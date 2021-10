Czekaliście na nowości AMD? Jeśli tak to mamy bardzo dobre wieści – producent zapowiedział nowe generacje procesorów Ryzen i Epyc oraz całkowicie nową platformę AM5… tak zupełnie przypadkiem, przed premierą nowej platformy konkurencji.

W tym miesiącu firma AMD świętuje piąte urodziny architektury „Zen”, która dała początek procesorom Ryzen i Epyc – to właśnie one przełamały status quo na rynku komputerów, laptopów i serwerów. Oczywiście to dopiero początek ofensywy, bo w planach są kolejne, lepsze generacje układów. Producent zdradził, czego możemy się spodziewać w nadchodzących miesiącach.

AMD zapowiada procesory Ryzen i Epyc z rewolucyjną technologią 3D V-Cache

Po pierwsze procesory z technologią 3D V-Cache – jak pewnie pamiętacie, takie konstrukcje zapowiadano już kilka miesięcy temu podczas konferencji na targach Computex 2021, ale długo było o nich cicho. W końcu dowiedzieliśmy się czegoś nowego.



Technologia AMD 3D V-Cache to dodatkowy chiplet z pamięcią podręczną L3, który będzie montowany bezpośrednio nad jądrem CCD z rdzeniami

Gwoli przypomnienia - technologia 3D V-Cache pozwoli zwiększyć pojemność pamięci podręcznej trzeciego poziomu (L3), co ma przełożyć się na znaczny wzrost wydajności (według wstępnych testów, w aplikacjach średnio jest to 12%, a w grach średnio 15%).



Inżynieryjna wersja procesora Ryzen 5000 z dodatkowym chipletem pamięci podręcznej 3D V-Cache

Technologia 3D V-Cache trafi do nowych procesorów Ryzen - takie modele mają pojawić się w pierwszej połowie przyszłego roku. Co ważne, nowe układy będą kompatybilne z obecnymi płytami głównymi pod AM4 (!).

Przyszły rok pod znakiem platformy AM5 – czego możemy się spodziewać?

Producent potwierdził też plany wprowadzenia całkowicie nowej platformy AM5 – według zapowiedzi ma ona zadebiutować w drugiej połowie przyszłego roku.

Czego możemy się spodziewać? Przede wszystkim wsparcia dla nowych generacji procesorów na bazie architektury Zen 4, które przyniosą poprawę wydajności i efektywności energetycznej. To jednak nie wszystko! Platforma zapewni też obsługę pamięci DDR5 RAM i magistrali PCI-Express 5.0 (a nie PCI-Express 4.0 jak sugerowały pierwsze pogłoski) oraz nowe interfejsy I/O. Zgodnie z przeciekami, płyty główne AM5 zachowają kompatybilność z chłodzeniami pod AM4.

AMD zapowiada nowe procesory do laptopów

AMD szykuje też nowe procesory dla laptopów. Co prawda nie ujawniono tutaj zbyt wielu szczegółów, ale producent zapowiedział konstrukcje korzystające z technologii „Power Management Framework", czyli specjalnych algorytmów usprawniających zarządzanie stanami energetycznimi – taka zmiana powinna przełożyć się na wyższą wydajność i dłuższy czas pracy na baterii.

Premiera takich modeli spodziewana jest na początku 2022 roku. Możemy podejrzewać, że będą to układy bazujące już na nowej architekturze (być może chodzi o modele z generacji Rembrandt).

Jeżeli jesteście zainteresowani, poniżej znajdziecie całą rozmowę Johna Taylora z Robertem Hallockiem - dyrektorzy AMD omówili tutaj pół dekady rozwoju rynków konsumenckiego i biznesowego, a także przedstawili plany premier kolejnych procesorów (czyli to co streściliśmy powyżej).

Zapowiedź AMD to prztyczek w nos Intela

Nie wiemy jak Wy, ale mamy nieodparte wrażenie, że termin opublikowania filmiku (i ujawnienia informacji o planowanych nowościach) nie jest przypadkowy. Jak powszechnie wiadomo, Intel przygotowuje się do wydania nowej platformy LGA 1700 z procesorami Alder Lake-S, które mogą mocno zagrozić obecnym konstrukcjom AMD. W takiej sytuacji „czerwoni” dają znać, że ich obecna platforma AM4 nadal ma się bardzo dobrze i pozwoli obsłużyć kolejną generację procesorów (i to dwa lata po zapowiadanym jej uśmierceniu!). Jeżeli jednak ktoś chciałby przesiąść się na coś nowego, może czekać na AM5, które wprowadzi równie dużo nowości co sprzęt konkurencji.

Co tu dużo mówić, przyszły rok zapowiada się niezwykle interesująco, bo producenci znowu będą ze sobą ostro konkurować. Dla nas to bardzo dobre informacje, bo - jak to mówi stare, polskie przysłowie - "gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta” – tym trzecim jesteśmy my, konsumenci. Oby tylko nie było problemów z dostępnością sprzętu :).

