Android 16 coraz bliżej. Google wchodzi w ostatnią fazę testów

Google udostępnił czwartą, a zarazem ostatnią wersję testową Androida 16 przed oficjalną premierą.

Jest to szczególnie ważny moment dla twórców aplikacji oraz użytkowników, ponieważ ta wersja oprogramowania zawiera już praktycznie wszystkie funkcje, które znajdą się w finalnej odsłonie systemu Android 16.

Android 16 Beta 4 jest dostępny na wybranych smartfonach, tabletach i "składakach" różnych producentów - Google Pixel, Xiaomi, Lenovo (Motorola), OPPO, OnePlus, realme, Honor, vivo, IQOO oraz Sharp.

Premiera Androida 16 planowana jest nieprecyzyjnie na drugi kwartał 2025 roku, co oznacza, że pierwsi użytkownicy otrzymają aktualizację najpóźniej w czerwcu. Wcześniejsze wersje wypuszczane były późnym latem lub jesienią, ale Google zmodyfikował kalendarz wydawniczy, by "lepiej dostosować harmonogram do premier urządzeń".

Android 16 - co nowego?

Android 16 skupia się na poprawie wygody korzystania z urządzenia, większej personalizacji interfejsu, bezpieczeństwie, zdrowiu oraz fotografii. Oto najważniejsze nowości:

Nowe powiadomienia z postępem: Android 16 pozwala na wyświetlanie szczegółowych powiadomień informujących o postępie różnych działań. Będzie to szczególnie przydatne np. podczas dostawy jedzenia czy jazdy Uberem – widzimy na bieżąco, jak przebiega nasze zamówienie lub trasa przejazdu.

Intuicyjne gesty cofania: System lepiej przewiduje, dokąd chcesz wrócić po użyciu gestu cofnięcia, dzięki czemu obsługa telefonu będzie płynniejsza i bardziej intuicyjna.

Poprawa czytelności tekstu: Osoby ze słabszym wzrokiem docenią nowy, konturowy tekst o wysokim kontraście, który znacznie poprawi widoczność napisów na ekranie.

Więcej kontroli zdrowotnej: Nowe opcje pozwolą na dokładniejsze monitorowanie aktywności fizycznej oraz danych zdrowotnych, zgodnie z międzynarodowymi standardami zdrowia.

Poprawiona prywatność: Wprowadzono również zaawansowane opcje kontroli prywatności. Dzięki temu użytkownicy będą mieli większą pewność, że ich dane pozostają bezpieczne, a aplikacje nie uzyskują nadmiernych uprawnień.

Lepsze zarządzanie uprawnieniami: Nowe zabezpieczenia przed atakami, szczególnie te związane z przesyłaniem danych przez sieci lokalne czy Bluetooth, będą skuteczniej chronić użytkowników przed nieautoryzowanym dostępem.

Lepsze zdjęcia nocne: System pomaga aplikacjom automatycznie rozpoznawać, kiedy uruchomić tryb nocny, co zapewnia lepszą jakość zdjęć w słabych warunkach oświetleniowych.

Precyzyjna kontrola aparatu: Fotografowie dostaną możliwość ręcznego dostosowania takich parametrów jak temperatura barwowa czy ekspozycja, co pozwoli na jeszcze lepsze efekty fotograficzne.

Większa oszczędność baterii: Większa kontrola nad adaptacyjną częstotliwością odświeżania ekranu w zewnętrznych aplikacjach pozwoli urządzeniu oszczędzać energię.

Lepsze dostosowanie do dużych ekranów: Android 16 zoptymalizowano dla tabletów i składanych smartfonów, aby aplikacje działały równie dobrze niezależnie od wielkości ekranu.

Android 16 Beta 4 można zainstalować już teraz na wybranych telefonach lub emulatorach, ale oprogramowanie może jeszcze działać niestabilnie. Google rekomenduje instalację przede wszystkim programistom, by mogli sprawdzić zgodność swoich aplikacji z nową wersją systemu.