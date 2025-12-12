Wojna wraca do Starej Republiki. Nowe Star Warsy ogłoszone

Podczas The Game Awards 2025 twórcy ogłosili premierę Star Wars: Fate of the Old Republic od Arcanaut Studios i Lucasfilm Games. Reżyserem jest Casey Hudson, twórca KOTOR i serii Mass Effect.

Nowe RPG akcji dla jednego gracza opowie świeżą historię osadzoną pod koniec ery Starej Republiki. Gracze wcielą się w użytkownika Mocy przemierzającego galaktykę "na krawędzi odrodzenia" pod koniec ery Starej Republiki. Wybory z kolei mają prowadzić ku jasnej lub ciemnej stronie. Podczas The Game Awards 2025 twórcy pokazali również pierwszy zwiastun i potwierdzili współpracę z Lucasfilm Games. Data premiery jest jednak jeszcze nieznana.

Casey Hudson wraca do galaktyki

- Kiedy tworzyliśmy pierwotne KOTOR, chcieliśmy zbudować oryginalne doświadczenie Star Wars - powiedział Casey Hudson w rozmowie ze StarWars.com. - Dziś, 25 lat od startu tamtego projektu, mamy równie ambitne plany.

Hudson podkreśla również, że gra nie jest bezpośrednią kontynuacją, ale celuje we współczesnego gracza. Nowa opowieść ma kłaść nacisk na sprawczość gracza. Z kolei nowoczesna technologia projekt rozgrywki mają pozwolić na całkowite zanurzenie się w świecie Starej Republiki.

Nie sequel, lecz duchowa kontynuacja

- Tworzą ją ludzie, którzy współkształtowali to dziedzictwo - zaznaczył Douglas Reilly, wiceprezes i GM Lucasfilm Games. - Chcemy uhonorować tradycję głębokiego, filmowego RPG opartego na wyborach.

Reilly przyznaje, że oczekiwania fanów są ogromne. Ponowne połączenie sił z Hudsonem ma pomóc zbudować "następny wielki rozdział". Studio stawia na pamiętne postacie, wymagającą walkę i filmową narrację.

Arcanaut Studios i wspólna wizja

Hudson współzałożył w tym roku Arcanaut Studios. - Naszym celem są emocjonalne, filmowe przygody oparte na sprawczości gracza i głębokiej narracji - mówi. Rozmowy z Lucasfilm Games szybko przerodziły się w szansę powrotu do Star Wars.

Twórca dodatkowo akcentuje jasność kreatywną i spójność zespołu. Jak sam wyjaśnia: "wielkie pomysły przychodzą z różnych stron, moją rolą jest zebrać je w jedną wizję". Mają one stanowić fundament, by spełnić oczekiwania graczy. A jedno jest pewne - na pewno są one wysokie.

Stara Republika jako otwarte płótno

- Przeszłość Star Wars to rozległe płótno, wolne od punktów odniesienia z innych mediów - powiedział Reilly. Dzięki temu można opowiadać nowe, oryginalne historie, pozostając wiernym duchowi sagi. Zapowiedziano zupełnie nowych bohaterów i świeżą fabułę.

Hudson dodaje, że wpływ KOTOR na graczy pozostaje inspiracją. - To, jak długo przetrwało to połączenie, jest zarazem pokorne i motywujące - mówi. Twórcy podkreślają wczesny etap prac i zapowiadają kolejne informacje, gdy tylko będzie to możliwe.