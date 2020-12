Symulator przetrwania Ark II ma być większy, ładniejszy i lepszy niż całkiem ciepło przyjęty poprzednik. Czy tak będzie? W pierwszej kolejności przekonamy się na konsolach Xbox.

Vin Diesel mocno zaangażował się w Ark II

Z oficjalną zapowiedzią Ark II mieliśmy do czynienia nie tak dawno, bo podczas zeszłotygodniowej gali The Game Awards 2020. Pokazano wtedy pierwszy zwiastun gry i szybko stało się jasne, że w można zobaczyć na nim Vina Diesela. Aktor znany przede wszystkim z filmowej serii Szybcy i wściekli zdecydował się użyczyć swojego wizerunku jednemu z bohaterów - Santiago.

Nowe informacje ujawniają, że znacznie bardziej zaangażował się on w cały projekt. Jednocześnie pełni bowiem funkcję producenta wykonawczego. Na oficjalnym blogu Xbox, gra została określona mianem ekskluzywnej na premierę dla konsol Xbox Series X i Xbox Series S. Nie jest to szczególnie precyzyjne. Może oznaczać, że Ark II z opóźnieniem pojawi się na PC. Niektórzy dopatrują się tutaj jednak sugestii co do premiery na PlayStation 5, o czym oficjalnie nie wspominano.

Symulator przetrwania lepszy w każdym calu

Dla niewtajemniczonych dodajmy, iż cały czas mowa o kontynuacji Ark: Survival Evolved. Gra okazała się całkiem sporym sukcesem, także pod względem sprzedażowym. Nieprzypadkowo zresztą zdecydowano się na nową część i to będącą projektem na większą skalę. Co ciekawe, podawane są informacje, iż Vin Diesel to jeden z większych sympatyków Ark: Survival Evolved, przy którym spędził podobno ponad 1000 godzin.

Również Ark II będzie symulatorem przetrwania, gdzie bohaterowie będą musieli odnaleźć się w brutalnym świecie i stawić czoła zarówno wielkim bestiom, jak i wrogo nastawionym przedstawicielom swojego gatunku. Nowa gra ma być oczywiście lepsza w każdym calu, aczkolwiek na bliższe szczegóły musimy jeszcze poczekać.

Nic dziwnego, bo premiera Ark II planowana jest dopiero na 2022 rok.

Źródło: news.xbox

Warto zobaczyć również: