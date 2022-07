Długo trzeba było na to poczekać, ale w końcu zaprezentowano gameplay z The Lord of the Rings: Gollum. Jest jednak bardzo prawdopodobne, że nie wszyscy będą zadowoleni.

Gollum doczeka się swojej gry

Daedalic Entertainment (we współpracy z Middle-earth Enterprises) przygotowuje The Lord of the Rings: Gollum już dłuższy czas, nie uniknęło przy tym pewnych komplikacji, w wyniku których musiało przesunąć premierę. Pierwotnie zakładano, że gra zostanie oddana w ręce graczy w 2021 roku. Nie byliśmy zasypywani materiałami promującymi, fragmentów rozgrywki nie widzieliśmy wcale. Aż do teraz.

Czy są powody do zadowolenia? Wydaje się, że przynajmniej niektórych rozczaruje fakt, iż gameplay nie jest szczególnie obszerny. A być może pojawią się i tacy, którym nie spodoba się sama rozgrywka czy cała otoczka. Jedno natomiast nie zaskakuje. Główny bohater będzie musiał postarać się pozostawać w ukryciu, bazować na sprycie, przebiegłości i skradaniu się. Otwarta walka z wrogami byłaby w jego przypadku niewskazana.

Całość oparta jest oczywiście na powieściach autorstwa J.R.R. Tolkiena. Ich sympatycy zobaczą tutaj sporo znanych terenów (twórcy wymieniają między innymi góry Mordoru, kopalnie Morii czy las Mirkwood), a także postaci, ale pojawić mają się również nowi potencjalni sprzymierzeńcy i przeciwnicy Golluma.

The Lord of the Rings: Gollum gameplay

Kiedy premiera The Lord of the Rings: Gollum?

Jednocześnie podtrzymano ostatnio podawane informacje co do daty premiery. Wydaje się, że tym razem nic się już nie zmieni i zabawę można będzie rozpocząć 1 września. W przypadku posiadania przynajmniej jednej z platform docelowych gry, ale tu lista jest dość obszerna. Obejmuje PC oraz konsole PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X i Xbox Series S. W nieokreślonym jeszcze terminie pojawić ma się również port na Nintendo Switch.

Źródło: Nacon