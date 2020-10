Apple One jest usługą dla ciebie, jeśli masz sprzęt giganta z nadgryzionym jabłkiem w logo – czy to iPhone’a, iPada czy Maca. To pakiet korzyści, z którego możesz już skorzystać w Polsce.

30 października w Polsce zadebiutował Apple One – abonamentowy pakiet korzyści stworzony z myślą o użytkownikach sprzętu giganta z Cupertino, choć częściowo dostępny też na urządzeniach konkurencji. Trochę przyszło nam na ten debiut poczekać, ale zdecydowanie warto. Chcesz dowiedzieć się więcej? Czytaj więc dalej. A zaczniemy od podstaw, a więc odpowiedzi na pytanie:

Co to jest Apple One?

Apple One to pakiet usług multimedialnych dostępny w ramach jednej subskrypcji. Opłacając abonament otrzymujesz dostęp do serwisów streamingowych z muzyką, filmami i serialami oraz grami, a także trochę miejsca na dysku w chmurze, dzięki czemu do wszystkiego masz dostęp w każdym momencie i w każdym miejscu. A co najlepsze za wszystko to płacisz zdecydowanie mniej niż poza pakietem.

Ale do ceny przejdziemy za chwilę, bo najpierw wypada podsumować, że…

Apple One to 4 usługi w jednym

Każdy, kto opłaca abonament Apple One, otrzymuje dostęp do tych czterech składników:

Apple Music z 70 milionami utworów do odsłuchu i pobrania,

z 70 milionami utworów do odsłuchu i pobrania, Apple TV+ z wyśmienitymi filmami i serialami Apple Originals,

z wyśmienitymi filmami i serialami Apple Originals, Apple Arcade z ponad 100 grami do sprawdzenia

z ponad 100 grami do sprawdzenia oraz 50 lub 100 GB do wykorzystania w chmurze iCloud.

No dobrze – wiemy już, co dostajemy. Czas przejść do tego, ile to kosztuje.

Ile kosztują pakiety Apple One? Ceny nie są wysokie

Masz do wyboru dwie opcje – abonament indywidualny lub dla rodziny. Tak jak sugeruje to nazwa, w przypadku pakietu rodzinnego możesz zaprosić pozostałych członków rodziny, aby cieszyli się tymi samymi dobrodziejstwami. Konkretnie jest miejsce dla piątki (nie licząc ciebie). Co ważne – każdy loguje się przy użyciu własnego Apple ID, więc każdy też może liczyć na indywidualny dostęp do usług oraz rekomendacje dostosowane do niego. To ile to w końcu kosztuje?

Dla ciebie – pakiet dla jednej osoby z 50 GB w iCloud kosztuje 24,99 zł miesięcznie

– pakiet dla jednej osoby z 50 GB w iCloud kosztuje Dla rodziny – pakiet dla sześciu osób z 200 GB w iCloud kosztuje 39,99 zł miesięcznie

Trzeba przyznać, że to wcale nie tak dużo – gdybyś chciał wykupić wszystkie te abonamenty osobno zapłaciłbyś o prawie 49 złotych więcej w tym pierwszym przypadku i prawie 52 złote więcej w tym drugim. Samo Apple Music kosztuje dwie dyszki, a Apple TV+ – 25 złotych. Kupowanie samej tej ostatniej po prostu przestaje mieć w tym momencie sens.

Możesz przetestować Apple One za darmo. Jak skorzystać?

Jeśli nie masz pewności, czy Apple One to coś dla ciebie, to najpierw przetestuj tę usługę – możesz skorzystać z miesięcznego okresu próbnego, podczas którego nie zapłacisz nawet grosza. To jednak opcja tylko dla zupełnie nowych użytkowników.

Aby skorzystać z bezpłatnego okresu albo wykupić Apple One, wejdź do sklepu App Store, kliknij awatar w prawym górnym rogu i przejdź do Subskrypcji. Dalej już na pewno sobie poradzisz.

