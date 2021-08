Firm ASUS i Noctua chyba nikomu nie trzeba przedstawiać – pierwsza zajmuje się produkcją kart graficznych, a druga chłodzeń dla komputerów. Co jednak powiedzielibyście na… kartę graficzną z chłodzeniem Noctua?

W sieci pojawiły się wiarygodne przecieki, które wskazują na kooperację obydwóch firm przy projektowaniu kart graficznych GeForce RTX 3000. Zacznijmy jednak od początku...

ASUS przygotowuje karty z chłodzeniem Noctua?

Zaczęło się od artykułu serwisu HWCooling, który dotarł do informacji o planach wprowadzenia kart graficznych ASUS z chłodzeniem zaprojektowanym przez firmę Noctua.

Według niepotwierdzonych informacji, w laboratoriach tajwańskiego producenta jest gotowy prototyp karty, ale póki co jest on pilnie strzeżoną tajemnicą i dostęp do sprzętu mają tylko zaufane osoby. Nie ma ani renderów, ani zdjęć, ani tym bardziej specyfikacji technicznej.



Redaktorzy serwisu HWCooling dopytali swojego źródła o plany wydania kart ASUS z chłodzeniem Noctua

Redaktorzy dopytali swojego źródła o plany wprowadzenia takich konstrukcji na rynek, jednak to ani nie potwierdziło, ani też nie zaprzeczyło informacjom. Nie powinno nas to dziwić, bo nowy sprzęt często jest objęty umowami poufności.

Baza EEC potwierdza kartę ASUS z chłodzeniem Noctua

Plany wydania karty ostatnio jednak potwierdza baza Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej (EEC - Eurasian Economic Commission), która zajmuje się certyfikacją nowych produktów wprowadzanych na euroazjatycki rynek.

Warto tutaj zwrócić na wpis RTX3070-8G-NOCTUA, pod którym najpewniej kryje się specjalna wersja karty graficznej GeForce RTX 3070 z chłodzeniem opracowanym przez firmę Noctua (na ten moment nie znamy jej parametrów).

Współpraca ASUS i Noctua nie powinna być zaskoczeniem

Współpraca obydwóch firm nie powinna nas dziwić, bo ASUS ma w swojej ofercie chłodzenia ROG Ryujin i ROG Ryujin II z wentylatorami Noctua. Wprowadzenie kart graficznych byłoby kolejnym etapem współpracy - moglibyśmy tutaj oczekiwać efektywnego i cichego coolera, najpewniej dla lepszych/droższych konstrukcji (miejmy nadzieję, że nie będzie on w charakterystycznym dla Noctuy kolorze "manekina" :-) ).



Noctua NH-U12A - jedno z najnowszych chłodzeń austriackiego producenta

Na ten moment nie wiadomo ile modeli przygotowuje producent i kiedy mają one zadebiutować (o ile w ogóle pojawią się na rynku). Bylibyście w ogóle zainteresowani takimi kartami?

Źródło: HWCooling, EEC, ASUS (foto), Noctua (foto)