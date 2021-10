Co może wyjść z kooperacji jednego z najlepszych producentów kart graficznych z jednym z najlepszych producentów chłodzeń? Karta graficzna z nowym chłodzeniem – model ASUS GeForce RTX 3070 Noctua Edition to jedna z najciekawszych konstrukcji, jakie ostatnio pojawiły się na rynku.

Pierwsze pogłoski o współpracy firm ASUS i Noctua pojawiły się już jakiś czas temu, a niedawno pisaliśmy o zdjęciach nowej karty graficznej. Teraz mamy oficjalne informacje – na rynku debiutuje nowa wersja modelu GeForce RTX 3070.

Premiera karty ASUS GeForce RTX 3070 w wersji Noctua Edition

Model ASUS GeForce RTX 3070 Noctua Edition oczywiście bazuje na układzie graficznym Nvidia Amper GA104 z 5888 jednostkami CUDA i dysponuje 8 GB pamięci GDDR6 256-bit. Producent zastosował niestandardowy projekt płytki drukowanej, który był stosowany także w modelach ROG Strix i TUF Gaming.

Standardowa wersja karty pracuje z lekko podkręconym rdzeniem (z 1500/1725 MHz do 1500/1755 MHz). Na naszym rynku pojawi się wersja OC, gdzie rdzeń przyspieszono do 1500/1845 MHz – wyższe zegary powinny przełożyć się na lepszą wydajność w grach.

Do dyspozycji oddano pięć wyjść obrazu: dwa HDMI 2.0b i trzy DisplayPort 1.4a. Jeżeli chodzi o dodatkowe zasilanie, karta wymaga podpięcia dwóch 8-pinowych wtyczek z zasilacza.

GeForce RTX 3070 Noctua Edition – karta imponuje chłodzeniem

Głównym atutem karty jest autorskie chłodzenie, które zostało zaprojektowane we współpracy z firmą Noctua (to jeden z głównych graczy na rynku chłodzeń – austriacki producent ma w swojej ofercie wentylatory i coolery CPU). Uwagę zwraca charakterystyczna kolorystyka, która… pewnie nie przypadnie każdemu do gustu.

Chłodzenie obejmuje masywny, specjalnie zaprojektowany radiator oraz dwa 120-milimetrowe wentylatory Noctua NF-A12x25 PWM, a na odwrocie laminatu znalazła się metalowa płytka backplate. Warto jednak zaznaczyć, że to całkiem potężna konstrukcja - cała karta zajmuje 4,3 slota (!).

Producent chwali się, że GeForce RTX 3070 Noctua Edition to najcichsza i najchłodniejsza karta graficzna. Na potwierdzenie tych deklaracji przedstawiono wykresy – nowa konstrukcja pracuje z niższymi temperaturami, a przy tym generuje dużo mniejszy hałas względem popularnego modelu TUF Gaming GeForce RTX 3070. Dodatkowo przewidziano tryb pasywnej pracy oraz dwa profile BIOS (cichy i wydajny).

Kiedy ASUS GeForce RTX 3070 Noctua Edition trafi do sprzedaży?

ASUS GeForce RTX 3070 Noctua Edition ma szansę stać się jedną z najciekawszych kart graficznych dostępnych na rynku (pod warunkiem, że nie zwracamy uwagi na wygląd chłodzenia :-)). Czekamy na niezależne testy, które sprawdzą rzeczywiste możliwości chłodzenia.

Według udzielonych nam informacji, nowa karta ma trafić do sprzedaży w najbliższych tygodniach (na naszym rynku pojawi się tylko wersja OC). Cena podobno będzie o jakieś 350 złotych wyższa względem zwykłego modelu ASUS TUF Gaming GeForce RTX 3070.

Źródło: ASUS, ComputerBase