Zbliża się Europejski Dzień Prywatności, a w związku z tym Apple postanowiło przedstawić film, który pokazuje jak ważne jest bezpieczeństwo w sieci. Materiał pokazuje mocne strony iPhone’ów w kontekście zachowania prywatności w cyfrowym świecie.

Zbliża się święto prywatności. Apple stara się być o krok przed większością

Europejski Dzień Prywatności widnieje w kalendarzu pod datą 28 stycznia. Choć to dopiero za kilka dni, to Apple przed większością konkurencji postanowiło pokazać, jak ważne dla firmy jest zachowanie prywatności swoich użytkowników.

Właśnie z powodu nadchodzącego święta prywatności pojawił się kilkuminutowy film poświęcony zabezpieczeniom w iPhone’ach w wielu zadaniach, które wykonujemy na co dzień.

W nagraniu wziął udział aktor Nick Mohammed, znany m.in. z roli w jednym z najpopularniejszych seriali Apple TV+, „Ted Lasso”. Materiał jest dostępny na oficjalnej stronie Apple.

Jak Apple dba o prywatność?

W nagraniu z Nickiem Mohammedem wzięto pod uwagę przede wszystkim zabezpieczenia w iPhone’ach, bo to z nich generalnie korzystamy najczęściej. Smartfona ma pod ręką większość z nas i rzadko rozstajemy się z nim na dłużej. Ot, takie czasy, które istotnie zmieniła obecność smartfonów.

Co zatem robi Apple, aby codzienne korzystanie z iPhone’a było bezpieczne i gwarantowało anonimowość? Ano, choćby ukrywa tożsamość użytkownika w Poczcie, blokuje możliwość śledzenia przez wiele aplikacji, szyfruje wysyłane wiadomości iMessage, ale też nie ma dostępu do twoich zdjęć oraz historii transakcji.

Kilka funkcji, o których warto wiedzieć, posiadając iPhone’a

Korzystanie z aplikacji Poczta na iPhone wcale nie musi wiązać się z tym, że przekazujesz nadawcom odczytanych wiadomości informacje o sobie (jak np. lokalizacja, w której odczytano wiadomość, jak pokazano na powyższym materiale wideo Apple). Funkcja „Ochrony prywatności w Poczcie” pozwala ukryć IP odbiorcy i pozostać anonimowym dla nadawców.

Oprócz tego, w przeglądarce Safari domyślnie działa opcja blokowania tzw. trackerów - czyli śledzących użytkownika dodatków. Aby jednak upewnić się, czy przypadkiem w twoim przypadku nie została wyłączona, przejdź do Ustawień, wyszukaj Safari oraz włącz opcję Blokuj śledzenie poza witryną.

Warto również zablokować możliwość śledzenia cię przez aplikacje wybierając przycisk Poproś aplikację o nieśledzenie w trakcie jej uruchamiania. Apple gwarantuje, że dzięki temu oprogramowanie nie będzie mieć dostępu do twoich danych.

W materiale wideo opublikowanym przez Apple pojawiła się także kwestia ochrony prywatności podczas korzystania z Apple Pay. Płatności realizowane w ten sposób nie są zapisywane przez firmę. Oznacza to, że gigant z Cupertino nie ma dostępu do informacji dotyczących twoich zakupów - co znalazło się w koszyku, gdzie dokonano zakupu oraz kiedy. Nie zapisują się również numery twojej karty kredytowej.

Źródło: Apple