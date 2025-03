Jaram się jak Londyn w 1666. Chcę takie okulary jak najszybciej

… choć niekoniecznie w takiej formie, bo Spectacles nie są raczej najbardziej urodziwymi okularami na świecie. Ale już warstwa technologiczna wyrywa z kapci.

Wielu technologicznych gigantów wierzy, że rozszerzona rzeczywistość to ostateczna platforma komputerowa. Okulary mogące wyświetlić cokolwiek i gdziekolwiek z powodzeniem mogą wyprzeć wszystkie urządzenia konsumenckie z ekranami, wliczając w to smartfony i laptopy.

Na drodze do realizacji tej wizji stoją jeszcze ograniczenia technologiczne, ale po powrocie z MWC 2025 czuję, że jesteśmy już bardzo, bardzo blisko.

Dawno nic nie zrobiło na mnie takiego wrażenia jak okulary Spectacles AR

Dla szerszego kontekstu dodam, że rozszerzona rzeczywistość nie jest mi obca. Od ponad roku używam gogli Meta Quest 3 i miałem także okazję pobawić się Apple Vision Pro. Ale mieszanie wirtualnych obiektów z obrazem przechwytywanym przez kamery to nie to samo, co nakładanie ich bezpośrednio na przezroczyste szkła relatywnie małych okularów.

Po założeniu Spectacles uruchomiony zostaje samouczek, który polega na zgniataniu i rozciąganiu wirtualnych obiektów. Te są precyzyjnie osadzane w przestrzeni i dokładnie czuć, w jakiej odległości od twarzy dany obiekt się "znajduje". Ma się wrażenie wchodzenia w interakcję z trójwymiarowymi hologramami. Jak w filmie sci-fi.

Byłem pod wrażeniem jak dokładnie Spectacles radzą sobie z wykrywaniem wszystkich gestów. Menu kontekstowe w aplikacjach pojawia się po spojrzeniu na otwartą dłoń, a interfejs okularów idealnie reaguje na moment, w którym palec dotyka dłoni.

Okulary AR wymagają jeszcze szlifów, ale i tak się jaram

Choć Spectacles są znacznie mniejsze i lżejsze od jakichkolwiek gogli AR, to i tak nie jest to jeszcze sprzęt, który nadaje się do codziennego noszenia. Oprawki są grube i toporne oraz - moim zdaniem - po prostu brzydkie.

Inną konieczną do wyeliminowania wadą jest niewielki obszar wyświetlania. Wbudowane ekrany są znacznie mniejsze od szkieł okularów, przez co wystarczy delikatnie obrócić głowę, by wyświetlone treści zostały ucięte.

Nie dziwi mnie więc, że Snap póki co sprzedaje okulary Spectacles jako sprzęt deweloperski, służący jako platforma do rozwoju i testowania aplikacji AR. Wierzę jednak, że w ciągu 2-3 lat tego typu urządzenia będą gotowe na komercjalizację, a wtedy pierwszy ustawiam się w kolejce.