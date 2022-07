Gracze czekający na premierę Forspoken muszą przełknąć gorzką pigułkę. Znowu.

Premiera Forspoken dopiero w 2023 roku

W końcu doczekaliśmy się informacji na temat daty premiery God of War Ragnarök i to pozytywnej, bo wyczekiwana gra zadebiutuje w listopadzie. Gorzej wyglądają natomiast losy Forspoken, które również zaliczane jest do grona najlepiej zapowiadających się gier 2022 roku. A w zasadzie było, ponieważ w tym przypadku poczekamy dłużej.

Luminous Productions i Square Enix znów zmienili plany i ogłosili kolejne opóźnienie premiery Forspoken. Posiadacze konsol PlayStation 5 oraz PC (bo właśnie na te platformy zmierza omawiana produkcja) poczekają do 24 stycznia 2023 roku. Oczywiście przy założeniu, że obejdzie się bez kolejnych komplikacji.

O Forspoken usłyszymy jeszcze latem

Co ciekawe, w oficjalnym komunikacie czytamy, iż wszystkie elementy gry są kompletne, a dodatkowe miesiące zostaną wykorzystane przed twórców na doszlifowanie całości. Jeśli tak, to dają sobie na to sporo czasu i oby finalnie w ręce graczy faktycznie trafiła w pełni dopracowana produkcja.

W najbliższym czasie, jeszcze latem, pojawić mają się nowe informacje, być może również jakiś materiał wideo. Te publikowane do tej pory wielu przypadły do gustu, zwłaszcza sympatykom przygodówek z elementami RPG, które rozgrywają się w otartym świecie.

