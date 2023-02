Nowy rok przynosi nowe generacje procesorów do laptopów. Firma AMD chwali się wydajnością swoich topowych modeli Ryzen 7045HX na tle konkurencyjnych jednostek Intela – ma być dużo lepiej, ale producent zapomniał o jednym szczególe.

Procesory AMD Ryzen 7045HX to całkowicie nowe układy, które znajdą zastosowanie w topowych laptopach do grania i mobilnych stacjach roboczych. Co prawda na premierę sprzętu musimy jeszcze trochę poczekać, ale producent ujawnił nowe szczegóły dotyczące wydajności jednostek.

Wydajność procesorów AMD Ryzen 7045HX

Procesory Ryzen 7045HX to w zasadzie mobilne odpowiedniki desktopowych modeli Ryzen 7000. Układy bazują na architekturze Zen 4, a do tego zapewniają obsługę pamięci DDR5-5200 i magistrali PCI-Express 5.0.

Producent przygotował cztery modele z nowej serii: Ryzen 5 7645HX, Ryzen 7 7745HX, Ryzen 9 7845HX i Ryzen 9 7945HX. Wszystkie cechują się domyślnym współczynnikiem TDP na poziomie 55 W (z możliwością konfiguracji w zakresie 45 – 75 W).

Jak wypadają nowe jednostki? AMD opublikowało porównanie wydajności swoich procesorów na tle konkurencyjnych modeli firmy Intel. Porównanie nie jest miarodajne, bo producent posłużył się tutaj ubiegłorocznymi modelami Intel Core z 12. generacji, a na początku roku zadebiutowały nowsze, wydajniejsze jednostki z 13. generacji (porónanie przygotowano w grudniu, ale do tego czasu można było je zaktualizować).



Procesory porównano w benchmarku Cinebench R23

Modele AMD mają oferować lepsze osiągi niż starsze modele konkurencji. Szczególnie jest to widoczne w wyższych segmentach wydajnościowych, gdzie widać sporą przewagę w wielowątkowych zastosowaniach (Ryzen 9 7945HX ma być o 52% wydajniejszy od Core i9-12900HX).

Jest dobrze, ale jak na razie mówimy tylko o jednym benchmarku. Dokładniejsze testy pojawią się w niezależnych publikacjach. Na te jednak będziemy musieli jeszcze trochę poczekać - pierwsze laptopy z procesorami AMD Ryzen 7045HX miały pojawić się w tym miesiącu, ale póki co ani widu, ani słychu o takim sprzęcie w sklepach.

Źródło: VideoCardz