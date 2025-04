Tylko 99 zł. Apple wypuścił 40-sekundową reklamę... kabla

Akcesoria do telefonów

"Dlaczego uznali, że muszą stworzyć całą reklamę kabla USB-C?" - zastanawia się jeden z użytkowników YouTube’a. Pytanie pozostaje póki co bez odpowiedzi.

W ofercie Apple’a pojawił się nowy produkt należącej do niego marki Beats. To 1,5-metrowy przewód USB-C. Jest pleciony i dostępny w czterech wersjach kolorystycznych - czarnej, beżowej, granatowej i niebieskiej. Cena? 99 zł za sztukę lub 169 zł za dwupak.

To, że Apple rusza ze sprzedażą nowego akcesorium, nie jest oczywiście niczym niezwykłym. Internautów zaskoczyło bardziej to, że przewód doczekał się własnego spotu promocyjnego, jakie zazwyczaj poświęca się smartfonom, tabletom, zegarkom czy słuchawkom. Najwidoczniej Apple uznał, że kabel to produkt zbliżonego kalibru.

Apple reklamuje kabel Beats. W spocie pojawił się smartfon z Androidem

Wideo promocyjne skupione jest nie tylko na designie kolorowego kabla, ale wszechstronności złącza USB-C. Pojawiły się w nim zarówno produkty marek Apple i Beats - w tym iPhone, iPad czy głośniki Pill - jak i urządzenia firm trzecich, w tym bliżej nieokreślony smartfon z Androidem.

Czekam na reklamę ściereczki do czyszczenia.