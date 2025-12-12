Wyświetlacz z procesorem smartfona. Apple Studio Display 2 na przeciekach

Apple ma w ofercie monitor Studio Display, który szokuje ceną i raczej nie powstał dla przeciętnego śmiertelnika. Jeśli wierzyć przeciekom, doczeka się on odświeżenia, dzięki któremu stanie się między innymi mocniejszy od większości smartfonów na rynku.

W świecie monitorów są producenci, którzy starają się zdobyć sympatię różnych grup. Nie tak dawno Philips i AOC zaprezentowali monitor o odświeżaniu obrazu 1000 Hz. Są też tacy, którzy stawiają na duże przekątne oraz zaginają ekrany. W takim ujęciu Studio Display od Apple prezentuje się jak odrzutek, gdyż zdecydowanie nie stawia na efektywność.

Jest jednak ciekawym narzędziem dla osób tworzących treści, którym zależy na zachowaniu jednolitej kolorystyki w swoich materiałach i tworzeniu zdjęć czy wideo, które będą prezentowały się dobrze na wielu ekranach. Od premiery pierwszej generacji ekranów Apple minęły już prawie 4 lata. Oczekiwanie na następce zdaje się zbliżać ku końcowi, jeśli wierzyć doniesieniom Macworld.

Monitor znaleziony w kodzie iOS 26. Co zaoferuje Apple Studio Display 2?

Nowości w Apple Studio Display 2 są dość spodziewane i przybliżą ekran do tego, co producent oferuje w laptopach. Przede wszystkim doczekamy się 120-hercowego ekranu ProMotion, co było przedmiotem sporej krytyki poprzedniego modelu.

Drugim aspektem, który odbierał konkurencyjności poprzedniemu modelowi, jest brak obsługi treści w HDR. W związku z tym, że Apple planuje stworzyć nowy panel, tym razem nie pominie i tego aspektu. Według przecieków mówi się o zastosowaniu matryc Mini-LED. To pomogłoby osiągnąć nie tylko zgodność z materiałami w szerokiej rozpiętości tonalnej, ale i pozwoliłoby utrzymać wyższą jasność maksymalną.

W kodzie źródłowym, do którego dotarł Macworld, otrzymujemy wyraźne potwierdzenie, że monitor będzie działał zarówno w SDR, jak i HDR. Do przetwarzania obrazu posłuży tu chipset z tegorocznego iPhone’a 17. Dzięki układowi A19 wyświetlacz będzie przetwarzać obraz z kamerki oraz dźwięk przestrzenny z większą skutecznością.

Apple Studio Display (fot. materiały prasowe Apple)

Nie oznacza to jednak, że Studio Display 2 zastąpi komputery iMac. Choć moc obliczeniowa układu A19 zdecydowanie na to pozwala i mówiło się o tym, że jego poprzednik, A18 Pro, miałby zasilać tanie Macbooki, tak w przypadku tego monitora Apple najpewniej skupi się na jakości obrazu i dźwięku.

Więcej niż jeden Studio Display. Czy doczekamy się dwóch wersji?

Mark Gurman z serwisu Bloomberg oznajmił, że Apple rozwija dwa monitory – jeden z kodem źródłowych J427, a drugi – J527. Oznacza to, że swojej kontynuacji może doczekać się także Pro Display XDR lub że doczekamy się dwóch rozmiarów ekranu.

Kod źródłowy bety iOS 26 sugeruje, że premiera tych monitorów nastąpi w 2026 roku. Istnieje więc szansa, że będzie częścią wydarzenia poświęconego komputerowi Apple dla profesjonalistów - Mac Studio. Wtedy doczekalibyśmy się go jeszcze w pierwszej połowie roku.

Źródło: Macworld