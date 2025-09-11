Mobile

Zmiana nazewnictwa w milionach smartfonów. Arm odsłonił karty

przeczytasz w 1 min.
Miron Nurski | Redaktor serwisu benchmark.pl
Arm zaprezentował nową generację rdzeni i czipów graficznych do smartfonów. Przy okazji firma postanowiła uprościć swoje nazewnictwo.

W odniesieniu do swojej architektury, Arm zrezygnował z ikonicznej marki Cortex, używanej dotychczas nieprzerwanie od 2004 roku. Brytyjski gigant zdecydował się także na porzucenie skomplikowanej numeracji na rzecz prostego oznaczenia obejmującego literę, generację i poziom wydajnościowy. 

Arm C zamiast Cortex. Oto nowa generacja rdzeni

Najnowsza architektura obejmuje CPU:

  • Arm C1-Ultra (następca Cortex-X925);
  • Arm C1-Premium (nowy typ rdzeni, pozycjonowany niżej niż Ultra);
  • Arm C1-Pro (następca Cortex-A725);
  • Arm C1-Nano (następca Cortex-A520).

Jeśli chodzi o techniczne zmiany względem poprzedniej generacji, to Arm deklaruje, że w optymalnych warunkach:

  • C1-Ultra wnosi 25-procentowy wzrost szczytowej wydajności i zmniejszone zapotrzebowanie na energię dla stałych potrzeb obliczeniowych;
  • C1-Premium jest o 35 proc. mniejszy niż C1-Ultra i ma się cechować wyjątkowo dobrym stosunkiem wydajności do zajmowanej powierzchni;
  • C1-Pro wnosi 16-procentowy wydajności przy tej samej częstotliwości lub 12-procentowy wzrost energooszczędności przy tej samej wydajności;
  • C1-Nano wnosi 26-procentowy wzrost energooszczędności, 5,5-procentowy wzrost wydajności, a przy tym zajmuje o 2 proc. mniejszą powierzchnię. 

Twórcy chwalą się także licznymi optymalizacjami, które mają usprawnić wykonywanie zadań związanych z AI. 

Arm objął podobnymi zmianami także GPU. Oto Mali G1-Ultra

Firma zmieniła oznaczenia nie tylko swojego CPU, bo analogiczne zmiany objęły GPU. I tak następcą układu graficznego Arm Immortalis-G925 został Arm Mali G1-Ultra. 

Arm deklaruje, że nowa grafika zapewnia:

  • dwukrotny wzrost wydajności ray tracingu;
  • o 20 proc. lepszą wydajność w czołowych testach porównawczych;
  • o 20 proc. szybsze wnioskowanie w ramach uczenia maszynowego;
  • o 9 proc. niższe zużycie energii w przeliczeniu na klatkę obrazu. 

Grafika Arm Mali G1 również dostępna jest także w uboższych werskach G1-Premium oraz G1-Pro.

Warto odnotować, że Arm to firma, która dostarcza architekturę, ale producenci czipów tacy jak Qualcomm czy MediaTek mają swobodę w doborze rodzajów i liczby rdzeni. Nowe CPU i GPU mają trafić do pierwszych smartfonów "w bardzo niedalekiej przyszłości".

