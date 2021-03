Przeglądarka Google Chrome w wersji 64-bit ma nieco śmielej rozgaszczać się na smartfonach z Androidem. Wydaje się jednak, że póki co może być z tym pewien problem.

Wysokie wymagania Google Chrome 64-bit

Nie wypada twierdzić, że Google Chrome na Androida w wersji 64-bitowej to dopiero co zapowiadana nowość, ponieważ udostępniono ją w zeszłym roku. Jednocześnie bardzo prawdopodobne, że usłyszało o tym stosunkowo niewielu użytkowników. Sam producent nie wydawał się zresztą zainteresowany szczególnym nagłaśnianiem sprawy, być może między innymi z racji wymagań sprzętowych. Teraz zostały one doprecyzowane i chociaż specyfikacje najlepszych smartfonów potrafią robić wrażenie to przecież nie każdy korzysta z najdroższych modeli.

Google doprecyzowało, że użytkownicy chcący automatycznie otrzymać 64-bitowy wariant przeglądarki muszą posiadać telefon z systemem Android 10 lub nowszym. To nie zaskakuje, ponieważ taką adnotację podawano od samego początku. Niestety, nie jest to jedyny warunek. Drugi to co najmniej 8 GB pamięci RAM.

Korzyści z 64-bitowego Google Chrome na smartfonie

Biorąc pod uwagę to, jak kiepsko wypada proces aktualizacji systemu Android przez producentów, a także wspomniane zasoby pamięci RAM można dość szybko dojść do mało optymistycznego wniosku. Google Chrome 64-bit został zarezerwowany dla przede wszystkim dla smartfonów z najwyższej półki oraz nowszych przedstawicieli średniej półki. Chociaż rynek mobilny dobił już do bariery 18 GB RAM, wciąż wiele osób korzysta z modeli wyposażonych w mniej niż 8 GB RAM. Zresztą, pewnie niektórzy z Was mogą to potwierdzić.

Pozostaje jeszcze jedna ważna kwestia. Jakie korzyści daje przejście na Google Chrome w wersji 64-bitowej? Jak podaje producent, użytkownicy mogą liczyć tutaj na około 8,5% szybciej ładujące się strony internetowe. Jeszcze większy (około 28%) ma być skok płynności przewijania.

Jak sprawdzić wersję Chrome na Androida?

Z jakiej wersji mobilnego Google Chrome korzystacie? Nie wiecie? Weryfikacja jest bardzo prosta, wystarczy zamiast adresu jakiejkolwiek strony internetowej wpisać chrome://version i odczytać informację, jaka zostanie wyświetlona.

Możliwe jest pobranie Google Chrome 64-bit jako pliku APK na smartfona o mniejszych zasobach pamięci, ale po aktualizacji Google i tak przywróci wersję 32-bit.

Źródło: Google Chrome, blog.chromium

