Karty GeForce RTX 3000 sprzedają się jak świeże bułeczki, ale producent podobno już przygotowuje ulepszone modele z serii GeForce RTX 3000 SUPER. Specyfikacja niektórych modeli może mocno zaskoczyć!

Pogłoski o ulepszonych kartach GeForce RTX 3000 pojawiają się co najmniej od kilku tygodni, więc plany wypuszczenia takich konstrukcji nie powinny być dla was specjalnym zaskoczeniem. W końcu poznaliśmy domniemaną specyfikację wszystkich planowanych modeli.

GeForce RTX 3000 SUPER – domniemana specyfikacja kart graficznych

Szczegóły na temat nowych modeli opublikował użytkownik kopite7kimi, którego możecie kojarzyć z wcześniejszych przecieków o nowym sprzęcie (to nieoficjalne dane, ale można przyjąć, że to wiarygodne źródło informacji).

W planach podobno są cztery modele z nowej serii: GeForce RTX 3060 SUPER, GeForce RTX 3070 SUPER, GeForce RTX 3080 SUPER i GeForce RTX 3090 SUPER (tutaj nie ma pewności co do oznaczenia). Oczywiście nadal będziemy mieli do czynienia z architekturą Ampere, ale producent ma zmodyfikować specyfikację – zresztą zobaczcie sami:

Model Układ graficzny Rdzenie CUDA Pamięć wideo GeForce RTX 3090 SUPER* ??? 10 752 24 GB GDDR6X 384-bit GeForce RTX 3090 Ampere GA102-300 10 496 24 GB GDDR6X 384-bit GeForce RTX 3080 Ti Ampere GA102-250 10 240 12 GB GDDR6X 384-bit GeForce RTX 3080 SUPER* ??? 8960 12 GB GDDR6X 384-bit GeForce RTX 3080 Ampere GA102-202 8704 10 GB GDDR6X 320-bit GeForce RTX 3070 Ti Ampere GA104-400 6144 8 GB GDDR6X 256-bit GeForce RTX 3070 SUPER* ??? 5888 8 GB GDDR6X 256-bit GeForce RTX 3070 Ampere GA104-302 5888 8 GB GDDR6 256-bit GeForce RTX 3060 SUPER* ??? 5632 12 GB GDDR6 192-bit GeForce RTX 3060 Ti Ampere GA104-202 4864 8 GB GDDR6 256-bit GeForce RTX 3060 Ampere GA106-302 3584 12 GB GDDR6 192-bit *specyfikacja nieoficjalna

Mówiąc w skrócie, GeForce RTX 3090 SUPER ma korzystać z ciut szybszego układu graficznego, GeForce RTX 3080 SUPER zaoferuje szybszy układ graficzny i więcej pamięci VRAM, a GeForce RTX 3070 SUPER zostanie wyposażony w szybszą pamięci VRAM. Największym zaskoczeniem będzie GeForce RTX 3060 SUPER – nowy model nie tylko zaoferuje dużo szybszy układ graficzny, ale też więcej pamięci VRAM. W teorii powinniśmy otrzymać konstrukcję wydajniejszą nawet od GeForce RTX 3060 z dopiskiem Ti.

Kiedy premiera kart GeForce RTX 3000 SUPER?

Producent jeszcze nie potwierdził planów wydania kart GeForce RTX 3000 SUPER. Według nieoficjalnych informacji, premiera kart dla komputerów stacjonarnych (w planach są też wersje dla laptopów) spodziewana jest na początku przyszłego roku. Ceny jeszcze nie są znane, ale w zasadzie możemy być pewni, że na początku będą sprzedawane po zawyżonych stawkach.

