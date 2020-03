Długo nie trzeba było czekać. Po tym jak Google usunęło ze sklepu Google Play wszystkie aplikacje Antutu, ich twórcy zdecydowali się przystąpić może nie do kontrataku, ale do bardzo stanowczych deklaracji.

Twórcy Antutu zaskoczeni decyzją Google

W weekend informowaliśmy Was, iż jedna z najpopularniejszych aplikacji do testowania smartfonów usunięta z Google Play. Nie podawano oficjalnych powodów, ale zasugerowaliśmy, że może chodzić o powiązania twórców z Cheetah Mobile będącym na cenzurowanym (w podlinkowanym wpisie dowiecie się dlaczego) już od dłuższego czasu. Trop okazał się jak najbardziej słuszny.

Twórcy Antutu, Antutu 3DBench oraz AItutu Benchmark wydali oficjalne oświadczenie. Podkreślają w nim, iż działają niezależnie. Jednocześnie jednak przyznają rację naszym podejrzeniom, iż mają sporo wspólnego z Cheetah Mobile. Oświadczenie odbiega nieco od standardów, ponieważ zazwyczaj nie stosuje się w nich znaków wykrzyknienia. Jak wiadomo, te nie podnoszą wartości merytorycznej.

Nasz zespół otrzymał od Google w dniu 7 marca e-mail informujący, że Antutu jest jednym z kont powiązanych z Cheetah Mobile, a wszystkie aplikacje Antutu zostały usunięte ze Google Play. Uważamy, że jest w tym trochę nieporozumień. Antutu NIE jest kontem powiązanym z Cheetah Mobile!! Antutu zostało założone w 2011 roku, przed Cheetah Mobile, i jest jednym z pierwszych dostawców usług do Google Play. Cheetah Mobile zainwestował w nas około 2014 roku i od tego czasu stał się jednym z naszych akcjonariuszy. Nadal jednak utrzymujemy znaczną część akcji i niezależność, mamy też własne i niezależne konto Google Play. Cheetah Mobile nigdy nie miał do niego dostępu, a AnTuTu nie promowało oprogramowania Cheetah Mobile.

Antutu chce wrócić ze swoimi aplikacjami do Google Play

Trudno dziwić się temu, iż Antutu ma nadzieję na powrót do sklepu Google Play. Zniknięcie z niego może szybko zredukować popularność wymienionych aplikacji. Równie trudno przesądzać teraz, jak skończy się cała sprawa, jaką decyzję podejmie Google.

Uważamy, że powodem błędnej oceny Google jest to, że kupiliśmy usługi prawne od Cheetah Mobile i korzystaliśmy z nich, dlatego też nasza polityka prywatności wskazywała adres cmcm.com. Pracujemy nad odpowiednimi zmianami. Mamy nadzieję, że Google może dokładnie zbadać konto Antutu i rozwiązać to nieporozumienie tak szybko jak to możliwe.

Korzystacie z aplikacji Antutu? Wolicie inne benchmarki? A może sprawdzanie w ten sposób wydajności smartfonów kompletnie Was nie interesuje?

Źródło: gizchina

Warto zobaczyć również: