Firma Apple zaprezentowała wczoraj system Apple Intelligence. To pakiet funkcji, który wykorzystuje sztuczną inteligencję, zintegrowany z nowymi systemami operacyjnymi dla urządzeń tej marki. Sprawdzamy co to jest Apple Intelligence i co potrafi sztuczna inteligencja od Apple.

Apple Intelligence - co to jest?

System Apple Intelligence zaprezentowany został wczoraj w trakcie prezentacji inaugurującej tegoroczną konferencję WWDC 2024. Poza pakietem funkcji wykorzystujących sztuczną inteligencję pojawiły się także nowe systemy operacyjne, między innymi iOS 18, iPadOS 18, watchOS 11 oraz macOS 15 (Sequoia).

Choć od prezentacji minęło niewiele czasu, to w sieci już pojawiło się wiele mniej lub bardziej pochlebnych i trafnych opinii na temat systemu Apple Intelligence. Odetnijmy się od nich na chwilę i sprobujmy poznać ten system bliżej. Postaram się przedstawić go w jak najbardziej obiektywny sposób na podstawie informacji, które do tej pory przekazała firma Apple.

Zacznijmy od podstaw

Apple Intelligence (AI) to system sztucznej inteligencji, który zintegrowany jest z najnowszymi systemami operacyjnymi dla iPhone, iPad oraz komputerów Mac, czyli iOS 18, iPadOS 18 oraz macOS 15. Korzysta on z możliwości modeli generatywnych, które znając kontekst użytkownika serwują mu dopasowane do jego potrzeb rozwiązania.

AI wykorzystuje moc układów Apple Silicon, dzięki czemu mniej skomplikowane zapytania realizowane są na poziomie urządzenia, a żadne dane nie są przesyłane na zewnętrzne serwery. Jeśli zaś trzeba skorzystać z większych modeli, to zapytanie przekazywane jest na serwery Apple.

Co potrafi Apple Intelligence?

Po pierwsze, rozumienie i generowanie języka ludzkiego. Dostępne w ramach tego pakietu narzędzia pisania umożliwiają redagowanie, sprawdzanie i streszczanie tekstu zarówno w aplikacjach systemowych, między innymi Poczta, Notatki czy Pages, jak i w aplikacjach firm trzecich.

Funkcja Przerób umożliwia automatyczne przeredagowywanie tekstu w różnym tonie, na przykład przyjaznym czy profesjonalnym. Korekta umożliwia sprawdzenie treści pod kątem gramatyki, ortografii, a nawet doboru słów. Jest także możliwość stworzenia streszczenia napisanego tekstu.

Po drugie, zarządzanie wiadomościami e-mail oraz powiadomieniami. Jest możliwość kategoryzowania oraz priorytetyzowania wiadomości pod względem różnych kryteriów. Na liście wyświetlane bedą krótkie podsumowania treści poszczególnych wiadomości, a funkcja Odpowiedź inteligentna sugerować będzie szybkie odpowiedzi.

W przypadku powiadomień sztuczna inteligencja prezentować ma te najważniejsze na górze listy. Pojawiać się będą także podsumowania dużej liczby powiadomień z danej aplikacji.

Po trzecie, transkrypcja i streszczanie wiadomości głosowych w aplikacjach Telefon i Notatki. Przykładem działania tej funkcji jest tekstowe podsumowanie przeprowadzonej rozmowy.

Generowanie i retusz obrazów

Zintegrowana z systemem aplikacja umożliwi szybkie tworzenie obrazów w trzech stylach:

animacja,

ilustracja,

szkic.

Obrazy powstawać będą na podstawie różnych pomysłów podzielonych na kategorie - motywy, kostiumy, akcesoria i miejsca. Wskazanie zdjęcia znajomej osoby oraz elementów takich jak astronauta oraz kosmos pozwoli na stworzenie animowanego portretu tej osoby w stroju astronauty przebywającego w przestrzeni kosmicznej. Co więcej, aplikacja podsuwać będzie sugestie pomysłów na obrazy w zależności od kontekstu, na przykład dostosuje się do tematu rozmowy w aplikacji Wiadomości i zaserwuje zabawny obrazek pasujący do danego fragment konwersacji.

Nowością jest też Image Wand, czyli czarodziejska różdżka, dostępna w narzędziach Apple Pencil, która potrafi zmieniać szkice w odpowiadające im ilustracje oraz wstawiać obrazy pasujące do treści w pustą przestrzeń w notatkach.

Genmoji, czyli tworzenie własnych emoji

Dzięki Apple Intelligence będzie można tworzyć własne ikony emoji na podstawie opisów lub zdjęć znajomych. Taki obiekt będzie można wykorzystać w dowolnym tekście tworzonym w systemie.

Udoskonalenie aplikacji Zdjęcia

Apple Intelligence wprowadza wyszukiwanie zdjęć i wideo (a nawet jego konkretnych fragmentów) na podstawie naturalnego języka, np. „zdjęcia taty, który stoi przy grillu”. Pojawi się także narzędzie Clean Up, które rozpozna i usunie niechciane obiekty z tła zdjęcia.

Udoskonalono także funkcję Wspomnienia, która będzie tworzyć filmy na podstawie prostych opisów. Wybierze odpowiednie zdjęcia i wideo, a także zasugeruje pasujące do kontekstu utwory z serwisu Apple Music, które będą stanowić ścieżkę dźwiękową.

Siri po polsku?

Czy Apple Intelligence wpradzi Siri po polsku? Nie, przynajmniej narazie. Na to będziemy musieli jeszcze poczekać, ale w nowych systemach operacyjnych Siri mocno się zmieniła.

Potrafi udzielać odpowiedzi dopasowanych do kontekstu i potrzeb użytkownika, a przy okazji robi to w bardziej naturalny sposób. Nowością jest także możliwość wyboru między głosowym oraz tekstowym sposobem komunikacji z tym asystentem głosowym.

W trakcie prezentacji pokazano, że Siri potrafi udzielać porad w sprawie obsługi urządzeń oraz systemów operacyjnych Apple oraz podejmować akcje, do których potrzeba kilku aplikacji, na przykład wysłać do danego użytkownika zdjęcia zrobione w danym dniu lub w danym miejscu.

Integracja z ChatGPT

W nowych systemach operacyjnych Apple korzystać będzie można z możliwości, które oferuje ChatGPT. Czatbot oparty na GPT-4o będzie zintegrowany z poszczególnymi aplikacjami, między innymi z Siri czy narzędziami do pisania, w których możliwe będzie generowanie tekstu.

Apple nadal dba o prywatność

Firma chwali się, że system Apple Intelligence przetwarza wiele danych na poziomie urządzenia, a wiele wykorzystywanych modeli działa lokalnie. Jeśli jednak żądanie wymaga większej mocy obliczeniowej do gry wchodzi technologia Private Cloud Compute, która przekazuje je na serwery Apple. Co ciekawe, w komunikatach prasowych przeczytać można, że firma umożliwi niezależnym ekspertom zbadanie kodu uruchamianego na serwerach Apple pod kątem bezpieczeństwa dla prywatności użytkowników.

Apple Intelligence po polsku?

To niestety śpiewka przyszłości. System będzie bezpłatny, a jego wersja beta dostępna będzie w ramach systemów iOS 18, iPadOS 18 i macOS Sequoia jesienią tego roku. Niestety do jego działania konieczne będzie ustawienie domyślnego języka urządzenia oraz języka Siri na amerykańską odmianę angielskiego.

Warto też dodać, że ze względu na spore wymagania sprzętowe system działać będzie na iPhonie 15 Pro, iPhonie 15 Pro Max oraz urządzeniach iPad i Mac z czipem M1 lub nowszym.