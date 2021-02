Również Ubisoft będzie świętował początek Chińskiego Nowego Roku. I to w sposób, który powinien spodobać się graczom.

Assassin's Creed Chronicles: China do pobrania za darmo

Serię Assassin's Creed zna większość graczy. Ale czy słyszeliście również o cyklu spin-offów Assassin's Creed Chronicles? Jest okazja wypróbować Assassin's Creed Chronicles: China i to bez wydawania pieniędzy. Przynajmniej na PC, gra została bowiem udostępniona za darmo w oficjalnym sklepie Ubisoftu.

Promocja obowiązuje do 16 lutego do godziny 17:00 naszego czasu. Przypisana do konta gra zostanie tam już na stałe. To pierwsza część całego cyklu. Jak sugeruje tytuł, akcja rozgrywa się w Chinach, pod względem mechaniki mówimy tutaj o platformówce z widokiem 2,5D. Więcej na temat rozgrywki możecie dowiedzieć się z naszej recenzji Assassin's Creed Chronicles: China.

The @UbisoftStore Lunar Sale is underway! Join the celebrations and grab Assassin's Creed Chronicles: China for FREE on PC until 16th of February — Ubisoft (@Ubisoft) February 9, 2021

W sklepie Ubisoftu trwa też wyprzedaż

To nie jedyna atrakcja przygotowana przez tego producenta i wydawcę. Jednocześnie we wspomnianym sklepie trwa Księżycowa Wyprzedaż. Rabatami, i to sporymi bo do 80%, objęte zostały propozycje ze wszystkich popularnych serii, a także dodatki i różnego rodzaju pakiety.

Anno 1800 taniej o 50%, za 124,95 zł

Assassin's Creed IV Black Flag taniej o 67%, za 26,37 zł

Assassin's Creed Odyssey taniej o 75%, za 114,97 zł

Assassin's Creed Chronicles Trilogy taniej o 70%, za 30,00 zł

Far Cry Primal taniej o 75%, za 49,97 zł

Far Cry 5 taniej o 80%, za 49,98 zł

Far Cry Silver Pack taniej o 73%, za 91,66 zł

For Honor taniej o 80%, za 15,99 zł

Rayman Origins taniej o 70%, za 5,97 zł

The Crew 2 taniej o 80%, za 39,98 zł

Źródło: Ubisoft

Warto zobaczyć również: