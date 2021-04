Systemy Android i iOS, chociaż tak od siebie różne, bywają często porównywane. Tym razem ten pierwszy wypadł na tle swojego rywala bardzo niekorzystnie.

Android wysyła 20 razy więcej danych do Google niż iOS do Apple

W centrum uwagi znalazło się to, ile danych zbierają obydwa wymienione systemy. iOS ma w tej kwestii zdecydowanie lepszą opinię niż Android. Czy słusznie? Jeśli spojrzeć na wyniki badania, jakie przeprowadził Douglas J. Leith z Trinity College - zdecydowanie tak.

Pomiary przeprowadzone zostały za pomocą Google Pixel 2 z systemem Android 10 oraz iPhone'a 8 z systemem iOS 13.6.1 (+ exploit Checm8). Wnioski? Ten najważniejszy i najszerzej komentowany mówi, iż Android wysyła 20 razy więcej danych telemetrycznych do Google niż iOS do Apple. Podczas uruchamiania urządzenie z Androidem przekazuje do Google około 1 MB danych. Smartfon z iOS w trakcie tej samej czynności przesyła do Apple około 42 KB.

Douglas J. Leith poszedł dalej i wyliczył, iż w stanie spoczynku Android wysyła kolejny 1 MB danych do Google i to co 12 godzin. W przypadku iOS i Apple to natomiast około 52 KB, oczywiście w tym samym okresie. Wynika z tego, że przez 12 godzin tylko w Stanach Zjednoczonych urządzenia z systemem Android gromadzą łącznie około 1,3 TB danych, a te z platformą iOS około 5,8 GB danych.

Google nie zgadza się z takimi werdyktami

Kwestia bezpieczeństwa i prywatności w sieci budzi coraz większe zainteresowanie, co jest bardzo pozytywnym trendem. Powyższe opracowanie zatoczyło dość szerokie kręgi i w obozie Google uznano, że wypada się do niego odnieść. W jaki sposób? W taki, który chyba nikogo nie zaskoczy. W oficjalnym komunikacie dla prasy podano, iż stwierdzenia zawarte w omawianym artykule nie są zgodne z prawdą, ponieważ opierają się na niepoprawnej metodologii.

„Zidentyfikowaliśmy wady metodologii wybranej przez badacza do pomiaru ilości zbieranych danych i nie zgadzamy się ze stwierdzeniami w artykule mówiącymi, że urządzenia z Androidem zbierają 20 razy więcej danych niż iPhone'y. Według naszych badań wyniki te różnią się od prawdziwych o rząd wielkości, a przed publikacją podzieliliśmy się z badaczem naszymi obawami dotyczącymi jego metodologii.”

Żeby nie było wątpliwości, iOS też zbiera dane

Jak mówią powyższe dane, iOS chociaż jest mniej łakomy to również zbiera dane. W przypadku obydwu systemów można mówić o łączeniu się z serwerami średnio co 4,5 minuty, nawet gdy użytkownik nie korzysta ze smartfona. Przesyłane dane nie są zresztą zbierane wyłącznie przez systemy, ale również fabrycznie znajdujące się na nich aplikacje i usługi. Wymieniono Chrome, YouTube, Dokumenty Google, Wiadomości, a nawet pasek wyszukiwania Google oraz Siri, Safari i iCloud.

Można przedstawiać tu iOS w dobrym świetle. Pytanie tylko, czy słusznie, bo być może głównym powodem będzie znacznie gorzej wypadający konkurent. Co więcej, ze zbierania niektórych danych telemetrycznych nie da się zrezygnować, ponieważ są niezbędne do poprawnego działania urządzenia i wymagane np. do aktualizacji.

Zainteresowani pełną wersją raportu mogą zapoznać się w z nim w dowolnym momencie, został udostępniony online.

Który system Wy uważacie za lepszy pod kątem prywatności użytkownika? I czy właśnie z niego korzystacie?

Źródło: scss.tcd.ie, foto: kadr z filmu Rozmowy Kontrolowane

