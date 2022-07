Ancient Enemy i Killing Floor 2 to kolejne gry, jakie posiadacze konta na Epic Games Store mogą dopisać do swojej kolekcji.

Ancient Enemy i Killing Floor 2 do pobrania za darmo

Zarządzający Epic Games Store przyzwyczaili już wszystkich do cyklicznego rozdawania gier. Powoli normą staje się to, że trzeba posługiwać się liczbą mnogą. Przez najbliższe dni posiadacze konta w omawianym sklepie mogą zgarnąć Ancient Enemy i Killing Floor 2. Oferta obowiązuje do 14 lipca do godziny 17:00 naszego czasu.

Krwawa strzelanka i karcianka

Z pewnością bardziej rozpoznawalną produkcją jest Killing Floor 2. To całkiem nieźle przyjęta strzelanka studia Tripwire Interactive, która stawia na zabawę w kooperacji. Akcja rozgrywa się w Europie, ale innej niż ta, którą znamy. Kontynent opanowały bowiem przerażające, zabójcze mutanty. Cała otoczka rywalizacji jest naprawdę brutalna, to zdecydowanie propozycja dla pełnoletnich graczy.

Trochę młodsi mogą natomiast sięgnąć po Ancient Enemy. Grey Alien Games jest połączeniem karcianki i RPG z walkami odbywającymi się w turach. Również tutaj twórcy zdecydowali się na zniszczony i niebezpieczny świat, ale jednocześnie zaserwowali nutkę fantasy. Niekiedy padają nawet sugestie, iż czuć tu klimat Darkest Dungeon. Czy rzeczywiście? Warto sprawdzić i przekonać się samemu, w końcu nadarzyła się dobra okazja.

