Nowy wygląd, cieńsza obudowa, duża bateria. Premiera Samsunga Galaxy M56

Samsung pokazuje nowy model. Galaxy M56 5G pozytywnie zaskakuje - jest cieńszy, ma mniejsze ramki i niezły aparat.

Przez kilka ostatnich lat zdecydowana większość smartfonów Samsunga miała identyczny design. W momencie premiery Galaxy A36 i A56 przekonaliśmy się natomiast, że idą zmiany. Kolejny niedrogi telefon również dostał nowy design, co widzimy przede wszystkim w ułożeniu obiektywów tylnego aparatu. Oto Samsung Galaxy M56, potencjalny hit sprzedaży koreańskiej marki i model, który powinien zadowolić wielu (nieco mniej wymagających) użytkowników.

Premiera Samsunga Galaxy M56 5G

W przeszłości Samsungi z serii “Galaxy M” charakteryzowały się bardzo dużą baterią. Dziś ciężko już jednak wskazać większe różnice między Galaxy M a Galaxy A. Najnowszy Samsung Galaxy M56 5G również dostał akumulator o dość standardowej pojemności 5000 mAh. Waży 180 g, a - poza odświeżonym wyglądem - w stosunku do poprzednika największą zmianą jest grubość. Najwyraźniej trend polegający na odchudzaniu smartfonów wszedł w życie jeszcze przed premierą iPhone 17 Air i Samsunga Galaxy S25 Edge. Nowy Galaxy M56 5G ma zaledwie 7,2 mm grubości. To bardzo dobry wynik, większość telefonów w tym przedziale cenowym jest zauważalnie grubsza.

Nowy Samsung Galaxy M56 5G

Najnowszy smartfon dostał spory ekran AMOLED o przekątnej 6,7”. To o 0,1” więcej, niż w poprzedniku. Rozdzielczość to wciąż Full HD+, więc czytelność jest na bardzo dobrym poziomie. W porównaniu z Galaxy M35 mamy znacznie cieńsze ramki wokół ekranu. Częstotliwość odświeżania wynosi 120 Hz, natomiast maksymalna jasność w trybie High Brightness Mode to 1200 nitów.

Nowy Galaxy M56 5G pracuje pod kontrolą autorskiego procesora Samsung Exynos 1480 (4 nm). Jest 8 GB RAM, a pamięć na dane może wynosić 128 lub 256 GB. Powiększona w stosunku do poprzednika komora parowa powinna dbać o zachowanie optymalnych temperatur nawet podczas pracy na pełnych obrotach. Samsung M56 nie jest jednak smartfonem gamingowym - wydajność jest po prostu wystarczająca do codziennych zastosowań. Baterię o pojemności 5000 mAh naładujemy z mocą 45 W, co jak na Samsunga jest bardzo dobrym wynikiem.

Plusem z pewnością jest natomiast aparat główny z optyczną stabilizacją obiektywu f/1.8, Matryca ma 50 MP, a maksymalna jakość wideo to 4K w 30 kl./s. Użytkownicy dostaną także drugi obiektyw - szerokokątny z matrycą 8 MP. Trzeci ma zaledwie 2 MP, w teorii służy do wykonywania zdjęć makro, choć jego użyteczność budzi wątpliwości. Przednia kamera ma 12 MP. Samsung Galaxy M56 5G dostał funkcje edycji zdjęć z AI, m.in. usuwanie niechcianych obiektów ze zdjęć. Sztuczna inteligencja pomoże też w fotografii nocnej, gdy przyda się także technologia Big Pixel.

Cena Samsung Galaxy M56 5G

W połowie kwietnia 2025 roku odbyła się premiera Samsunga Galaxy M56 5G w Indiach. Dowiedzieliśmy się, że smartfon dostanie aktualizacje oprogramowania aż przez 6 lat. Dziś pracuje pod kontrolą Androida 15 z nakładką One UI 7.

Podstawowy model z pamięcią 8/128 GB został wyceniony w Indiach na 27,999 rupii. W przeliczeniu jest to około 260 euro (~1100 zł). Wersja z dwukrotnie większą pamięcią jest o około 10% droższa. Sprzedaż rozpocznie się za tydzień.

Nie znamy daty premiery tego modelu w Polsce. Możemy być natomiast właściwie pewni, że pojawi się i na naszym rynku.

Źródło: Samsung Newsroom India.