Na rynku pojawiły się pierwsze płyty główne MSI H670, B660 i H610, czyli teoretycznie tańsze modele pod nowe procesory Intela. Sprawdzamy jakie modele przygotował producent i ile trzeba za nie zapłacić.

Procesory Intel Core 12. generacji zostały wyjątkowo dobrze przyjęte przez rynek, głównie przez spory wzrost wydajności. Warto jednak pamiętać, że nowa platforma to nie tylko procesory, ale też płyty główne pod LGA 1700.

Ostatnio doczekaliśmy się sporych zmian jeżeli chodzi o płyty. Do tej pory na rynku były dostępne tylko topowe modele z chipsetem Z690, ale producenci wprowadzili kolejne modele: H670, B660 i H610, które pozwolą na budowę tańszych zestawów dla mniej wymagających użytkowników.

Różnica sprowadza się do gorszej funkcjonalności, co bezpośrednio przekłada się na mniejszą liczbę złączy na płycie głównej. Dodatkowo tańsze modele nie pozwalają na podkręcanie procesora (tak jak Z690) – w przypadku modeli H670 i B660 można zamontować szybsze pamięci RAM, natomiast w H610 już nawet nie przewidziano takiej opcji.

Warto zwrócić uwagę, że nowe płyty występują w wersjach obsługujących pamięci DDR4 i DDR5 RAM. Część modeli jednak nie pozwala wykorzystać magistrali PCI-Express 5.0 (sloty działają w trybie PCI-Express 4.0, który oferuje mniejszą przepustowość).

MSI LGA 1700 – przegląd tańszych płyt głównych dla graczy

Waszą uwagę powinny przyciągnąć modele zaprojektowane z myślą o graczach. Takie płyty przede wszystkim wyróżniają się... efektowną stylistyką. Oprócz tego można znaleźć szybsze karty sieciowe i lepsze układy dźwiękowe.



MSI MAG H670 Tomahawk WIFI DDR4

Model MSI MAG H670 Tomahawk WIFI DDR4 to jak na razie jedyna propozycja producenta z chipsetem Intel H670. Konstrukcja wyróżnia się efektowną stylistyką, która powinna przyciągnąć uwagę graczy. Na uwagę zasługują rozbudowane radiatory oraz ciekawa, ciemna kolorystyka.

Jeżeli chodzi o funkcjonalność, producent przewidział (jak sama nazwa wskazuje) cztery banki dla pamięci DDR4 RAM. Do tego trzy sloty PCI-Express x16 (jeden PCIe 5.0 x16), a także trzy gniazdka M.2 PCIe 4.0 x4 (schowane pod radiatorem M.2 Shield Frozr) i sześć zwykłych SATA. Uwagę zwraca też szybka karta sieciowa Intel 2.5G LAN i bezprzewodowa łączność Wi-Fi 6 (802.11ax). Za dźwięk odpowiada podstawowy kodek Realtek ALC897.



MSI MAG B660 Tomahawk WIFI DDR4

W ofercie producenta znajdziemy też podobne płyty z chipsetem Intel B660 – mowa o modelu MSI MAG B660 Tomahawk WIFI i MSI MAG B660 Tomahawk WIFI DDR4 (różnica sprowadza się do obsługiwanych pamięci – pierwszy jest pod pamięci DDR5, a drugi pod DDR4). Obydwie konstrukcje utrzymano w ciemnej, efektownej stylistyce.

Płyty oferują jednak nieco gorszą funkcjonalność. Do dyspozycji oddano dwa sloty PCI-Express x16 (główne już tylko w standardzie 4.0) i jeden PCI-Express x1, a także trzy gniazdka M.2 PCIe 4.0 x4 i sześć zwykłych SATA. Nie zrezygnowano jednak z łączności 2.5G LAN (Realtek) i Wi-Fi 6. Co ciekawe, producent zastosował tutaj lepszy kodek audio (Realtek ALC1220P).



MSI MAG B660M Mortar

MSI MAG B660M Mortar to mniejsza konstrukcja, która występuje aż w czterech wersjach - pod pamięci DDR4 lub DDR5, a ponadto każda z nich z opcjonalną kartą Wi-Fi. Jak przystało na sprzęt adresowany do graczy, producent zadbał o efektowną stylistykę (zwykłe modele utrzymano w ciemnej kolorystyce, a wersje z kartą Wi-Fi są czarno-srebrne).

Na laminacie formatu mATX przewidziano dwa złącza PCI-Express x16 (główne działa w standardzie 4.0) i jeden PCI-Express x1. Oprócz tego udostępniono dwa sloty M.2 PCIe 4.0 x4 dla szybkich dysków SSD i sześć zwykłych SATA. Na tylnym panelu wyprowadzono m.in. szybką kartę sieciową 2.5G LAN (w modelach Wi-Fi udostępniono też kartę Wi-Fi w standardzie 6E).



MSI MAG B660M Bazooka DDR4

MSI MAG B660M Bazooka DDR4 to podobna konstrukcja do modelu MSI MAG B660M Mortar DDR4. Płyta powinna zainteresować graczy, którzy szukają nieco tańszej propozycji (a przy tym mogą sobie pozwolić na gorszą funkcjonalność). Tym razem postawiono na czarno-zieloną kolorystykę.

Funkcjonalność płyty jest bardzo zbliżona. Na laminacie mATX przewidziano cztery banki pod pamięci DDR4, a do tego dwa sloty PCI-Express x16 (główny działa w trybie 4.0) i jeden PCI-Express x1. Dla dysków udostępniono dwa sloty M.2 (tylko jeden z nich wyposażono w radiator) i sześć zwykłych SATA. Jeżeli chodzi o sieć i dźwięk, płyta korzysta z kontrolera Realtek 2.5G LAN i Realtek ALC897.

Tanie płyty główne MSI LGA 1700 – przegląd modeli B660 i H610

W ofercie producenta można też znaleźć „cywilne” modele, które są projektowane z myślą o domowych i biurowych zestawach (chociaż oczywiście można z nich złożyć komputer do gier). Takie konstrukcje mają mniej efektowną stylistykę i nierzadko uboższą funkcjonalność.



MSI PRO B660-A DDR4

MSI PRO B660-A DDR4 zalicza się do standardowych konstrukcji typu ATX. Nowy model może nie wygląda aż tak efektownie, ale pozwoli na złożenie wydajnego i nowoczesnego PC-ta.

Płyta obsługuje pamięci DDR4 (cztery banki), a do tego oferuje niezły zestaw złączy – na laminacie przewidziano m.in. dwa PCI-Express x16 (główne działa jako PCI-Express 4.0 x16) i trzy PCI-Express x1, dwa gniazdka M.2 PCIe 4.0 x4 (jedno z nich wyposażono w radiator) i cztery SATA. Nie zapomniano też o karcie sieciowej 2.5G LAN.



MSI PRO B660M-A DDR4

MSI PRO B660M-A DDR4 to podobna propozycja, ale w mniejszym rozmiarze (mATX). Konstrukcja została utrzymana w ciemnej stylistyce i oferuje podstawowy zestaw portów.

Płyta obsługuje pamięci DDR4 – do dyspozycji oddano cztery banki. Na laminacie przewidziano dwa złącza PCI-Express x16 (główny działa w trybie 4.0) i jedno PCI-Express x1, a także dwa M.2 PCIe 4.0 x4 i cztery zwykłe SATA. Sieć obsługuje kontroler Realtek 2.5G LAN, a za dźwięk odpowiada kodek Realtek ALC897.



MSI PRO B660M-G DDR4

MSI PRO B660M-G DDR4 i MSI PRO B660M-E DDR4 to bardzo zbliżone konstrukcje, które zaliczają się do najbardziej budżetowych modeli z chipsetem Intel B660. Płyty pozwolą na budowę taniego zestawu do domu lub biura.

Na laminacie mATX przewidziano dwa banki pamięci DDR4, a także po jednym złączu PCI-Express x16 i PCI-Exprex x1. Dla dysków udostępniono dwa M.2 PCIe 4.0 x4 i cztery zwykłe SATA. Różnica sprowadza się do zestawu wyjść wideo na tylnym panelu – model B660M-E oferuje VGA i HDMI, a B660M-G jeszcze dodatkowo DisplayPort. Nie zapomniano też o karcie sieciowej 2.5G LAN.



MSI PRO H610M-G DDR4

Podobnie wygląda sprawa z modelami PRO H610M-B DDR4 i PRO H610M-G DDR4 (z chipsetem Intel H610). Płyty może nie wyróżniają się funkcjonalnością, ale pozwolą na budowę taniego komputera do domu lub biura.

Do dyspozycji oddano tylko niezbędny zestaw portów. Na laminacie mATX znajdziemy dwa sloty dla pamięci DDR4, a także po jednym PCI-Express x16 i x1, jedno gniazdko M.2 i cztery SATA. Jaka jest różnica? Model PRO H610M-B DDR4 oferuje wyjścia VGA i HDMI, a H610M-G DDR4 jeszcze dodatkowo DisplayPort. W tym przypadku już nie uświadczymy szybkiej karty sieciowej 2.5G LAN.

Płyty główne H670, B660 i H610? Tanie tylko w teorii…

Płyty H670, B660 i H610 miały być tańszą alternatywą dla wypasionych modeli Z690. Jeśli jednak liczyliście na dużo niższe ceny, to musimy Was rozczarować – w sprzedaży pojawiło się kilka modeli MSI B660 i raczej nie należą one do tanich propozycji:

MSI MAG B660 Tomahawk WIFI DDR4 - 1209 zł

MSI MAG B660M Mortar WIFI - 1099 zł

MSI MAG B660M Mortar - 1099 zł

MSI PRO B660M-G DDR4 – 1099 zł

MSI MAG B660M Mortar WIFI DDR4 - 1089 zł

MSI MAG B660M Mortar DDR4 – 1009 zł

MSI MAG B660M Bazooka DDR4 - 909 zł

MSI PRO B660M-A DDR4 - 869 zł

Może w takiej sytuacji lepiej wybrać model z chipsetem Z690 (np. jak niedawno testowany przez nas MSI MAG Z690 Tomahawk WiFi)?

Źródło: MSI, Komputronik