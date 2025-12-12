Ten smartfon ma wbudowany kontroler do gier. Ayaneo Pocket Play na zdjęciach

Pamiętacie Xperię Play z 2011 roku? Ayaneo najwidoczniej pamięta, bo szykuje duchowego następcę.

Ayaneo to chińska marka, która słynie z produkcji przenośnych konsol z Androidem i Windowsem, której portfolio obejmuje ponad 30 modeli. Mimo młodego wieku (firma działa od 2020 roku), producent postanowił rozszerzyć swoją ofertę o smartfon. Oczywiście dla graczy.

Ayaneo Pocket Play - wygląd telefonu dla graczy ujawniony

Ayaneo Pocket Play stanowić będzie bezpośrednią konkurencję dla smartfonów z linii ROG Phone czy RedMagic, ale - w odróżnieniu do nich - został wyposażony w rozsuwaną konstrukcję z pełnym fizycznym kontrolerem.

Gamapad ma fizyczny krzyżak, przyciski ABXY, dwa touchpady w zastępstwie za gałki analogowe oraz boczne klawisze L1, L2, R1 i R2, choć ułożone w jednej linii. Dostępne będą dwie wersje kolorystyczne - jasna oraz ciemna.

Taka konstrukcja przywodzi na myśl model Xperia Play, który marka Sony Ericsson wprowadziła na rynek w 2011 roku. Smartfon ten, choć dziś cieszący się sentymentem ówczesnych posiadaczy, nie odniósł komercyjnego sukcesu, co zmusiło producenta do porzucenia projektu.

Czy z Ayaneo Pocket Play będzie inaczej? Przekonamy się "wkrótce", bo na razie producent nie ujawnił ceny czy nawet specyfikacji technicznej. Wiadomo jednak, że projekt będzie finansowany z kampanii na Kickstarterze na tej stronie.