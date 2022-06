Macie ochotę na przygodę z dinozaurami? To póki co proponujemy ARK: Survival Evolved, ponieważ na kontynuację jeszcze trochę poczekamy.

ARK: Survival Evolved za darmo na Steam

Są tacy, którzy zaliczają ARK: Survival Evolved do grona najlepszych gier z dinozaurami. Produkcja Studio Wildcard to symulator przetrwania, które w ostatnim czasie cieszą się sporą popularnością. Chociaż recenzje i opinie graczy nie okazały się idealne, ARK: Survival Evolved ma mocne strony potrafiące zatrzymać w świecie opanowanym przez wielkie gady.

Macie co do tego wątpliwości? Można je rozwiać i to bez uszczuplania portfela. ARK: Survival Evolved udostępniono za darmo. Z oferty mogą skorzystać posiadacze PC oraz konta na platformie Steam - do 19 czerwca do godziny 19:00 naszego czasu. Przypisanie gry do biblioteki pozwoli zatrzymać ją na stałe.

Kiedy premiera Ark II?

A co z zapowiedzianym już jakiś czas temu Ark II? Kontynuacja na silniku Unreal Engine 5, przy której angażuje się między innymi Vin Diesel miała zadebiutować w tym roku, ale już wiemy, że nic z tego nie będzie.

Na Xbox & Bethesda Games Showcase 2022 zaprezentowano nowy zwiastun Ark II. To właśnie na nim widnieje wzmianka, iż premiera odbędzie się dopiero w przyszłym roku. Na konsolach Xbox Series X i Xbox Series S oraz PC.

Źródło: Steam, Xbox