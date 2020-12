Pisaliśmy już, że przez kilka dni Ubisoft będzie celebrował z graczami nadchodzące święta. W ramach przygotowanych prezentów udostępnił już paczkę przemiotów do Assassin's Creed Valhalla, a także grę Starlink: Battle for Atlas.

Dziś oficjalna strona promocji została zaktualizowana i okazuje się, że znów padło na grę. Tym razem można zgarnąć za darmo zręcznościówkę Trials Rising, w której ma się okazję wykazać, przynajmniej wirtualnie, umiejętnościami jazdy na dwóch kółkach. Grę można odebrać w wersji PC.

1 free gift per day!

From December 14 to December 18.

Today's gift: free copy of Trials Rising Standard Edition game on Ubisoft Connect PC.

https://t.co/DlFzQzZKx1