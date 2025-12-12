Disney i OpenAI zawierają sojusz. Wygenerujesz wideo z kultowymi postaciami

W bitwie o ludzkie serca OpenAI zyskuje potężnego sojusznika. Disney zainwestuje miliard dolarów w firmę Sama Altmana. Dzięki temu narzędzie do generowania wideo stworzy klipy z wykorzystaniem ikonicznych postaci między innymi z uniwersum Marvela.

Narzędzia do generowania wideo korzystają z treści niejednokrotnie naruszających prawa autorskie. Firmy jak OpenAI czy Google nie krępowały się i trenowały swoje modele na materiałach powszechnie dostępnych w sieci. W historii mieliśmy już przypadki pozwów dla firm odpowiadających za tworzenie grafik z użyciem sztucznej inteligencji, jak chociażby w przypadku Midjourney pozwanego przez Disney i Universal Company.

Disney, jako posiadacz jednych z najbardziej rozpoznawalnych marek i postaci na świecie, mógł postawić wszystko na jedną kartę i zdecydować, że nie chce współpracować z dostawcami narzędzi do generowania wideo. Tymczasem firma obrała jasny kurs i postawiła na jednego gracza. Tą firmą jest OpenAI, który dzięki porozumieniu zyska integrację z kulturowym gigantem.

Disney i OpenAI porozumiewają się na trzy lata

Ponad 200 marek i postaci Disneya, w tym te z uniwersów Star Wars, Marvel i Pixar, trafią do narzędzi OpenAI: generatora wideo Sora, ale także i ChatGPT. Dzięki temu użytkownicy dostaną narzędzia pozwalające na wchodzenie w interakcję z ulubionymi postaciami, które mogą pojawić się na generowanych wideo z zachowaniem autentycznego wyglądu, a także na grafikach.



OpenAI i Disney będą współpracować przez co najmniej 3 lata (fot. OpenAI)

Wśród wymienionych w oficjalnym komunikacie postaci są między innymi: Myszka Miki, Myszka Minnie, Lilo, Stitch, Arielka, Bella, Bestia, Kopciuszek, Baymax, Simba, Mufasa, czy postacie z Encanto, Krainy Lodu, W Głowie Się Nie Mieści, Vaiany, Potworów i Spółki, Zwierzogrodu czy Toy Story. Oprócz nich Kapitan Ameryka, Deadpool, Groot, Darth Vader, Thanos, Han Solo, Yoda i inni.

Dodatkowo w Disney+ pojawią się materiały wygenerowane z użyciem Sory. Z informacji prasowej dowiadujemy się także, że Disney zamierza zaimplementować narzędzia od OpenAI w ramy swojego serwisu streamingowego. Pierwsze efekty tej współpracy powinniśmy zobaczyć z początkiem 2026 roku podczas generowania zdjęć i wideo.

Częścią porozumienia trwającego przez trzy lata jest inwestycja wielkości 1 miliarda dolarów w OpenAI, jaką poczynił Disney poprzez zakup akcji. Częścią porozumienia jest także deklaracja o etycznym rozwijaniu sztucznej inteligencji i trosce o własność intelektualną.

Disney wybrał sobie sojusznika i wroga. Przynajmniej na razie

Informacja o nawiązaniu współpracy z OpenAI koresponduje też z listem ostrzegawczym, jaki The Walt Disney Company skierował przeciwko Googlowi. Oskarża w nim firmę o naruszanie prawa autorskiego na masową skalę wynikającego z trenowania modeli w nieuprawniony sposób. Do tego firma oskarża Google o powiększanie skali naruszenia poprzez implementację swoich narzędzi do ogromnej ilości konsumentów, co zalewa rynek pracami naruszającymi własność intelektualną Disneya. Podobne listy firma wysyłała wcześniej do Mety oraz Character.AI.

Wygląda na to, że współpraca OpenAI i Disneya jest zatem wyraźnym krokiem ku jednemu graczowi. Z kolei dla twórców generatora Sora to potężne wsparcie. Oprócz tego to kolejny mocny ruch po tym, jak do narzędzi w Chacie GPT dołączyły produkty Adobe, w tym Photoshop. Najbliższe lata upłyną więc pod znakiem ostrej rywalizacji, która może wykroczyć znacząco poza to, który model generuje bardziej realistyczne wideo. Jeśli jednak nie znacie jeszcze możliwości Sory, Miron przetestował ten generator wideo.

Źródło: OpenAI