: YouTube @ minteger