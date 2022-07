Wszystko wskazuje na to, że Skull and Bones wreszcie doczeka się premiery. Jak wygląda ten długo wyczekiwany tytuł?

Ubisoft zaprezentował Skull and Bones

Niech żyje piractwo! Tym okrzykiem Ubisoft zachęca do Skull and Bones. Gry, która zgodnie z obietnicami składanymi przed kilkoma dniami doczekała się dziś dość obszernej zapowiedzi i prezentacji. Niektórzy mogą stwierdzić, że żadna to zapowiedź, bo ta miała miejsce kilka lat temu. Niby tak, ale później pojawiały się głównie mało optymistyczne doniesienia, premierę kilka razy przesuwano, prace nad grą były nawet restartowane i zaczęto zastanawiać się, czy cały projekt nie wyląduje w koszu. Jak się okazało, nie. Tyle tylko, że trudno było przewidywać z czym będziemy mieli do czynienia.

To od razu wyjaśniają twórcy (głównie Ubisoft Singapore, ale pomaga kilka innych ekip), którzy przedstawiają Skull and Bones jako piracką grę wieloosobową z otwartym światem i elementami survivalowymi. Akcja ma dziać się pod koniec XVII wieku, głównie na wodach Oceanu Indyjskiego.

Skull and Bones zwiastun

Celem graczy będzie natomiast poprowadzenie bohatera od społecznego wyrzutka do roli króla piratów, w tym rozwijanie swojego okrętu, rozbudowywanie załogi i poszukiwanie cennych zasobów, rzecz jasna również poprzez różnego rodzaju zlecenia i napadanie na statki handlowe. Bitwy morskie powinny być istotnym elementem całości, mają być też widowiskowe. Przewidziano tryby PvE i PvEvP, opcję zabawy w pojedynkę lub w grupach liczących maksymalnie trzech graczy. Gra ma wspierać funkcję cross-play.

„Wyrusz do raju pełnego niebezpieczeństw w grze Skull and Bones, której akcja dzieje się na Oceanie Indyjskim w złotym wieku piractwa. Walcz z przeciwnościami losu i z wyrzutka stań się sławnym piratem. Buduj wyjątkowe statki, by przetrwać, bogacić się i panować nad wciągającym światem, w którym co sezon będą pojawiać się nowe wyzwania i możliwości.”

Skull and Bones gameplay

Premiera Skull and Bones w tym roku

I jak pierwsze wrażenia? Jeśli pokazane materiały promujące Skull and Bones wpadły Wam w oko to spodobają się również informacje co do daty premiery. Pojawiające się w ostatnich tygodniach przecieki okazały się nieść ziarno prawdy. Skull and Bones zadebiutuje w tym roku, 8 listopada 2022.

Na jakich platformach można będzie zagrać? Na PC (Epic Games Store i Ubisoft Connect), konsolach Playstation 5, Xbox Series X, Xbox Series S oraz Google Stadia i Amazon Luna. Jak zatem widać, zdecydowano się nie wydawać gry na poprzednią generację konsol.

Źródło: Ubisoft Polska