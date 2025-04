Masz nową kartę GeForce? Koniecznie zainstaluj te sterowniki

NVIDIA udostępniła nowe sterowniki graficzne dla kart GeForce RTX 5000, które nie tylko naprawiają błędy związane z działaniem, ale także poprawiają wydajność w grach — użytkownicy zauważyli wyraźny wzrost osiągów.

Karty graficzne GeForce RTX 5000 nie miały łatwego startu. Nowe modele od NVIDII spotkały się z chłodnym przyjęciem recenzentów – nie spełniły oczekiwań pod względem wydajności, a dodatkowo użytkownicy zgłaszali problemy z ich działaniem.

Wygląda jednak na to, że sytuacja zaczyna się poprawiać. Producent udostępnił nową wersję sterowników graficznych, które przynoszą zauważalną poprawę w działaniu kart.

Nowe sterowniki poprawiają błędy

Mowa o sterownikach NVIDIA GeForce Game Ready 576.02 WHQL, które wprowadzają obsługę nowej karty graficznej GeForce RTX 5060 Ti, a także zawierają szereg poprawek błędów – zarówno ogólnych, jak i dotyczących konkretnych gier. Wśród nich znalazły się również poprawki specyficzne dla kart graficznych z serii RTX 5000.

Według opublikowanej listy zmian, producent miał rozwiązać problemy ze stabilnością podczas korzystania z systemu Windows 11 24H2, w tym awarie związane z czarnym ekranem, losowe zawieszanie się gier, niestabilność podczas grania w tytuły z włączonym DLSS i G-SYNC, a także sytuacje, w których wyświetlacz komputera nie wybudzał się po dłuższym czasie uśpienia.

Lepsza wydajność

Wygląda na to, że to nie jedyne zmiany w nowych sterownikach graficznych. Użytkownicy nowych kart graficznych GeForce RTX 5000 odkryli spory wzrost wydajności.

Porównanie wydajności karty graficznej GeForce RTX 5080 na starych i nowych sterownikach (reddit/Techne619)



Wydajność karty graficznej GeForce RTX 5080 na nowych sterownikach (reddit/StandardWalrus2)

Jeden z użytkowników serwisu Reddit zauważył około 4,3 proc. przyrost wydajności w benchmarku 3DMark Steel Nomad na karcie GeForce RTX 5080 – wynik wzrósł z 8832 do 9215 punktów po zainstalowaniu sterowników 576.02. W innym przypadku odnotowano jeszcze większy wzrost, bo aż o około 7,5 proc. – z 8400 do 9033 punktów.

Lepszą wydajność potwierdzają również testy w grach. Ciekawe porównanie opublikował kanał Ingone, zestawiając wyniki uzyskane na starszych sterownikach GeForce Driver 572.83 z tymi osiągniętymi po aktualizacji do wersji 576.02.

Z dostępnych w sieci raportów wynika, że nowy sterownik znacząco poprawia zarządzanie poborem mocy w kartach graficznych z serii RTX 5000, zwłaszcza w trybie bezczynności. Wcześniej, w starszych wersjach sterowników, GPU RTX 5070 pracowało z taktowaniem około 180 MHz, natomiast po aktualizacji do wersji 576.02 częstotliwość ta została obniżona do zaledwie 22 MHz, co przekłada się na zauważalne zmniejszenie zużycia energii.

"Jeśli więc posiadacie nową kartę graficzną NVIDII, warto zainstalować najnowsze sterowniki, nawet jeśli komputer działa poprawnie i nie występują żadne problemy. Sterowniki możecie pobrać na stronie NVIDII.