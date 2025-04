Polski deweloper Bloober Team nie zwalnia tempa i prezentuje gameplay swojej nadchodzącej produkcji – Cronos: The New Dawn. Skojarzenia z Dead Space oraz Silent Hill są słuszne, lecz nie można odmówić grze własnej tożsamości.

Twórcy Silent Hill 2 Remake idą za ciosem i już szykują nową grę. Zapowiedziany w 2024 r. Cronos: The New Dawn doczekał się pierwszego materiału przedstawiającego gameplay. Czego możemy spodziewać się po tym horrorze w klimacie sci-fi?

O czym jest Cronos: The New Dawn?

Ten trzecioosobowy survival horror utrzymany jest w klimacie sci-fi. Fundamentem Cronos: The New Dawn są podróże w czasie; w toku rozgrywki będziemy przemieszczać się między “rozpadającym się światem przeszłości, a brutalną przyszłością” – czytamy w opisie gry. Dane nam będzie zobaczyć i zbadać wielki kataklizm, który zmienił cały świat. W tym celu Podróżnik – protagonista gry – będzie musiał odnaleźć wyrwy w czasie, by przenieść się do Polski lat 80. XX wieku.

Jeśli chodzi o kreację świata, to Cronos: The New Dawn celuje we wschodnioeuropejski brutalizm nasycony retrofuturystyczną technologią. Brzmi pięknie, ale tytuł serwuje mroczny, ponury klimat, w budowaniu którego ważną rolę odgrywa gra świateł. W odniesieniu do survival horrorów dość często używa się sformułowania “klimat zaszczucia” i trzeba przyznać, że Cronos: The New Dawn spełnia te prawidła.

Jak wygląda rozgrywka w Cronos: The New Dawn?

Podróż przez opustoszałe i zdewastowane lokacje będą “umilać” rozmaite potwory. Ich eliminacja to nie tylko sprawdzian z zachowania zimnej krwi – ważny jest również aspekt taktyczny i dobranie odpowiedniego wyposażenia. Oglądając poniższy zwiastun mam mocne skojarzenia z Dead Space, jeśli chodzi o model rozgrywki. Natomiast klimat trąci nieco Silent Hill, głównie za sprawą ograniczonej widoczności i poczucia tego, że coś czai się w oddali.

Cronos: The New Dawn zadebiutuje w 2025 r. Nie znamy jeszcze konkretnej daty premiery. Wiemy natomiast, że gra zmierza na PC (Steam, Epic Games Store) oraz konsole Xbox Series X|S, PlayStation 5. Czekacie na nową grę od Bloober Team? Zachęcamy do oddania głosu w sondzie.

Źródło: IGN, Steam