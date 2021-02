Atmosfera wokół Prince of Persia: The Sands of Time Remake od samego początku nie wygląda najlepiej i zanosi się na to, że jeszcze przez dłuższy czas może się to nie zmienić.

Premiera Prince of Persia: Sands of Time Remake znów opóźniona

Wedle ostatnich planów Prince of Persia: Sands of Time Remake miał trafić w ręce zainteresowanych nim graczy już wkrótce, bo 18 marca. Dziś ogłoszono jednak, że tak się nie stanie. Gra zaliczy kolejną obsuwę i nie da się wykluczyć, że będzie ona dość długa.

Sugeruje to fakt, iż twórcy nie podali nowego, chociażby przybliżonego terminu wydania gry. Jedyne co otrzymaliśmy to niejako standardowy zwrot stosowany w takich sytuacjach, który mówi, iż potrzeba więcej czasu na nadanie całemu projektowi odpowiednich szlifów.

Another update from Prince of Persia: Sands of Time Remake dev team: pic.twitter.com/O6OOmYXhOD — Prince of Persia (@princeofpersia) February 5, 2021

Nowe-stare Prince of Persia od początku na cenzurowanym

Zapowiedź Prince of Persia: Sands of Time Remake spotkała się z chłodnym przyjęciem. Nie chodziło wtedy o fakt, iż padło na odświeżenie akurat tego tytułu, ale o rozczarowująco prezentujące się pierwsze materiały. Pierwotne plany mówiły o premierze 21 stycznia, jeszcze we wrześniu zeszłego roku zmieniono to jednak na wspomnianego już 18 marca. Wydawało się wtedy, że tak nieznaczna korekta nie pozwoli na daleko idące usprawnienia i jak widać takie ocenianie sytuacji było bardzo trafne.

Ostatecznie poczekamy zatem dłużej i jeszcze przez pewien czas nie dowiemy się, ile konkretnie. Być może w kolejnych tygodniach twórcy pochwalą się nowymi materiałami, które pozwolą chociaż w niewielkim stopniu ocenić postępy w pracach. Na oficjalnej stronie gry, lista platform docelowych wciąż wskazuje na PC (Uplay i Epic Games) oraz konsole PlayStation 4 i Xbox One.

Źródło: @princeofpersia

