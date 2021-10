AMD jakiś czas temu wprowadziło nowe wersje procesorów Ryzen 5000. Co prawda jeszcze nie jest o nich zbyt głośno, ale nowe układy mogą okazać się nowym hitem wśród entuzjastów.

Jak pewnie pamiętacie, AMD w maju zapowiedziało wprowadzenie procesorów Ryzen 5000 w nowej wersji B2 - ze względu na zwiększenie możliwości produkcyjnych i logistycznych, producent zdecydował się przenieść je do nowej rewizji.

Według oficjalnych informacji, nowe wersje nie przynoszą ulepszeń w zakresie funkcjonalności i wydajności. Wygląda jednak na to, że cechują się one lepszymi parametrami.

Testy procesora Ryzen 9 5900 w rewizji B2

Jeden z użytków chińskiego portalu Weibo pochwalił się wynikami podkręcania 12-rdzeniowego modelu Ryzen 9 5900 już w steppingu B2. Na co możemy liczyć?

Nowa rewizja procesora zaoferowała minimalnie lepszy potencjał na podkręcanie – w benchmarku Prime95 uzyskano taktowanie wyższe o 60 MHz. Overclocker zwraca uwagę na coś innego. Układ był o 9º C chłodniejszy i cechował się o 30 W mniejszym zapotrzebowaniem na energię. I tutaj mówimy o naprawdę sporej różnicy.

Procesory Ryzen 5000 B2 oferują lepszy potencjał na podkręcanie?

Póki co trudno znaleźć w sieci inne testy nowych wersji procesorów, więc trudno też potwierdzić, czy rzeczywiście oferują one lepsze parametry. Jeśli okazałoby się to prawdą, nowe układy w rewizji B2 najpewniej będą cieszyć się większym zainteresowaniem entuzjastów (podobnie jak nowsze partie procesorów Ryzen 3000, które oferowały lepszy potencjał na OC).

Źródło: AMD, Weibo