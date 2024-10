Apple Intelligence pojawi się w UE i siłą rzeczy również w Polsce. System sztucznej inteligencji bazujący na modelach generatywnych stanie się dostępny na Starym Kontynencie w 2025 r.

Na drodze do wprowadzenia Apple Intelligence do EU stała jedna "przeszkoda". Mowa o Akcie o Rynkach Cyfrowych. Producent musiał dostosować swoje funkcje sztucznej inteligencji do lokalnych przepisów i jeśli czekacie na premierę Apple Intelligence w Polsce, to właśnie pojawiły się dobre wieści.

Apple Intelligence w UE: co nas czeka?

Europejscy użytkownicy Maców z chipem M1 lub nowszym mogą już korzystać z Apple Intelligence, zmieniając język na angielski (USA). Na iPhone'ach nadal jest to niemożliwe, jeśli konto Apple jest powiązane z europejskim adresem, nie pomoże nawet zmiana języka.

Apple ogłosiło, że w grudniu 2024 roku wprowadzi lokalizowaną wersję angielskiego dla innych krajów, a w 2025 roku planuje dodać wsparcie dla kolejnych języków, w tym francuskiego, niemieckiego, włoskiego, portugalskiego i hiszpańskiego.

Od premiery dzieli nas kilka miesięcy

Natomiast w kwietniu 2025 roku Apple Intelligence będzie dostępne na iPhone'ach i iPadach w UE. "W kwietniu Apple Intelligence zacznie być udostępniane użytkownikom iPhone i iPad w UE. Obejmie to wiele podstawowych funkcji Apple Intelligence, w tym Narzędzia Pisania, Genmoji, przeprojektowaną Siri z bogatszym zrozumieniem języka, integrację z ChatGPT i więcej” – napisano w komunikacie prasowym.

Apple tym może zyska solidny argument, który potencjalnie może przyciągnąć kolejnych użytkowników. Czy czekacie na Apple Intelligence w Polsce? Zapraszamy do zagłosowania w sondzie.

Źródło: TechCrunch