Nowa metoda pozyskiwania energii z deszczu. Zadziwiająco prosty sposób

Naukowcy odkryli sprytny sposób na przekształcenie spadających kropel wody w użyteczną energię elektryczną. To odkrycie może zrewolucjonizować odnawialne źródła energii.

Kolejna innowacja w świecie odnawialnych źródeł energii. Zespół badaczy odkrył innowacyjną metodę na wykorzystanie deszczu w energię elektryczną. Dzięki skierowaniu kropli przez wąską pionową rurkę, udało się oddzielić ładunki elektryczne i zaskakująco efektywnie pozyskać energię.

„Woda, która spada przez pionową rurkę, generuje znaczną ilość energii elektrycznej dzięki specyficznemu wzorcowi przepływu wody: przepływowi wtykowemu” – mówi Siowling Soh, główny autor badania, które zostało opublikowane w czasopiśmie "ACS Publications".

Jak działa system przepływu wtykowego?

Tradycyjne metody hydroelektryczne wymagają dużych ilości wody do napędzania turbin, co jest możliwe tylko w miejscach z obfitymi zasobami wodnymi, jak rzeki. Nowa metoda wykorzystuje przepływ wtykowy, gdzie krótkie kolumny wody przeplatają się z kieszeniami powietrza, co pozwala na efektywne oddzielanie ładunków elektrycznych. „Ten wzorzec przepływu wtykowego mógłby pozwolić na pozyskiwanie energii z deszczu do generowania czystej i odnawialnej energii elektrycznej” – dodaje Soh.

Jakie są potencjalne zastosowania tej technologii?

System przepływu wtykowego przekształca ponad 10 proc. energii wody spadającej przez rurki w energię elektryczną. W porównaniu do ciągłego strumienia wody, przepływ wtykowy generuje pięć rzędów wielkości więcej energii. Badacze sugerują, że system ten mógłby być używany do pozyskiwania energii z opadających kropli deszczu, co czyni go idealnym rozwiązaniem dla miejskich przestrzeni, takich jak dachy budynków.

W innym eksperymencie naukowcy zaobserwowali, że przepływ wody przez dwie rurki, jednocześnie lub kolejno, generował podwójną ilość energii. Dzięki temu udało się zasilić 12 diod LED przez 20 sekund. „Energia przepływu wtykowego mogłaby być prostsza do zainstalowania i utrzymania niż elektrownie wodne, a także wygodna dla przestrzeni miejskich” – podkreślają badacze.

Źródło: SciTechDaily