W końcu! Uwielbiana apka Apple’a trafiła na Androida

Najwidoczniej filozofia Wespazjana nie jest Apple’owi obca, bo gigant doszedł właśnie do wniosku, że pieniądze androidziarza nie śmierdzą. Apple TV+ na Androida już jest.

Jedni produkty Apple’a kochają, inni ich nienawidzą, ale firmie udało się stworzyć usługę, która cieszy się uwielbieniem po obu stronach barykady. Mowa o Apple TV+.

Apple TV+ nie jest najbardziej płodną platformą streamingową, ale bez wątpienia należy do grona najbardziej jakościowych. “Ted Lasso”, “Rozdzielenie” czy “For All Mankind” to tylko pierwsze z brzegu seriale, które zdobyły ogromne uznanie widzów i krytyków.

Jeśli chodzi o dostępność platformy, firma wyraźnie faworyzowała dotychczas własny sprzęt. Co prawda Apple TV od dawna dostępne jest także na telewizorach z Tizenem i Androidem TV czy w wersji przeglądarkowej, ale smartfony i tablety z Androidem omijane były szerokim łukiem. Właśnie się to zmienia.

Apple TV ląduje na smartfonach z Androidem

Androidowa wersja aplikacji zarezerwowana była dotąd dla telewizorów i przystawek Smart TV. Twórcy po cichu znieśli jednak to ograniczenia, dzięki czemu apkę Apple TV można pobrać ze Sklepu Play także na smartfony oraz tablety. Wreszcie!

Apka Apple TV na Androida została jednak funkcjonalnie okrojona względem tej z iPhone’ów. Daje ona dostęp do pełnej biblioteki Apple TV+, ale na Androidzie nie da się póki co kupować i wypożyczać filmów niedostępnych w abonamencie.

Ile kosztuje Apple TV+ na Androida?

Niezależnie od platformy, usługa Apple TV+ kosztuje 34,99 zł miesięcznie. Zgodnie z regulaminem, jeden abonament można jednak współdzielić z kilkoma osobami w ramach tzw. Chmury rodzinnej.

Zdecydowanie bardziej opłacalny jest pakiet Apple One, który kosztuje 39,99 zł w wersji pojedynczej lub 49,99 zł w wersji rodzinnej. Obejmuje on nie tylko Apple TV+, ale i Apple Music (także dostępne na Androida), dodatkowe miejsce w chmurze iCloud oraz dostęp do wielu gier w ramach Apple Arcade. Haczyk jest taki, że pakiet Apple One można wykupić jedynie z poziomu urządzenia z systemem iOS, iPadOS lub macOS.

Usługa Apple TV+ została uruchomiona 1 listopada 2019. Na apkę na Androida czekaliśmy ponad 5 lat.