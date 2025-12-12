Głośna gra ze świata Harry'ego Pottera - "Dziedzictwo Hogwartu" (Hogwart Legacy) jest teraz do odebrania bezpłatnie na zawsze i dla każdego. To wielka niespodzianka dla graczy z okazji The Game Awards 2025, bo gra w dniu premiery kosztowała blisko 400 zł. Promocja trwa kilka dni.

Z pewnością lepszej darmowej niespodzianki w tym roku nie będzie. Z okazji The Game Awards 2025 gra PC "Hogwart Legacy" (Dziedzictwo Hogwartu) jest bezpłatnie dostępna w Epic Games Store. Przez najbliższy tydzień można pobierać tę kultową grę ze świata Harry'ego Pottera całkowicie za darmo.

Jak odebrać "Dziedzictwo Hogwartu" za darmo?

To wciągająca fabularna gra akcji z otwartym światem, która została stworzona przez studio Avalanche Software, a wydana przez Warner Bros Games pod szyldem Portkey Games. Jej akcja rozgrywa się pod koniec XIX wieku, ponad sto lat przed wydarzeniami z Harry’ego Pottera, a że "gra się w nią świetnie" możecie przeczytać w recenzji Macieja Piotrowskiego na Benchmarku.

Co ważne, promocja bezpłatnego pobrania gry jest czasowo ograniczona - wyłącznie do 18 grudnia, do godziny 16.59. By dostać grę za darmo, trzeba zalogować się na konto Epic Store Games (lub je najpierw założyć), wejść na kartę gry "Hogwart Legacy" w sklepie i dodać ją do biblioteki jak zwykły zakup, tylko z ceną 0 zł. Po "zakupie" tytuł zostaje przypisany na stałe, więc można go pobrać i zainstalować nawet po zakończeniu promocji.

Druga część gry z magicznego uniwersum w produkcji

"Dziedzictwo Hogwartu", które podbiło serca graczy na całym świecie, doczeka się kontynuacji. "Hogwarts Legacy 2" został oficjalnie zapowiedziany i trafił do realizacji przez Warner Bros Games oraz Avalanche Software. Po sukcesie pierwszej części, która sprzedała się w 34 milionach egzemplarzy, twórcy ponownie stawiają na solową grę RPG akcji i przygody. Tytuł z pewnością będzie powiązany tematycznie z nadchodzącym serialem "Harry Potter" od HBO, którego debiut planowany jest na 2026 rok. Na razie data premiery gry jest szacowana na przełom 2026 i 2027 r.

Aktualne oferty pracy publikowane przez Avalanche Software jasno wskazują, że gra będzie jednoosobowym RPG, skupiającym się na opowieści i przygodzie. Choć nie ujawniono jeszcze dokładnych szczegółów dotyczących mechaniki gry, spekulacje wskazują na potencjalne wprowadzenie nowych systemów, takich jak zarządzanie moralnością, bardziej zaawansowane interakcje czy rozbudowane punkty dla domów. Insiderzy przewidują, że "Hogwarts Legacy 2" będzie większe i bardziej wciągające.

Warner Bros już wcześniej zasygnalizował, że kontynuacja popularnej gry z magicznego uniwersum jest dla nich priorytetem. "Oczywiste jest, że następca 'Hogwarts Legacy' będzie jednym z naszych największych priorytetów w ciągu najbliższych kilku lat" - przekazywał wówczas dyrektor finansowy Warner Bros, Gunnar Wiedenfels.

Fani mogą oczekiwać na powrót do magicznego świata Hogwartu, jednocześnie ciesząc się obecnie dostępnymi tytułami - jak pierwsza część "Hogwart Legacy" czy "Harry Potter Quidditch Champions". Jak wiemy, Warner Bros razem z HBO ma zostać sprzedane, więc możliwe, że przejęcie całej grupy przez (najprawdopodobniej) Netflixa może wszystko zmienić, choć nie jest to jeszcze przesądzone.

