Intel Arc Alchemist

Już niedługo doczekamy się premiery kart graficznych Intel Arc, które mają stawić czoła modelom Nvidia GeForce i AMD Radeon. Tak się składa, że wiemy jak będzie wyglądać topowy model producenta.

Jak pewnie wiecie, karty graficzne Intel Arc zostały zapowiedziane już jakiś czas temu – jako pierwsze na rynku zadebiutują modele z generacji Alchemist, które będą bazować na architekturze Xe HPG. W planach producenta podobno jest kilka modeli dla komputerów i laptopów.

Jak będzie wyglądać karta graficzna Intel Arc?

Moore’s Law is Dead opublikował na swoim youtubowym kanale zdjęcia (a właściwie rendery) referencyjnej topowej wersji karty Arc Alchemist. Projekt nie powinien nas dziwić, bo w zasadzie przypomina on konstrukcję z pierwszych przecieków i wizualizację samego producenta.

Według nieoficjalnych informacji, karta ma bazować na topowej wersji układu graficznego DG2 - oferuje on 512 bloków EU (4096 procesorów strumieniowych). Oprócz tego przewidziano 16 GB pamięci GDDR6 256-bit.

Warto zwrócić uwagę na wygląd referencyjnego modelu. Konstrukcja wykorzystuje masywne, dwuslotowe chłodzenie z dwoma dużymi wentylatorami. Cooler schowano pod jasną obudową, a całość przyozdobiono subtelnym podświetleniem LED.

Jeżeli chodzi o złącza, karta dysponuje czterema wyjściami obrazu: jednym HDMI i trzema DisplayPort (czyli w zasadzie standard dla współczesnych kart graficznych). Dodatkowe zasilanie doprowadza 8- i 6-pinowe złącze PCIe PEG. Pobór mocy oszacowano na 225 W.

Kiedy premiera kart graficznych Intel Arc?

Według oficjalnych zapowiedzi producenta, pierwsze karty graficzne Intel Arc z generacji Alchemist mają zadebiutować w pierwszym kwartale 2022 roku. Nie ujawniono jednak szczegółów o jakie konstrukcje dokładnie chodzi.

Moore’s Law is Dead twierdzi, że jako pierwsze na rynku pojawią się mobilne układy dla gamingowych laptopów. Na desktopowe wersje podobno przyjdzie nam poczekać trochę dłużej – do drugiego kwartału przyszłego roku. Co ważne, w sprzedaży pojawią się również niereferencyjne, ulepszone projekty partnerskich producentów.

