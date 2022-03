AMD Ryzen Threadripper Pro 5000

AMD wprowadza nową generację procesorów Ryzen Threadripper - to modele Ryzen Threadripper Pro 5000, które sprawdzą się w stacjach roboczych. Nowe jednostki mają być dużo wydajniejsze od poprzedników, a także modeli konkurencji.

AMD wprowadza na rynek procesory Ryzen Threadripper Pro 5000 - to modele dla stacji roboczych dla najbardziej wymagających użytkowników: projektantów, inżynierów i architektów.

Nowa generacja procesorów korzysta z nowej architektury, co przekłada się na poprawę wydajności i efektywności energetycznej.

Testy AMD pokazują znaczną przewagę modeli Ryzen Threadripper Pro 5000 nad konkurencyjnymi modelami Intel Xeon W-3300.

Czekaliśmy, czekaliśmy i się doczekaliśmy! AMD wprowadza długo zapowiadane procesory Ryzen Threadripper Pro 5000, a więc następców modeli Ryzen Threadripper Pro 3000. Na co możemy liczyć?

Co nowego w procesorach Ryzen Threadripper Pro 5000?

Jeśli czytacie nasze newsy, to specyfikacja nowych modeli nie powinna być specjalnym zaskoczeniem – informacje wyciekły jakiś czas temu, a teraz mamy ich oficjalne potwierdzenie.

Jednostki bazują na architekturze Zen 3, która przynosi poprawę wydajności i efektywności energetycznej względem modeli Zen 2. Podobnie jak w poprzedniej generacji, układy oferują do 256 MB pamięci podręcznej trzeciego poziomu (L3), 8-kanałowy kontroler pamięci DDR4-3200 oraz kontroler PCI-Express 4.0 ze 128 liniami sygnałowymi.

Model Rdzenie/wątki Taktowanie/Boost Pamięć L3 Kontroler RAM TDP Ryzen Threadripper Pro 5000 (Zen 3) Ryzen Threadripper Pro 5995X 64/128 2,7/4,5 GHz 256 MB DDR4-3200 280 W Ryzen Threadripper Pro 5975X 32/64 3,6/4,5 GHz 128 MB DDR4-3200 280 W Ryzen Threadripper Pro 5965X 24/48 3,8/4,5 GHz 128 MB DDR4-3200 280 W Ryzen Threadripper Pro 5955X 16/32 4,0/4,5 GHz 64 MB DDR4-3200 280 W Ryzen Threadripper Pro 5945X 12/24 4,1/4,5 GHz 64 MB DDR4-3200 280 W Ryzen Threadripper Pro 3000 (Zen 2) Ryzen Threadripper Pro 3995X 64/128 2,7/4,2 GHz 256 MB DDR4-3200 280 W Ryzen Threadripper Pro 3975X 32/64 3,5/4,2 GHz 128 MB DDR4-3200 280 W Ryzen Threadripper Pro 3955X 16/32 3,9/4,3 GHz 64 MB DDR4-3200 280 W Ryzen Threadripper Pro 3945X 12/24 4,0/4,3 GHz 64 MB DDR4-3200 280 W

Modele Ryzen Threadripper Pro 5000 oferują nawet 64 rdzenie/128 wątków, ale pracują z wyższym taktowaniem (to we wszystkich modelach sięga ono 4,5 GHz). Co ważne, zachowano tutaj kompatybilność z platformą sWRX8 (wymagana jest tylko aktualizacja BIOS). Poszczególne modele cechują się takim samym współczynnikiem TDP (280 W).

Nowa generacja to też usprawnione systemy zabezpieczeń. Producent wprowadził technologię AMD Shadow Stack, która ma zapewnić ochronę przed złośliwym oprogramowaniem. Seria PRO to też wydłużona dostępność i wsparcie techniczne.

Wydajność procesorów AMD Ryzen Threadripper Pro 5000

AMD chwali się, że mocno współpracuje z niezależnymi dostawcami oprogramowania (ISV), dzięki czemu narzędzia używane przez użytkowników potrafią lepiej wykorzystać potencjał sprzętu.

Producent porównał modele Ryzen Threadripper Pro 5000 do konkurencyjnych układów Xeon W-3300 (Ice Lake) – w zależności od zastosowania, różnica w wydajności ma sięgać kilkudziesięciu procent.

Topowy model Ryzen Threadripper Pro 5995WX (64 rdzenie/128 wątków) ma być wydajniejszy nawet od dwóch modeli Intel Xeon Platinum 8280 (łącznie 56 rdzeni/118 wątków). To porównanie jednak niekoniecznie jest udane. Warto bowiem zauważyć, że w ofercie producenta już od roku (!) znajdziemy nowsze modele Xeon Platinum 8300, a niedługo na rynku powinny zadebiutować modele Xeon Sapphire Rapids oparte na całkowicie nowej architekturze.

Lenovo ThinkStation P620 - pierwsza stacja robocza z Ryzen Threadripper Pro 5000

Modele Ryzen Threadripper Pro 5000 znajdą zastosowanie w stacjach roboczych wykorzystywanych przez profesjonalistów – mowa tutaj głównie o projektantach, inżynierach i architektach.

Jedną z pierwszych konstrukcji ma być Lenovo ThinkStation P620. Konstrukcja wygląda niepozornie, ale jej specyfikacja wygląda mocarnie – topowa konfiguracja oferuje nawet 64 rdzenie, do 128 GB pamięci RAM oraz dwa akceleratory Nvidia Quadro. Ceny sięgają nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych.

Źródło: AMD