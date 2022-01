Najnowsze procesory Intela mogą być ciekawą propozycją do budowy dobrego komputera do gier. Wbrew pozorom nie trzeba jednak od razu inwestować w topową płytę główną – przygotowaliśmy zestawienie najnowszych modeli firmy ASUS, które pozwolą na budowę tańszego zestawu PC.

Procesory Intel Core 12. generacji (Alder Lake-S) zostały wyjątkowo dobrze przyjęte przez użytkowników, ale do ich obsługi wymagane są nowe płyty główne pod LGA 1700. Początkowo na rynku były dostępne tylko droższe modele z chipsetem Z690, ale od niedawna w sklepach są też obecne tańsze konstrukcje z chipsetami H670, B660 i H610.

Tanie płyty główne ASUS pod Intel Core 12. generacji

Nowe płyty główne reprezentują niższy segment, co nie oznacza, że nie nadają się do budowy nowoczesnego komputera – taki sprzęt sprawdzi się nawet jako podstawa komputera do gier (tańsze konstrukcje bez problemu sprawdzą się w komputerze do domu lub biura).

Rzecz jasna trzeba liczyć się z ograniczoną funkcjonalnością chipsetów. Płyty główne H670, B660 i H610 oferują skromniejszy zestaw złączy. Dodatkowo ograniczono możliwości podkręcania komputera - w przypadku modeli H670 i B660 można zamontować szybsze pamięci RAM, jednak już nie przyspieszymy procesora (z wyjątkiem dwóch topowych modeli B660, które oferują możliwość zmiany taktowania magistrali BCLK).

ASUS przygotował całą gamę płyt głównych H670, B660 i H610 – znajdziemy tutaj konstrukcje dla graczy, twórców treści, a także budżetowe modele do domu lub biura. W przypadku lepszych (a więc i droższych) modeli można liczyć na wsparcie dla pamięci DDR5 oraz główny slot dla karty graficznej działający w trybie PCI-Express 5.0. Dodatkowo takie konstrukcje zostały przystosowane do montażu chłodzeń pod LGA 1700 oraz LGA 115X/LGA 1200. Tańsze modele oferują wsparcie dla pamięci DDR4 i PCI-Express 4.0.

Płyty główne dla graczy – modele H670 i H660

Osoby zainteresowane budową komputera do gier powinny zwrócić uwagę na modele H670 i B660. Co prawda nie są to tak "wypasione" konstrukcje jak modele Z690, ale można tutaj znaleźć ciekawe modele o efektownym designie, oferujące naprawdę bogaty zestaw portów (a przy okazji też dodatkowe funkcje dla graczy).



ASUS TUF Gaming H670-PRO WIFI D4

Wśród modeli H670 znajdziemy tylko jedną typowo gamingową propozycję. ASUS TUF Gaming H670-PRO WIFI D4 wyróżnia się nowoczesną stylistyką, wliczając w to efektowne, rozbudowane radiatory i podświetlenie Aura Sync.

Płyta wyróżnia się też dobrą funkcjonalnością. Producent przewidział obsługę dwukanałowych zestawów pamięci DDR4, a do tego nowoczesne gniazdka - w tym PCI-Express 5.0 x16 (i PCI-Express 3.0 [email protected] + 2x PCI-Express 3.0 x1), cztery porty M.2 PCIe 4.0 x4 i cztery zwykłe SATA. Graczy zainteresuje szybka karta sieciowa Intel 2.5G LAN, bezprzewodowa sieciówka Wi-Fi 6 i dobrej jakości kodek audio Realtek.

Cena: 1069 złotych



ASUS ROG Strix B660-F Gaming WIFI

ASUS ROG Strix B660-F Gaming WIFI to jedna z topowych płyt głównych z chipsetem Intel B660. Konstrukcja wyróżnia się efektownym wzornictwem, która na pewno przyciągnie uwagę graczy i entuzjastów. Dodatkowym atutem jest możliwość podkręcania procesorów przez magistralę BCLK (w czym pomoże mocna sekcja zasilania - 16+1 faz).

Oczywiście nie mogło zabraknąć bogatego zestawu złączy – do dyspozycji oddano m.in. cztery banki pamięci DDR5, a także po dwa złącza PCI-Express x1 i x16 (główne działa w trybie PCI-Express 5.0). Dla dysków przewidziano trzy gniazdka M.2 PCIe 4.0 x4 i cztery SATA. Nie mogło też zabraknąć szybkiej karty sieciowej – 2.5G LAN i Wi-Fi 6 oraz dobrej karty dźwiękowej SupremeFX ALC4080 (ze wzmacniaczem Savitech SV3H712).

Cena: 1179 złotych



ASUS ROG Strix B660-G Gaming WIFI

ASUS ROG Strix B660-G Gaming WIFI zalicza się do konstrukcji typu mATX, zatem sprawdzi się przy budowie mniejszych komputerów do gier. Podobnie jak w modelu ROG Strix B660-F Gaming WIFI, producent przewidział możliwość podkręcania procesora przez BCLK (tym razem zastosowano jednak skromniejszą sekcję zasilania w układzie 12+1).

Z racji mniejszych rozmiarów musimy się liczyć z trochę uboższym zestawem portów. Płyta obsługuje dwukanałowe zestawy pamięci DDR5, a do tego przewidziano złacze PCIe 5.0 x16 dla karty graficznej, PCIe 3.0 x16 (x4) i dwa PCIe x1, dwa złącza M.2 PCIe 4.0 x4 i cztery zwykłe SATA. Nie zapomniano też o łączności Intel 2.5 Gb Ethernet i Wi-Fi 6 oraz dobrej jakości układzie dźwiękowym (w tym przypadku ROG SupremeFX S1220A ze wzmacniaczem Savitech SV3H712).

Cena: 1039 złotych



ASUS ROG Strix B660-A Gaming WIFI

Kolejna konstrukcja - ASUS ROG Strix B660-A Gaming WIFI oferuje bardzo podobną funkcjonalność do modelu ROG Strix B660-F Gaming WIFI. Producent postawił jednak na czarno-srebrną kolorystykę, zatem sprzęt zainteresuje osoby składające zestawy w innej stylistyce. Warto również dodać, że zrezygnowano tutaj z funkcji podkręcania procesora przez BCLK.

Płyta występuje w wersji pod pamięci DDR5 (ASUS ROG Strix B660-F Gaming WIFI) i DDR4 (ASUS ROG Strix B660-F Gaming WIFI D4). Poza tym funkcjonalność jest identyczna – producent przewidział m.in. po dwa złącza PCI-Express x1 i x16 (główne działa w trybie PCI-Express 5.0), a także trzy złącza M.2 PCIe 4.0 x4 i cztery zwykłe SATA. Podobnie jak w wyższym modelu, na tylnym panelu wyprowadzono karty sieciowe 2.5G LAN i Wi-Fi 6 oraz kodek dźwiękowy SupremeFX ALC4080 ze wzmacniaczem Savitech SV3H712).

Cena: 1059 złotych (ASUS ROG Strix B660-A Gaming WIFI D4) / 1099 złotych (ASUS ROG Strix B660-A Gaming WIFI)



ASUS ROG Strix B660-I Gaming WIFI

ASUS ROG Strix B660-I Gaming WIFI to miniaturowa konstrukcja, która pozwoli na budowę komputerków ITX. Jak przystało na sprzęt dla graczy, nie mogło zabraknąć rozbudowanych, efektownych radiatorów i dodatkowego podświetlenia RGB LED.

Na miniaturowym laminacie formatu mini-ITX przewidziano odpowiednio uboższy zestaw portów – płyta oferuje dwa banki pamięci DDR5, a do tego slot PCI-Express 5.0 x16, dwa gniazdka M.2 obsługujące PCIe 4.0 x4 i cztery SATA. Graczy powinna zainteresować karta sieciowa 2.5G LAN i Wi-Fi 6, a także dobrej jakości karta dźwiękowa SupremeFX S1220A ze wzmacniaczem Savitech SV3H712.

Cena: 969 złotych



ASUS TUF Gaming B660 Plus WIFI D4

ASUS TUF Gaming B660 Plus WIFI D4 to propozycja dla graczy, którzy szukają trochę tańszej propozycji niż modele ROG Strix. Płyta wyróżnia się efektowną stylistyką, a przy tym oferuje naprawdę niezłą funkcjonalność.

TUF Gaming B660 Plus WIFI D4 obsługuje pamięci DDR4 RAM, a do tego pozwala na montaż czterech kart rozszerzeń – do dyspozycji oddano gniazda PCIe 5.0 x16, PCIe 3.0 x16 (x4) i dwa PCIe 3.0 x1. Dla dysków przewidziano trzy złącza M.2 (dwa PCIe 4.0 x4 i jedno PCIe 4.0 x2) oraz cztery zwykłe SATA. Za łączność odpowiada szybka karta sieciowa 2.5G LAN i bezprzewodowa Wi-Fi 6.

Cena: 949 złotych



ASUS TUF Gaming B660M Plus WIFI

W ofercie producenta znajdziemy też pomniejszoną wersję płyty – mowa o modelu ASUS TUF Gaming B660M Plus WIFI (w formacie mATX). Sprzęt został utrzymany w podobnej stylistyce, więc powinien przyciągnąć uwagę graczy i entuzjastów.

Naturalnie na laminacie znalazł się nieco uboższy zestaw portów (płyta występuje w wersji pod pamięci DDR4 i DDR5). Dla kart rozszerzeń udostępniono po jednym złączu PCI-Express 5.0 x16, PCI-Express 3.0 x16 (x4) i PCI-Express 3.0 x1, natomiast dla dysków dwa M.2 z interfejsem PCIe 4.0 x4 i cztery SATA. Nie zapomniano też o szybkich kartach sieciowych – 2.5G LAN i opcjonalną bezprzewodową Wi-Fi 6.

Cena: 829 złotych (ASUS TUF Gaming B660M Plus D4) / 899 złotych (ASUS TUF Gaming B660M Plus WIFI D4)



ASUS ProArt B660-Creator D4

Na koniec propozycja nie tyle dla graczy, co dla twórców treści. Model ASUS ProArt B660-Creator D4 oferuje całkiem bogaty zestaw portów, a przy tym został utrzymany w ciekawej, nowoczesnej stylistyce.

Na co można liczyć? Jak sama nazwa wskazuje, płyta obsługuje pamięci DDR4 RAM. Do tego przewidziano dwa złącza PCI-Express x16 (główne działa w trybie PCI-Express 5.0), dwa gniazdka M.2 PCIe 4.0 x4 i cztery gniazda SATA. Na tylnym panelu wyprowadzono m.in. poty USB typ C z obsługą interfejsu DisplayPort, wyjście HDMI 2.1 i wejście DisplayPort, a także dwie karty sieciowe (2.5G i GbE LAN).

Cena: 1139 złotych

Tanie płyty główne do domu lub biura – modele H670, B660 i H610

Jeśli szukacie tańszej konstrukcji do budowy podstawowego zestawu do domu lub biura, warto zainteresować się modelami H670, B660 lub H610. Co prawda nie są to zbyt efektowne i rozbudowane konstrukcje, ale oferują dobrą funkcjonalność do budowy nowoczesnego zestawu.



ASUS Prime H670-Plus D4

Model ASUS Prime H670-Plus D4 to topowa propozycja producenta z segmentu konsumenckiego. Płyta nie wygląda tak efektownie jak gamingowe modele, ale na pewno nie można jej odmówić dobrej funkcjonalności.

Do dyspozycji oddano m.in. cztery banki pamięci DDR4 RAM, trzy złącza PCI-Express x16 i dwa PCI-Express x1, a do tego trzy gniazdka M.2 PCIe 4.0 x4 i cztery SATA. Mimo, że mamy do czynienia z "cywilną" konstrukcją, nie zabrakło też szybkiej karty sieciowej 2.5G LAN.

Cena: 789 złotych



ASUS Prime B660-PLUS D4

ASUS Prime B660-PLUS D4 to propozycja ze średniej półki, która pozwoli na budowę dobrego i nowoczesnego zestawu bez „wodotrysków”. Producent zastosował nieduże radiatory. Nie uświadczymy tutaj też specjalnych świecidełek czy innych upiększaczy.

Płyta obsługuje dwukanałowe zestawy pamięci DDR4 RAM i dysponuje najważniejszymi złączami - na laminacie wyprowadzono m.in. dwa sloty PCI-Express x1 i dwa PCI-Express x16 (główny działa w trybie PCI-Express 4.0), a także trzy gniazdka M.2 PCIe 4.0 (dwa x4 i jedno x2) i cztery SATA. Z tyłu wyprowadzono m.in. dwa wyjścia wideo, port USB 3.2 Gen2x2 i kartę sieciową 2.5G LAN.

Cena: 739 złotych



ASUS Prime B660M-A D4

W ofercie producenta znajdziemy też podobny model w formacie mATX. ASUS Prime B660M-A D4 też może nie wygląda zbyt efektownie, ale pozwoli na budowę nowoczesnego zestawu do domu lub biura.

Do dyspozycji oddano cztery banki pamięci DDR4 RAM. Do tego najważniejsza złącza – trzy sloty PCI-Express x16 (główny działa jako PCI-Express 4.0 x16, a pozostałe PCI-Express 3.0 x4), dwa gniazdka M.2 PCIe 4.0 x4 i cztery SATA. Na tylnym panelu udostępniono m.in. trzy wyjścia obrazu: 2x HDMI i DisplayPort, kilka portów USB i zwykłą kartę sieciową. Płyta występuje też w wersji z bezprzewodową kartą sieciową Wi-Fi.

Cena: 729 złotych (ASUS Prime B660M-A D4) / 769 złotych (ASUS Prime B660M-A WIFI D4)



ASUS Prime B660M-K D4

ASUS Prime B660M-K D4 to jeszcze prostsza konstrukcja, która nada się do budowy najzwyklejszych zestawów do domu lub biura. Przy okazji jest to też jedna z najtańszych płyt głównych Intel B660 dostępnych w sprzedaży.

Kupując płytę nie powinniśmy oczekiwać niczego ponad niezbędny zestaw portów. Producent przewidział dwa banki pamięci DDR4, a do tego wszystkie najważniejsze sloty – slot PCI-Express 4.0 x16 i dwa PCI-Express x1, dwa gniazdka M.2 PCIe 4.0 x4 (bez chłodzenia) i cztery zwykłe SATA. Na tylnym panelu przewidziano m.in. dwa wyjścia wideo, kilka portów USB i zwykłą kartę sieciową.

Cena: 599 złotych



ASUS Prime H610M-A D4

ASUS Prime H610M-A D4 to najlepsza propozycja producenta z chipsetem Intel H610, jednak nie powinniśmy tutaj oczekiwać rewelacji – to ekonomiczna płyta główna, która pozwoli na budowę taniego komputera do domu.

Na laminacie formatu mATX przewidziano niezbędny zestaw portów. Znajdziemy tutaj dwa banki pamięci DDR4, złącza PCI-Express 4.0 x16 i x1, a także dwa gniazdka M.2 PCIe 4.0 x4 i cztery SATA. Warto zwrócić uwagę na chłodzoną sekcję zasilania. Z tyłu umieszczono m.in. trzy wyjścia wideo: VGA, HDMI i DisplayPort, kilka portów USB i podstawowy kodek dźwiękowy.

Cena: 489 złotych



ASUS Prime H610M-E D4

Kolejna płyta - ASUS Prime H610M-E D4 to bardzo podobna konstrukcja do modelu ASUS Prime H610M-A D4. Płyta oferuje niezbędny zestaw portów, który sprawdzi się przy budowie tańszych zestawów do domu lub biura. Sekcja zasilania pozostała niechłodzona.

Do dyspozycji oddano bardzo podobny zestaw portów. Na laminacie wyprowadzono cztery banki pamięci DDR4 RAM, po jednym złączu PCI-Express x16 i x1, a także dwa gniazdka M.2 PCIe 4.0 x4 i cztery SATA. Z tyłu wyprowadzono m.in. trzy wyjścia wideo, trochę mniej portów USB i podstawowy kodek dźwiękowy.

Cena: 469 złotych



ASUS Prime B660M-K D4

Jedna z najtańszych płyt głównych pod Intel LGA 1700. Model ASUS Prime B660M-K D4 oferuje podstawową funkcjonalność - konstrukcja pozwoli na budowę prostego komputera do domu lub biura.

Na niewielkim laminacie (mATX) przewidziano niezbędny zestaw portów – dwa banki pamięci DDR4, sloty PCI-Express x1 i x16, a do tego jedno złącze M.2 PCIe 4.0 x4 i cztery zwykłe SATA. Tylny panel też oferuje podstawową funkcjonalność. Wyprowadzono tutaj m.in. dwa wyjścia obrazu: VGA i HDMI, kilka portów USB oraz zwykły kodek dźwiękowy.

Cena: 469 złotych



ASUS Prime B660M-D D4

ASUS Prime B660M-D D4 to bardzo podobna konstrukcja do wcześniej opisywanego modelu ASUS Prime B660M-K D4. Płyta nada się do budowy taniego komputera do domu lub biura do obsługi codziennych zastosowań.

Zestaw złączy pozostał praktycznie taki sam – na laminacie mATX wyprowadzono dwa sloty dla pamięci DDR4 RAM, a także złącza PCI-Express x1 i x16, jedno gniazdko M.2 PCIe 4.0 x4 i cztery zwykłe SATA. Model ASUS Prime B660M-D D4 wyróżnia się dodatkowym portem COM (RS232) na tylnym panelu, który pozwoli na podłączenie dodatkowych urządzeń peryferyjnych.

Cena: 479 złotych

